4 thói quen dễ khiến xe nhanh hư hỏng, người dùng ô tô điện cần tránh

Trong khoảng 3 năm trở lại đây, ô tô điện ngày càng phổ biến tại Việt Nam. So với ô tô chạy bằng xăng, dầu; xe điện không chỉ vận hành mạnh mẽ, êm ái hơn mà còn tiết kiệm chi phí vận hành cũng như bảo dưỡng. Đây là lý do giúp xe điện được các đơn vị kinh doanh dịch vụ xe taxi cũng như nhiều cá nhân, gia đình… lựa chọn sử dụng để thay thế xe động cơ đốt trong.

So với các quốc gia trên thế giới, xe điện chỉ phổ biến tại Việt Nam những năm gần đây, do đó có rất nhiều người lần đầu mua và sử dụng ô tô điện. Chính vì vậy, cũng khó tránh khỏi những thói quen tưởng chừng vô hại nhưng lại dễ khiến xe nhanh hỏng, giảm hiệu suất pin dẫn đến quãng đường di chuyển tối đa sau mỗi lần sạc bị rút ngắn…

Tại Việt Nam những năm gần đây, có rất nhiều người lần đầu mua và sử dụng ô tô điện Ảnh: B.H

Thực tế, ô tô điện làm thay đổi rất nhiều thói quen của người dùng ô tô từ việc nạp năng lượng, bảo dưỡng cho đến vận hành. Do đó, nếu không trang bị kỹ năng cần thiết, người dùng xe điện rất dễ mắc phải những thói quen có thể làm hại xe mà không hề hay biết.

Dưới đây là 5 thói quen dễ khiến xe nhanh hư hỏng người dùng ô tô điện cần tránh:

Sạc pin không đúng cách, "tiện đâu cắm đó" rồi "sạc đầy xả cạn"

Khác với xe động cơ xăng dầu chỉ cần ghé trạm xăng tiếp nhiên liệu, ô tô điện muốn vận hành phải sạc pin để tăng phạm vi hoạt động. Một trong những sai lầm thường gặp nhất của người dùng ô tô điện là sạc pin cho xe không theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Không ít người dùng ô tô điện có thói quen sạc pin cho xe như sạc điện thoại, theo kiểu "sạc đầy, xả cạn". Tức sử dụng xe đến khi pin cạn hoặc có cảnh báo hết pin mới đưa xe đi cắm sặc. Khi sạc pin cho xe cũng thường xuyên sạc đầy pin lên 100%; đó là chưa kể đến việc câu nối, sử dụng ổ điện không đạt chuẩn… Những thói quen này tưởng chừng vô hại nhưng theo thời gian đều ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ pin.

Một trong những sai lầm thường gặp nhất của người dùng ô tô điện là sạc pin cho xe không theo khuyến cáo của nhà sản xuất Ảnh: B.H

Theo các chuyên gia kỹ thuật, pin lithium-ion trên ô tô điện hoạt động bền bỉ nhất trong dải dung lượng từ 20% - 80%. Thói quen "sạc đầy xả cạn" hay tiện đâu cắm sạc đó có thể khiến pin nhanh chai, giảm khả năng tích trữ năng lượng, kéo theo chi phí thay pin rất cao sau vài năm sử dụng.

Thường xuyên đạp ga mạnh, tăng tốc đột ngột

Ô tô điện có mô-men xoắn lớn ngay từ khi khởi hành, mang lại cảm giác tăng tốc rất "bốc". Do đó nhiều người dùng ô tô điện, đặc biệt là "tài mới" hay những người vừa chuyển từ xe xăng sang xe điện thường bị cuốn theo sự mạnh mẽ, hưng phấn mà xe điện mang lại mỗi lần tăng tốc.

Tuy nhiên, theo các kỹ thuật viên chuyên bảo dưỡng sửa chữa xe điện, thực tế mức tiêu thụ điện năng lớn nhất xảy ra ở giai đoạn đầu hành trình. Bên cạnh đó, tải trọng nặng đòi hỏi nhiều năng lượng hơn khi di chuyển xe; việc đạp ga mạnh cũng làm tiêu hao nhiều điện năng hơn.

Ô tô điện có mô-men xoắn lớn ngay từ khi khởi hành, mang lại cảm giác tăng tốc rất "bốc" Ảnh: B.H

Thói quen thường xuyên đạp thốc ga để tăng tốc không chỉ làm hao pin nhanh hơn mà còn khiến hệ thống truyền động, lốp và các khớp treo chịu tải lớn. Thực tế, những xe điện thường xuyên bị "thốc ga" có mức tiêu hao năng lượng cao hơn 15% - 20% so với xe được vận hành êm ái. Về lâu dài, các chi tiết cơ khí cũng nhanh xuống cấp hơn so với điều kiện sử dụng thông thường.

Sử dụng điều hoà, các thiết bị điện trên xe "vô tội va"

Không ít người cho rằng, số tiền bỏ ra để sạc xe điện thường thấp hơn đáng kể so với chi phí đổ xăng. Thậm chí hiện nay, một số hãng xe điện còn áp dụng ưu đãi miễn phí sạc trong thời gian đầu cho người mua xe điện. Do đó, trong quá trình sử dụng nhiều người dùng thường thoải mái dùng các thiết bị điện như điều hoà, cổng sạc, gạt mưa… một cách vô tội vạ.

Các bộ phận trên xe điện như điều hòa không khí khi liên tục hoạt động sẽ khiến năng lượng pin tiêu hao nhiều hơn Ảnh: B.H

Tuy nhiên, chính những thói quen này vô tình làm cho dung lượng pin xe điện giảm nhanh hơn, qua đó rút ngắn quãng đường di chuyển. Các bộ phận trên xe điện như điều hòa không khí khi liên tục hoạt động sẽ khiến năng lượng pin tiêu hao nhiều hơn.

Không chú ý cập nhật phần mềm, bảo dưỡng định kỳ vì cho rằng "xe điện ít hỏng"

Ô tô điện phụ thuộc nhiều vào phần mềm điều khiển. Việc không cập nhật phần mềm định kỳ có thể khiến xe hoạt động kém hiệu quả, tiêu hao năng lượng nhiều hơn hoặc phát sinh lỗi không mong muốn. Các bản cập nhật thường giúp tối ưu quản lý pin, cải thiện khả năng vận hành và tăng tính an toàn.

Bên cạnh đó, một số người dùng cho rằng ô tô điện ít chi tiết hơn xe xăng nên không cần bảo dưỡng thường xuyên. Tuy nhiên, đây là quan niệm sai lầm. Dù không phải thay dầu động cơ, ô tô điện vẫn cần được kiểm tra định kỳ các hạng mục như phanh, lốp, hệ thống treo, pin, phần mềm điều khiển… Thực tế cho thấy, việc bỏ qua bảo dưỡng khiến các lỗi nhỏ không được phát hiện sớm, dẫn đến hư hỏng lớn về sau. Chi phí khắc phục khi đó thường cao hơn rất nhiều so với việc bảo dưỡng đúng hạn.

Ô tô điện mang lại nhiều lợi ích về chi phí vận hành và môi trường, nhưng để xe bền bỉ, người dùng cần thay đổi thói quen sử dụng Ảnh: B.H

Ô tô điện mang lại nhiều lợi ích về chi phí vận hành và môi trường, nhưng để xe bền bỉ, người dùng cần thay đổi thói quen sử dụng. Việc sạc pin đúng cách, lái xe nhẹ nhàng, chú ý điều kiện vận hành và bảo dưỡng định kỳ không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ xe mà còn đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. Trong giai đoạn ô tô điện đang phát triển mạnh, sự hiểu biết và thói quen đúng của người dùng chính là yếu tố quyết định để công nghệ này phát huy hiệu quả lâu dài.