4 thói quen khiến pin smartphone 'tuột dốc không phanh'

Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao chiếc điện thoại vừa sạc đầy lúc sáng đã báo pin yếu vào buổi chiều? Đừng vội đổ lỗi cho nhà sản xuất hay phần cứng bị lỗi. Thực tế, chính những thói quen sử dụng hằng ngày mà chúng ta xem là 'bình thường' lại đang âm thầm rút cạn nguồn năng lượng của thiết bị. Việc để pin cạn kiệt liên tục không chỉ gây phiền toái mà còn khiến pin nhanh chai hơn do phải trải qua nhiều chu kỳ sạc xả trong thời gian ngắn.

Điện thoại nhanh chóng hết pin do những thói quen của người dùng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GADGET HACKS

'Thả cửa' cho thông báo đẩy

Sai lầm phổ biến nhất của người dùng hiện nay là cho phép mọi ứng dụng gửi thông báo đẩy (Push Notification). Mỗi khi một thông báo hiện lên, màn hình sẽ sáng, chip xử lý phải hoạt động để cập nhật dữ liệu, kèm theo đó là hệ thống rung và âm thanh. Với hàng chục ứng dụng mạng xã hội từ Facebook, TikTok đến Shopee, điện thoại gần như không có giây phút nào được 'nghỉ ngơi' thực sự.

Nghịch lý tiết kiệm pin khi đóng và mở ứng dụng liên tục

Nhiều người có thói quen vuốt đóng ứng dụng chạy ngầm vì nghĩ rằng điều đó tiết kiệm pin và giữ cho máy chạy nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định việc liên tục chuyển đổi và đóng/mở lại ứng dụng cũ còn gây tốn pin nhiều hơn.

Mỗi lần mở lại một ứng dụng đã đóng hoàn toàn, CPU và GPU sẽ phải làm việc với cường độ cao hơn để tải lại dữ liệu từ đầu. Thay vì lo lắng về các ứng dụng đang treo ngầm trong máy, hãy để tâm đến về tần suất mở điện thoại lên chỉ để xem có gì mới không, đó mới chính là thói quen thực sự tiêu tốn năng lượng.

Quá thoáng với quyền truy cập vị trí và dữ liệu nền

Các ứng dụng sử dụng GPS như bản đồ hay các ứng dụng yêu cầu đồng bộ hóa dữ liệu liên tục là những nguồn ngốn pin nhiều nhất. Khi cấp quyền cho một ứng dụng luôn được sử dụng vị trí, chip GPS sẽ phải quét liên tục. Thêm vào đó, việc để các dịch vụ đám mây tự động sao lưu ảnh hay tệp tin bằng mạng 5G trong nền sẽ khiến nhiệt độ máy tăng cao và dung lượng pin giảm sút một cách chóng mặt.

Chơi game cường độ cao

Không cần đến những siêu phẩm đồ họa, ngay cả những tựa game đơn giản như Candy Crush cũng là thử thách lớn đối với pin nếu chơi trong thời gian dài. Game là tác vụ đòi hỏi sự phối hợp tổng lực từ màn hình, vi xử lý đến kết nối mạng. Nếu bạn thấy điện thoại nóng đến mức khó cầm, đó là dấu hiệu cho thấy viên pin đang phải 'gồng mình' quá mức. Phản hồi rung và âm thanh khi chơi game cũng là những yếu tố nhỏ nhưng cộng dồn lại gây ra sự sụt giảm pin đáng kể.

Để kéo dài tuổi thọ cho chiếc smartphone, việc thay đổi những thói quen này quan trọng hơn nhiều so với bất kỳ ứng dụng tiết kiệm pin nào bạn có thể tìm thấy trên cửa hàng ứng dụng.