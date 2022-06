4 thói quen uống giúp tăng tốc độ giảm mỡ bụng ở tuổi 50

Đó là Amy Goodson, tác giả của The Sports Nutrition Playbook và là thành viên của Hội đồng y tế Eat This, Not That!; và Courtney D'Angelo, tác giả tại Go Wellness.

Dưới đây là ý kiến của hai CGDD trên.

1. Uống trà xanh

Trà xanh chứa đầy những lợi ích về sức khỏe, bao gồm một số chất chống oxy hóa quan trọng có thể giúp hỗ trợ giảm cân và quản lý cân nặng.

CGDD Goodson nói: “Một trong những thức uống có tác dụng giảm cân hiệu quả nhất là trà xanh.

Các catechin được tìm thấy trong trà xanh là chất chống oxy hóa đã được chứng minh là có khả năng làm tăng quá trình đốt cháy chất béo và tăng cường trao đổi chất.

Ngoài ra, caffeine có trong trà xanh có thể giúp cải thiện hiệu suất tập thể dục bằng cách cung cấp năng lượng.

Để tăng lợi ích, hãy thử tiêu thụ matcha, một loại trà xanh có nồng độ catechin cao".

CGDD D'Angelo nói: "Caffeine trong trà xanh cũng có thể giúp tăng tốc độ trao đổi chất của bạn. Để đạt được những lợi ích này với trà xanh, bạn có thể uống đến 3 tách mỗi ngày".

2. Bỏ qua thức uống có đường

Không có gì sai khi trở thành một tín đồ của mocha đá, nhưng gọi món này hằng ngày có thể góp phần làm tăng cân.

CGDD Goodson nói: “Có thể hiển nhiên rằng đồ uống như nước ngọt chứa đầy đường, nhưng hãy đoán xem, rất nhiều đồ uống cà phê ưa thích mà mọi người thường tiêu thụ cũng chứa nhiều đường”.

"Đồ uống cà phê ưa thích thường có rất nhiều calo từ đường, đôi khi lên đến hơn 300 calo. Vì vậy, trước khi bạn uống cà phê, hãy đảm bảo rằng nó không làm lệch mục tiêu giảm mỡ bụng của bạn", CGDD Goodson lưu ý.





Hãy uống cà phê đen không đường để đạt được nhiều lợi ích sức khỏe nhất.

3. Hạn chế uống rượu - đặc biệt là trước khi đi ngủ.

Uống rượu ở mức độ vừa phải có thể không phải là một vấn đề đáng lo ngại và những thứ như rượu vang đỏ thậm chí có thể mang lại một số lợi ích cho sức khỏe nếu được tiêu thụ với lượng nhẹ hơn.

Nhưng uống nhiều rượu, đặc biệt là trước khi đi ngủ, có thể làm chệch mục tiêu giảm cân của bạn.

CGDD D'Angelo nói: "Uống rượu, nói chung, hầu như luôn luôn có tác động tiêu cực đến dạ dày của bạn, đặc biệt là ở độ tuổi 50".

“Tuy nhiên, uống rượu trước khi ngủ là một thói quen xấu vì nhiều lý do. Uống quá nhiều trước khi ngủ có thể gây hại cho giấc ngủ của bạn, và cơ thể bạn cần ngủ đủ giấc để có năng lượng vào ngày hôm sau cho những việc như tập thể dục và ăn kiêng", CGDD D'Angelo lưu ý.

CGDD D'Angelo tiếp tục: "Uống nhiều rượu trước khi đi ngủ cũng có thể khiến bạn ăn nhiều thức ăn không lành mạnh hơn vì nó khiến bạn đói và với rượu đã làm chậm quá trình trao đổi chất của bạn, đó là một cách chắc chắn để tăng thêm chất béo cho vùng bụng của bạn".

Để tránh điều này, hãy bỏ đồ uống xuống ít nhất một giờ (tốt nhất là hai tiếng) trước khi đi ngủ. Điều này có thể giúp hạn chế việc uống quá liều và đưa bạn đến những lựa chọn lành mạnh hơn", CGDD D'Angelo gợi ý.

4. Thử nước có ga

Giữ cho cơ thể đủ nước là chìa khóa để giảm cân hoặc quản lý cân nặng của bạn. Nhưng đôi khi, nước lã trở nên hơi nhàm chán.

CGDD Goodson nói: “Nếu bạn là người không thích uống nước lọc, và muốn có một chút hương vị, thì nước có ga có thể là một sự thay thế tuyệt vời.

Nước có ga (không đường) đã được chứng minh là làm tăng cảm giác no hơn nước lã bằng cách giữ thức ăn trong dạ dày của bạn trong thời gian dài hơn.

Chưa kể, nước có ga giúp bạn thỏa mãn cơn thèm muốn sủi bọt mà không có thêm calo", theo Eat This, Not That!