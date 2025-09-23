Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
4 trang bị người mua ô tô muốn có nhưng ít dùng

Chí Tâm
Chí Tâm
23/09/2025 12:06 GMT+7

Khi mua ô tô, người Việt thích chọn những mẫu xe có nhiều trang bị tiện nghi nhưng thực tế lại không sử dụng nhiều, các trang bị này gần như bị bỏ quên, thậm chí gây phiền toái.

Chọn mua ô tô, đa phần người Việt thường chú trọng đến các trang bị tiện nghi, thậm chí chi thêm tiền để sở hữu phiên bản cao cấp trang bị nhiều tiện nghi nhất để cảm thấy an tâm, có thể sử dụng khi cần. Thế nhưng, trong quá trình sử dụng thực tế, nhiều trang bị trên xe gần như bị "ngó lơ", ít khi được dùng đến.

Dưới đây là những trang bị trên ô tô người Việt muốn có nhưng ít dùng:

Cửa sổ trời

Nhiều người mua ô tô thường ưu tiên chọn xe có cửa sổ trời vì nghĩ rằng sẽ mang lại không gian thoáng đãng, sang trọng hơn. Tuy nhiên, trong điều kiện khí hậu nóng ẩm, nắng gắt ở Việt Nam, trang bị này lại gây tác dụng ngược. 

4 trang bị người Việt muốn có khi mua ô tô nhưng thực tế ít dùng - Ảnh 1.

Cửa sổ trời là nguyên nhân khiến nhiệt độ khoang nội thất ô tô tăng cao khi trời nắng nóng

ẢNH: CHÍ TÂM

Vị trí cửa sổ trời trên trần xe thường chỉ được che bằng lớp vật liệu mỏng, khiến ánh nắng dễ xuyên thẳng vào khoang lái, làm cabin nóng hơn. Thêm vào đó, bụi bẩn từ môi trường bên ngoài khiến việc mở cửa sổ trời hầu như không phù hợp cho nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Thậm chí để khắc phục cái nóng, nhiều chủ xe còn dán thêm phim cách nhiệt nhưng hiệu quả cũng chỉ ở mức tương đối. Thực tế, cửa sổ trời thường được mở khi xe di chuyển ban đêm hoặc lúc thời tiết mát mẻ, còn phần lớn thời gian chỉ để "làm cảnh".

Lẫy chuyển số sau vô-lăng

Trước đây, lẫy chuyển số thường chỉ có trên những dòng xe thể thao, động cơ dung tích lớn. Trang bị này cho phép tài xế chủ động tăng, giảm cấp số tác động đến vòng tua máy để tạo cảm giác phấn khích. Tuy nhiên khi lái xe trong đô thị, tình huống cần dùng tới lẫy chuyển số gần như không có.

- Ảnh 2.

Lẫy chuyển số chỉ hữu ích khi đổ đèo, dốc hoặc chạy cao tốc, không có nhiều "đất diễn" khi lái xe trong phố thị

ẢNH: CHÍ TÂM

Ngày nay, lẫy chuyển số là trang bị phổ biến, xuất hiện trên những dòng xe phổ thông, động cơ dung tích nhỏ, không mang lại hiệu quả trong việc chủ động điều khiển vòng tua máy. Có chăng, trang bị này chỉ có giá trị khi chạy trên cao tốc, đổ đèo dốc.

Sạc không dây

Sạc không dây trước đây chỉ có trên xe sang nhưng giờ đây, trang bị này đã có trên xe phổ thông. Tuy nhiên, phần lớn sạc không dây trên ô tô có tốc độ sạc khá chậm, nhanh nóng máy khiến nhiều người không mặn mà khi sử dụng, trừ những tình huống bất đắc dĩ. Phần lớn, người dùng ưa chuộng sạc điện thoại trên ô tô bằng dây cáp nhờ tốc độ nhanh, hiệu quả và ổn định.

Tự động bật/tắt động cơ (Auto Start/Stop)

Về lý thuyết, tính năng bật/tắt động cơ tự động giúp tiết kiệm nhiên liệu, giảm khí thải khi xe dừng đèn đỏ. Tuy nhiên, ở một số mẫu xe, hệ thống hoạt động chưa mượt mà, có hiện tượng rung và tạo cảm giác khó chịu mỗi khi hoạt động. Trong điều kiện giao thông ùn ứ, kẹt xe ở các thành phố lớn, trang bị này trở thành nỗi phiền toái với người lái và làm hao bình ắc-quy, ảnh hưởng bộ đề.

- Ảnh 3.

Trên một số dòng xe, tính năng Auto Start/Stop hoạt động giật cục, không êm ái, ảnh hưởng đến ắc-quy, bộ đề

ẢNH: CARSCOOPS

Chính vì vậy, nhiều tài xế dù ban đầu tò mò thử trải nghiệm nhưng sau đó lại chủ động tắt chế độ này khi lái xe. 

