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    4 trẻ bị bỏ rơi trước chùa Diệu Giác ở TP.HCM: Chưa có người thân đến nhận

    Uyển Nhi
    Uyển Nhi

    Sau 7 ngày phát thông báo tìm thân nhân, UBND phường An Khánh (TP.HCM) chưa ghi nhận người đến nhận 4 trẻ bị bỏ rơi trước chùa Diệu Giác.

    Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, đại diện UBND phường An Khánh cho biết đến ngày 23.10, vẫn chưa có cha mẹ hoặc người thân hợp pháp đến nhận 4 trẻ bị bỏ rơi trước chùa Diệu Giác (số 177 Trần Não, phường An Khánh).

    "Các bé hiện ở trung tâm bảo trợ chùa Diệu Giác. Phường đang lấy thông tin để thực hiện thủ tục làm giấy khai sinh cho các em", đại diện UBND phường An Khánh nói.

    Trước đó, tối 13.10, một sư cô phát hiện 4 trẻ bị bỏ rơi trước cổng chùa Diệu Giác. Các bé không có người thân đi cùng và không có giấy tờ tùy thân. 

    Theo thông báo của UBND phường An Khánh, nhóm trẻ gồm 2 bé trai và 2 bé gái, khoảng từ 9 tháng đến 3 tuổi; sức khỏe ban đầu bình thường.

    4 trẻ bị bỏ rơi trước chùa Diệu Giác ở TP.HCM: Chưa có người thân đến nhận - Ảnh 1.

    Các trẻ đang được nuôi dưỡng ở trung tâm bảo trợ chùa Diệu Giác

    ẢNH: TUẤN QUANG

    4 trẻ bị bỏ rơi có đặc điểm nhận dạng (lúc phát hiện) như sau:

    1. Bé trai thứ nhất khoảng 3 tuổi, chiều dài cơ thể 90 cm, nặng 10 kg. Bé mặc áo thun trắng sọc đỏ, quần ngắn màu cam.
    2. Bé trai thứ hai khoảng 2 tuổi, chiều dài cơ thể 85 cm, nặng 10 kg. Bé mặc áo thun màu xanh dương, quần ngắn sọc đỏ, xanh, đen.
    3. Bé gái thứ nhất khoảng 15 tháng tuổi, chiều dài cơ thể 85 cm, nặng 10 kg. Bé mặc đồ bộ màu vàng, áo có họa tiết hoa vàng.
    4. Bé gái còn lại khoảng 9 tháng tuổi, chiều dài cơ thể 80 cm, nặng 6 kg. Bé mặc quần áo liền thân màu hồng, có họa tiết con báo màu trắng và xám.

    Phường An Khánh đang làm giấy khai sinh cho 4 trẻ bị bỏ rơi

    Tối 16.10, UBND phường An Khánh phát thông báo tìm cha mẹ đẻ hoặc người thân hợp pháp của các bé. Địa phương đề nghị người thân liên hệ trực tiếp UBND phường để làm thủ tục nhận lại trẻ.

    4 trẻ bị bỏ rơi trước chùa Diệu Giác ở TP.HCM: Chưa có người thân đến nhận - Ảnh 2.

    4 trẻ bị bỏ rơi trước chùa Diệu Giác

    ẢNH: UBND PHƯỜNG AN KHÁNH

    Theo thông báo, sau 7 ngày kể từ ngày phát thông báo, nếu không có thông tin về cha mẹ đẻ hoặc người thân đến nhận, phường sẽ tiến hành đăng ký khai sinh và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định.

    Người có thông tin về thân nhân của các bé có thể liên hệ UBND phường An Khánh tại số 171/1 Lương Định Của, khu phố 3; điện thoại 028.37406688.

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    Phường An Khánh, TP.HCM tìm người thân 4 trẻ bị bỏ rơi trước chùa Diệu Giác

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