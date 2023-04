4 triệu chứng ban đầu của ung thư ống mật không nên phớt lờ

Ống dẫn mật là những ống nhỏ có chức năng đưa dịch mật từ gan vào túi mật, ruột non để hỗ trợ quá trình tiêu hóa thức ăn. Ung thư sẽ xuất hiện trên lớp tế bào lót của ống dẫn mật, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Ung thư ống mật sẽ khiến người bệnh ngứa ngáy khó chịu do nồng độ bilirubin trong máu tăng cao SHUTTERSTOCK

Ung thư ống mật là loại ung thư hiếm gặp. Dù mọi độ tuổi đều có thể bị ung thư ống mật nhưng bệnh thường ảnh hưởng với người trên 50 tuổi.

Theo các chuyên gia y tế, các triệu chứng và dấu hiệu sớm của ung thư ống mật khá điển hình.

Đổi màu nước tiểu

Nếu nước tiểu của bạn đột ngột sẫm màu thì đây có thể là dấu hiệu của ung thư ống mật. Nguyên nhân của nước tiểu sẫm màu là do nồng độ bilirubin trong máu tăng lên mức rất cao.

Bilirubin là hợp chất màu vàng, hình thành trong cơ thể do các tế bào hồng cầu bị phá vỡ. Nồng độ bilirubin là chỉ số dùng để chẩn đoán bệnh vàng da do tắc nghẽn, ung thư hay vấn đề về gan. Bệnh nhân ung thư ống mật cũng có thể phát hiện màu phân họ nhạt hơn và có nhiều dầu.

Sụt cân

Người bị ung thư ống mật sẽ chán ăn, dẫn đến bị sụt cân. Nhiều người bệnh cũng cảm thấy dễ buồn nôn, ói mửa. Chán ăn không những gây sụt cân mà còn khiến cơ thể bị mất cơ, tăng nguy cơ bị suy dinh dưỡng. Những biểu hiện này giống như hiệu ứng dây chuyền và khiến cơ thể rất mệt mỏi.

Người bị ung thư ống mật còn bị những cơn đau bụng dữ dội do khối u gây ra, đặc biệt là ở vùng dưới bên phải xương sườn.

Nôn mửa

Dù không phổ biến nhưng nôn mửa cũng là triệu chứng của ung thư ống mật. Các vấn đề về ống mật khác như viêm ống mật, tắc nghẽn ống dẫn mật cũng có thể gây nôn mửa. Triệu chứng này thường kèm theo sốt.

Ngứa ngáy

Ung thư ống mật có thể gây ngứa da và gãi liên tục. Đôi khi, cơn ngứa dữ dội đến mức khiến người bệnh cào rách da. Ngứa dữ dội và liên tục sẽ dẫn đến mất ngủ. Ở một số người, tình trạng này gây bất ổn tâm lý, dẫn đến ý định tự sát.

Nguyên nhân gây ngứa là do nồng độ bilirubin trong máu quá cao. Nếu ngứa do nổi mề đay có thể điều trị dễ dàng thì ngứa do ung thư ống mật lại cực kỳ khó trị, theo Medical News Today.