4 tuần ghi nhận gần 2.400 ca sốt xuất huyết, Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo khẩn

Ngày 4.11, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết đã yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng chống sốt xuất huyết, sau khi số ca mắc và ổ dịch trên địa bàn tăng nhanh.

Theo Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, trong tuần từ ngày 19 - 25.10, thành phố ghi nhận 720 ca sốt xuất huyết, tương ứng 23,5 ca/100.000 dân. Cộng dồn từ đầu năm đến ngày 25.10, Đà Nẵng có 6.338 ca mắc, tương ứng 206,7 ca/100.000 dân, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Số ổ dịch nhỏ ghi nhận từ đầu năm là 464 ổ, tăng 4,3 lần.

Đáng chú ý, chỉ trong 4 tuần gần nhất, toàn thành phố ghi nhận 2.377 ca mắc, chiếm hơn 37% tổng số ca từ đầu năm. Một số địa phương có số ca cao gồm phường Ngũ Hành Sơn với 224 ca, An Khê 167 ca, Sơn Trà 119 ca, Điện Bàn Bắc 112 ca và Điện Bàn Đông 106 ca.

Kiểm tra, xử lý các điểm có nguy cơ phát sinh lăng quăng, bọ gậy, ngăn muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết ẢNH: CDC ĐÀ NẴNG

Nếu xét tỷ lệ mắc tích lũy trên 100.000 dân, xã Khâm Đức đứng đầu với 1.365,19 ca; tiếp đến là phường Điện Bàn Bắc 840,02 ca, Ngũ Hành Sơn 577,02 ca và xã Duy Xuyên 525,72 ca. Những con số này cho thấy nguy cơ dịch không chỉ tập trung ở các địa bàn có đông ca mắc mà còn đáng lưu ý tại một số khu vực có tỷ lệ mắc cao.

Sốt xuất huyết gia tăng, siết kiểm soát điểm phát sinh muỗi

Ngành chức năng nhận định, thành phố đang trong mùa mưa, nhiều vật dụng chứa nước tại hộ gia đình, khu dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh và công trình xây dựng trở thành nơi thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sản.

Trong khi đó, công tác phòng dịch ở một số địa phương chưa thực chất; hoạt động ra quân còn nặng về vệ sinh môi trường, thu gom rác mà chưa chú trọng kiểm tra, loại bỏ các dụng cụ chứa nước và diệt lăng quăng, bọ gậy. Lốp xe cũ, phế liệu và những vật dụng có khả năng đọng nước chưa được xử lý triệt để cũng làm tăng nguy cơ phát sinh muỗi.

Trước tình hình này, tại công văn ngày 2.11, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các địa phương xác định phòng, chống sốt xuất huyết là nhiệm vụ cấp bách, trực tiếp chịu trách nhiệm kiểm soát dịch trên địa bàn, không khoán trắng cho ngành y tế.

Các xã, phường, đặc khu phải rà soát khu vực có số ca mắc tăng cao, ổ dịch và điểm nguy cơ; tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy với tần suất 1 tuần/lần ở khu vực nguy cơ cao, 2 tuần/lần tại nơi có chỉ số muỗi, lăng quăng cao và 1 tháng/lần ở các khu vực còn lại.

Diệt lăng quăng, bọ gậy trong các lốp xe cũ, không để nước đọng tạo điều kiện cho muỗi sinh sản, phát triển ẢNH: CDC ĐÀ NẴNG

Thành phố cũng yêu cầu kiểm tra, xử lý các điểm tập kết lốp xe cũ, phế liệu, kho bãi, nhà trọ, công trình xây dựng và khu đất trống có nguy cơ phát sinh muỗi; không tổ chức ra quân hình thức.

Ngành y tế được giao tăng cường giám sát ca bệnh, ổ dịch, điều tra véc tơ truyền bệnh; hướng dẫn chuyên môn và bảo đảm nhân lực, thuốc, vật tư, giường bệnh để đáp ứng khi số bệnh nhân tăng. Các cơ sở khám, chữa bệnh phải phát hiện sớm dấu hiệu cảnh báo, trường hợp nặng để xử trí, chuyển tuyến kịp thời.

Đáng chú ý, thành phố yêu cầu các địa phương trong 5 ngày kể từ ngày ban hành công văn phải hoàn thành rà soát địa bàn trọng điểm, phân công lực lượng và tổ chức đợt cao điểm diệt lăng quăng, bọ gậy; sau 10 ngày báo cáo kết quả bước đầu về Sở Y tế.

Cùng với trách nhiệm của chính quyền và ngành chức năng, người dân cần thường xuyên kiểm tra, loại bỏ các vật dụng đọng nước trong nhà và quanh nơi ở, nhất là sau mưa; dành 10 - 15 phút mỗi ngày diệt lăng quăng, bọ gậy để hạn chế nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh.