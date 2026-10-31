Sốt xuất huyết, tay chân miệng chưa có thuốc đặc trị: Người dân cần làm gì?

Sáng 31.10, Sở Y tế TP.HCM phối hợp cùng UBND phường Dĩ An tổ chức phát động chiến dịch phòng, chống sốt xuất huyết Dengue và tay chân miệng. Sau lễ phát động, đoàn công tác tiến hành khảo sát thực tế tại các "điểm nóng" về dịch bệnh ở phường Dĩ An.

Hơn 86.500 ca mắc, 16 người tử vong

Theo báo cáo của Sở Y tế, trong 10 tháng đầu năm 2026, TP.HCM ghi nhận hơn 42.500 ca mắc sốt xuất huyết Dengue với 11 trường hợp tử vong. Đối với bệnh tay chân miệng, TP.HCM ghi nhận hơn 44.000 ca mắc, tăng hơn 65% so với cùng kỳ năm trước, với 5 trường hợp tử vong và hơn 1.600 ổ dịch được phát hiện.

Đại diện các phường và ban, ngành liên quan tham dự buổi lễ ẢNH: NI NA

Đây là hai bệnh truyền nhiễm lưu hành thường xuyên tại TP.HCM, có nguy cơ gia tăng vào những tháng cuối năm. Trong đó, sốt xuất huyết lây truyền qua muỗi vằn, còn bệnh tay chân miệng chủ yếu lây qua đường tiếp xúc trực tiếp với người bệnh hoặc các bề mặt, vật dụng nhiễm mầm bệnh.

Cả hai bệnh đều chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, do đó, việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát dịch bệnh.

Ông Huỳnh Minh Chín phát động chiến dịch phòng, chống sốt xuất huyết và tay chân miệng ẢNH: NI NA

Phát biểu tại lễ phát động, ông Huỳnh Minh Chín, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, nhấn mạnh cần chủ động phòng bệnh thường xuyên, phát hiện sớm nguy cơ và xử lý kịp thời, không đợi dịch bùng phát mới ứng phó.

"Để phòng sốt xuất huyết, người dân cần thường xuyên diệt muỗi, diệt lăng quăng, loại bỏ vật dụng đọng nước. Đối với tay chân miệng, cần rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh đồ chơi, khử khuẩn trường lớp và theo dõi sức khỏe trẻ", ông Huỳnh Minh Chín nói. Ông nhấn mạnh, phòng chống dịch bệnh là trách nhiệm chung, cần được duy trì thường xuyên tại mỗi gia đình và cộng đồng.

Bên cạnh chỉ đạo của Sở Y tế, sự vào cuộc của chính quyền cơ sở có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa các biện pháp phòng dịch đến từng khu dân cư, hộ gia đình.

Đông đảo người dân phường Dĩ An hưởng ứng chiến dịch ẢNH: NI NA

Hưởng ứng chiến dịch, ông Trần Văn Đào, Phó chủ tịch UBND phường Dĩ An cho biết địa phương đã xây dựng kế hoạch tổng vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt lăng quăng, huy động các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng tại 28 khu phố cùng tham gia.

"Phường sẽ tổ chức các đợt ra quân, trực tiếp đến từng hộ gia đình hướng dẫn loại bỏ vật dụng đọng nước, xử lý điểm nguy cơ phát sinh muỗi, đồng thời tăng cường vệ sinh, khử khuẩn tại trường học", ông Đào cam kết.

Rà soát 'điểm nóng' dịch bệnh

Sau buổi lễ, đoàn công tác của Sở Y tế TP.HCM và chính quyền địa phương tiến hành khảo sát thực tế tại nhiều "điểm nóng" dịch bệnh trên địa bàn phường Dĩ An.

Cụ thể, đoàn đến từng nhà dân khảo sát, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết; tập trung kiểm tra các vật dụng chứa nước và những khu vực có nguy cơ phát sinh muỗi. Đồng thời hướng dẫn người dân xử lý, vệ sinh môi trường để ngăn ngừa dịch bệnh.

Đoàn kiểm tra các dụng cụ chứa nước tại nhà dân và tuyên truyền cho người dân phòng, chống dịch bệnh ẢNH: NI NA

Đối với bệnh tay chân miệng, tại Trường mầm non Thống Nhất, đoàn khảo sát, kiểm tra công tác vệ sinh đồ chơi, khử khuẩn trường lớp, điều kiện rửa tay bằng xà phòng cho trẻ và quy trình theo dõi, phát hiện sớm những trường hợp có dấu hiệu mắc bệnh.

Song song với hoạt động khảo sát, phường Dĩ An bố trí 5 xe loa tuyên truyền lưu động xuất phát, đi qua các tuyến đường trọng điểm, khu dân cư, khu nhà trọ công nhân và chợ trên địa bàn, vận động người dân chủ động phòng, chống sốt xuất huyết Dengue và tay chân miệng.