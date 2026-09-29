Bệnh tay chân miệng tăng mạnh, dấu hiệu cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), trong tuần 38 (từ ngày 14 - 20.9), TP.HCM ghi nhận 1.283 ca mắc bệnh tay chân miệng, tăng 47% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca từ đầu năm 2026 đến tuần 38 là 35.121. Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, trong 8 tháng qua, cả nước ghi nhận gần 100.000 trường hợp, cao hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Trẻ dưới 5 tuổi chiếm 87,3% số ca mắc.

Dấu hiệu cần đến bệnh viện ngay, không chờ đến sáng

Bác sĩ Dư Tuấn Quy, Trưởng khoa Nhiễm - thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, nhấn mạnh phụ huynh có con dưới 5 tuổi, đặc biệt dưới 3 tuổi không được bỏ qua hai dấu hiệu: sốt cao không hạ và ngủ giật mình chới với. "Nếu trẻ có một trong hai dấu hiệu này hoặc run tay chân, đi đứng loạng choạng bất thường, thở nhanh, thở mệt thì phải đưa đến bệnh viện ngay", bác sĩ Quy cho hay.

Bác sĩ Dư Tuấn Quy thăm khám cho bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng ẢNH: HOÀI NHIÊN

Thạc sĩ, bác sĩ Lý Hoa Anh Minh, Khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố lưu ý thêm các biểu hiện như: nôn ói nhiều, lừ đừ, run tay chân. Bác sĩ nhấn mạnh, trẻ cần được đưa đi khám ngay khi có dấu hiệu cảnh báo, kể cả giữa đêm vì bệnh diễn tiến rất nhanh.

Theo bác sĩ Quy, có phụ huynh nghĩ bệnh viện không làm việc buổi tối hoặc cuối tuần nên trì hoãn đưa con đi khám, khiến trẻ có thể bỏ lỡ thời điểm xử trí kịp thời. Có người lại cho rằng trẻ sốt nhẹ, chảy nước miếng do mọc răng nên không đưa con đi khám.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, số ca tay chân miệng đang điều trị tăng gần gấp đôi so với tuần trước. Trong 85 ca, khoảng 10 ca độ 3; có 13 - 14 ca độ 2b, còn lại độ 2a. Một số bệnh nhi phải thở máy. Bệnh viện bố trí 200 giường, chuẩn bị thuốc men, vật tư và tập huấn phác đồ.

Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, bác sĩ Nguyễn Trần Nam, Phó giám đốc bệnh viện, cho biết, đơn vị đang điều trị 36 ca tay chân miệng, gồm 1 ca độ 3, còn lại độ 2a. Tổng số ca tăng 10% so với tháng trước.

Chăm sóc đúng, cách ly nhưng không kỳ thị trẻ

Theo bác sĩ Quy, vì sợ “lậm thuốc” nên một số gia đình chờ con sốt cao mới cho dùng thuốc hạ sốt, thậm chí đợi đến 40°C. Phụ huynh cần tuân thủ chỉ định, liều dùng, không trì hoãn vì lo “lậm thuốc”.

Trẻ mắc tay chân miệng đang điều trị tại Khoa Nhiễm - thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 ẢNH: HOÀI NHIÊN

Bên cạnh việc dùng thuốc đúng chỉ định, phụ huynh không nên tự dừng việc tái khám cho trẻ. Bác sĩ Quy giải thích, việc tái khám giúp bác sĩ theo dõi sát tình trạng của trẻ, phát hiện sớm dấu hiệu chuyển nặng. Khi trẻ ổn định hơn, bác sĩ sẽ giãn khoảng cách giữa các lần tái khám.

Bác sĩ cũng lưu ý, trẻ đang mắc tay chân miệng phải nghỉ học. Trong thời gian này, phụ huynh không gửi con đến nhóm trẻ hoặc đưa đi vui chơi nơi đông người để hạn chế lây bệnh cho trẻ khác.

Tuy nhiên, cách ly không có nghĩa là kỳ thị hay khiến trẻ cảm thấy bị bỏ rơi. Bác sĩ Quy kể, có trẻ bị để ngồi một mình trong phòng riêng chờ cha mẹ đón, bật khóc vì nghĩ cô giáo và bạn bè cô lập mình. Khi trở lại trường, trẻ tiếp tục e ngại vì các bạn sợ bị lây bệnh. "Chúng ta cần tế nhị trong giao tiếp với trẻ, dù trẻ còn nhỏ", bác sĩ Quy nói.

Để phòng bệnh tay chân miệng, bác sĩ Quy khuyến cáo cho trẻ ăn chín, uống sôi; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng; vệ sinh đồ chơi và vật dụng sinh hoạt. Người lớn cũng cần giữ vệ sinh cá nhân. Phụ huynh đi làm về cần tắm rửa, vệ sinh trước khi ôm hôn con để hạn chế nguy cơ lây bệnh cho trẻ.