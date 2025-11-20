Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
40 năm làm nghề giáo viên: Lương khởi điểm 12kg lúa
Video Giáo dục

40 năm làm nghề giáo viên: Lương khởi điểm 12kg lúa

Trang Châu - Ngọc Khanh
20/11/2025 08:44 GMT+7

Trong suốt bốn thập kỷ làm nghề giáo viên, cô Trương Thị Thu Hồng đã đi qua những tháng ngày mà lương chỉ là 12 kg lúa Hợp tác xã. Lớp học là căn nhà tạm dột nát, còn đồ chơi của trẻ được tạo ra từ bất cứ thứ gì nhặt được từ phế liệu.

Cô Hồng còn nhớ rất rõ buổi sáng đầu tiên vào nghề "gõ đầu trẻ", ngày 1.8.1985. Đó không chỉ là một mốc thời gian, mà là cột mốc định nghĩa cả đời người. Thay vì nản lòng, cô xem đó là thử thách để giữ nghề giáo viên, giữ chữ "tâm" với trẻ con vùng quê còn quá nhiều khó khăn. Nơi cô bắt đầu dạy học chỉ là căn nhà tạm Hợp tác xã cho mượn, tường vách xiêu vẹo, mái thủng, không bàn ghế, không bảng, không một thứ gì đúng nghĩa trường lớp. Ở một vùng quê nghèo, nơi mọi điều kiện đều thiếu, người giáo viên ấy vẫn chọn ở lại, chọn ngồi chỗ ướt, chọn lấy sự an yên cho học trò làm niềm vui của mình.

40 năm làm nghề giáo viên: Lương khởi điểm 12kg lúa- Ảnh 1.

Hạnh phúc là khi những đứa trẻ ngày xưa còn sợ đi học, sáng nào cũng khóc lóc… nay đã lớn, có công ăn việc làm, có gia đình

ẢNH: TRANG CHÂU

IELTS sửa điểm hàng loạt: Cần làm gì để không mất cơ hội du học?

IELTS sửa điểm hàng loạt: Cần làm gì để không mất cơ hội du học?

Sự cố chấm điểm IELTS khiến chỉ 0.5 điểm cũng có thể trở thành ranh giới giữa đỗ – trượt và đánh mất cơ hội du học. Để không bị bỏ lại phía sau, thí sinh được khuyến khích chủ động xin thư xác nhận từ đơn vị tổ chức thi, bổ sung chứng chỉ thay thế như Duolingo hoặc TOEFL và nhanh chóng liên hệ lại các trường để đề nghị xem xét hồ sơ.

