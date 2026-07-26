400 tỉ đồng đã bố trí, vì sao đường tránh nam Bảo Lộc vẫn nằm im?

9 năm, tuyến đường 15,5 km vẫn dang dở

Những ngày cuối tháng 7.2026, tại khu vực dự án đường tránh nam Bảo Lộc (thành phố Bảo Lộc cũ, nay thuộc phường B’lao và phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng), nhiều người dân vẫn bày tỏ sự sốt ruột khi được hỏi bao giờ tuyến đường được thi công trở lại và đưa vào sử dụng.

Đường tránh nam Bảo Lộc thi công dang dở, nhiều đoạn bị cỏ dại và cây bụi phủ kín mặt đường ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 800 tỉ đồng, khởi công năm 2017, dự kiến hoàn thành vào năm 2019. Tuyến đường dài 15,5 km, điểm đầu tại Km113+680 và điểm cuối tại Km128+800, đấu nối với quốc lộ 20. Khi hoàn thành, các phương tiện, đặc biệt là xe tải, xe khách từ Đại Lào đi Lộc Sơn và ngược lại sẽ không phải lưu thông qua trung tâm Bảo Lộc.

Tuy nhiên, sau khi khối lượng thi công đạt khoảng 70%, dự án phải dừng từ tháng 10.2020. Từ đó đến nay, đường tránh nam Bảo Lộc trong tình trạng "đắp chiếu", nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng.

Vị trí đứt gãy trên đường tránh nam Bảo Lộc. Tháng 12.2023, tại khu vực này xảy ra vụ tai nạn khiến một người đi xe máy tử vong khi lưu thông vào tuyến đường đang cấm ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Nặng nhất là đoạn Km7+820, gần đường Chi Lăng, nơi xảy ra sụt lún, đứt gãy nghiêm trọng trong mùa mưa năm 2023.

Có mặt tại hiện trường, phóng viên ghi nhận khu vực đứt gãy hiện cỏ dại mọc phủ kín mặt đường. Nhiều đoạn đã thảm nhựa xuất hiện các vết nứt lớn, sụt lún và bị cây cỏ che lấp. Nước mưa từ những đoạn chưa hoàn thiện cuốn theo đá nhỏ tràn xuống mặt đường đã thảm nhựa. Hai đầu khu vực sụt lún vẫn còn rào chắn nhưng tuyến đường hiện không còn khả năng lưu thông.

Đoạn sạt lở, đứt gãy trên đường tránh nam Bảo Lộc hiện bị cỏ dại và cây bụi phủ kín mặt đường ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Trong khi đó, đoạn từ đường Chi Lăng hướng về Đại Lào, kết nối quốc lộ 20, đã được thảm nhựa cơ bản nên người dân vẫn sử dụng hằng ngày. Tuy nhiên, một số đoạn vắng dân cư lại trở thành nơi đổ trộm rác thải sinh hoạt, thậm chí có tình trạng đốt rác, ảnh hưởng đến môi trường.

Anh Phan Văn Sang, người dân phường B’lao, cho biết tuyến đường có ý nghĩa quan trọng đối với việc đi lại của người dân.

"Tuyến đường này huyết mạch và giúp người dân rút ngắn được lộ trình, thời gian di chuyển từ Đại Lào về Đại Bình hoặc Lộc Sơn khi không cần phải qua trung tâm Bảo Lộc nữa. Thế nhưng không hiểu sao cứ để tình trạng như thế này", anh Sang nói.

Người dân chờ ngày dự án được triển khai trở lại

Chạy xe ba gác chở cây cảnh trên đường tránh nam Bảo Lộc theo hướng Lộc Sơn, anh Nguyễn Văn Đức (ở phường B’lao) phải rẽ vào đường Chi Lăng để ra đường Trần Phú (quốc lộ 20) vì đoạn phía trước vẫn bị sụt lún, đứt gãy, chưa được khắc phục.

"Con đường nhiều năm chưa được xây dựng tiếp gây khó khăn rất nhiều cho người dân. Không hiểu sao lại để lâu như vậy mãi. Hồi trước có thấy mấy đoàn về kiểm tra đường này nhưng đến nay vẫn... không thấy gì", anh Đức chia sẻ.

Mặt đường tránh nam Bảo Lộc xuống cấp sau nhiều năm dự án dừng thi công ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Theo anh Phan Văn Sang, khoảng vài tháng trước, người dân nghe thông tin tỉnh sẽ bố trí thêm 400 tỉ đồng để hoàn thiện tuyến đường. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thấy đơn vị thi công quay trở lại công trường.

"Cứ để như vậy hoài thì người dân đi lại bất tiện và cũng lãng phí nữa", anh Sang nói.

Một số vị trí trên đường tránh nam Bảo Lộc trở thành nơi đổ rác thải sau thời gian dài dự án dừng thi công ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Cuối tháng 4.2026, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định phê duyệt dự án xây dựng hoàn thiện đường tránh nam Bảo Lộc, với tổng mức đầu tư 400 tỉ đồng từ nguồn ngân sách địa phương.

Theo quyết định này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 được giao làm chủ đầu tư. Dự án triển khai trong giai đoạn 2026 - 2028, nhằm khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp của tuyến đường để đưa vào khai thác, đồng thời góp phần giảm tải cho quốc lộ 20 qua khu vực Bảo Lộc.

Đến cuối tháng 7.2026, sau hơn 3 tháng kể từ khi quyết định đầu tư được ban hành, việc thi công dự án vẫn chưa được triển khai trở lại. Người dân địa phương tiếp tục chờ đường tránh nam Bảo Lộc sớm được hoàn thiện để phát huy hiệu quả đầu tư và giảm áp lực giao thông trên quốc lộ 20.