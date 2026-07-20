41 dự án chậm khởi công, Gia Lai cảnh báo thu hồi

Ngày 20.7, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn vừa ban hành văn bản yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án ngoài ngân sách chậm triển khai trên địa bàn.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện còn 41 dự án chưa khởi công theo kế hoạch trong tháng 6.2026. Đồng thời, 34 dự án khác phải hoàn tất các thủ tục để khởi công trong tháng 7.2026.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ khởi công, không để tình trạng chậm trễ kéo dài. Các phó chủ tịch UBND tỉnh theo lĩnh vực phụ trách được giao trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và đôn đốc tiến độ những dự án được phân công.

Dự án sân golf do Tập đoàn FLC đầu tư tại xã Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai đang đẩy nhanh tiến độ thi công ẢNH: TRẦN HIẾU

Đồng thời, các đơn vị phải kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về hồ sơ, thủ tục, đất đai, giải phóng mặt bằng và các điều kiện cần thiết khác để bảo đảm khởi công đúng kế hoạch. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, các đơn vị phải chủ động báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý, không để kéo dài.

UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu các sở, ngành và địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu chậm trễ trong việc hỗ trợ, làm ảnh hưởng đến tiến độ khởi công các dự án.

Đối với các nhà đầu tư, tỉnh yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và các điều kiện cần thiết để khởi công; đồng thời đăng ký lịch khởi công cụ thể trong tháng 7.2026 với Sở Tài chính để theo dõi, tổng hợp.

Trường hợp không bảo đảm tiến độ đã đăng ký, nhà đầu tư phải có văn bản giải trình rõ nguyên nhân và cam kết thời điểm khởi công cụ thể trong quý 3/2026. Đối với các dự án chậm kéo dài, nhà đầu tư không phối hợp hoặc không bảo đảm điều kiện triển khai, UBND tỉnh sẽ xem xét xử lý, kể cả thu hồi dự án theo quy định.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh địa phương đang thu hút mạnh nguồn lực đầu tư. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Gia Lai đã thu hút 165 dự án với tổng vốn đăng ký gần 164.750 tỉ đồng; đồng thời có 2.075 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 29.500 tỉ đồng.