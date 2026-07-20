Chỉ có 31/980 hộ vào khu tái định cư, Gia Lai phê bình nhiều đơn vị

Ngày 20.7, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã phê bình nhiều đơn vị, địa phương vì chậm triển khai các dự án tái định cư vùng thiên tai.

Trước đó, Gia Lai triển khai di dời 1.858 hộ dân (tại 16 khu vực) đến 16 dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư với tổng kinh phí dự kiến hơn 2.108 tỉ đồng. Chương trình nhằm đưa các hộ dân đang sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét và các vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai đến nơi ở an toàn.

Theo UBND tỉnh, tiến độ triển khai 16 dự án khẩn cấp tuy có chuyển biến nhưng nhìn chung vẫn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Đến cuối tháng 6, việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng mới đạt 161/980 hộ (16,43%); 245/980 hộ được bốc thăm, giao đất và chỉ có 31/980 hộ đã di dời đến nơi ở mới.

UBND tỉnh Gia Lai đã phê bình nhiều đơn vị, địa phương vì chậm triển khai các dự án tái định cư vùng thiên tai ẢNH: ĐỨC NHẬT

Cần đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng, giao đất và di dời người dân

Qua rà soát, nhiều dự án tái định cư đang gặp vướng mắc ở nhiều khâu, từ giải phóng mặt bằng, bồi thường đến thi công hạ tầng.

Trong đó, dự án tái định cư xã Phù Mỹ Đông (xã Mỹ Thắng cũ) vẫn còn khoảng 3 ha mặt bằng chưa được bàn giao, trong khi hạ tầng mới đạt khoảng 21% khối lượng. Cũng tại dự tái định cư này (xã Mỹ An cũ), công tác kiểm đếm mới thực hiện được 38/57 hộ và chưa phê duyệt phương án bồi thường.

Đối với dự án An Quang Đông (xã Đề Gi), tiến độ chậm ở các khâu phê duyệt phương án bồi thường, giao đất và tổ chức di dời người dân. Trong khi đó, khu tái định cư Trung Lương (xã Cát Tiến) vẫn chưa hoàn thành kiểm đếm, chưa phê duyệt phương án bồi thường. Khu tái định cư thôn Trà Cong (xã An Hòa) ở cả giai đoạn 1 và 2 cũng chậm thi công hạ tầng, chậm kiểm đếm và chưa hoàn tất phương án bồi thường.

Ngoài ra, các dự án tái định cư tại các xã Ia Hiao, Uar và Ia Dreh cũng chậm ở nhiều khâu như: kiểm đếm, lập phương án bồi thường, giao đất, xây dựng nhà ở và di dời dân cư.

UBND tỉnh đánh giá hạ tầng tại một số khu tái định cư chưa đáp ứng yêu cầu để người dân xây dựng nhà ở. Nhiều hạng mục thiết yếu như san nền, đường giao thông, cấp điện, cấp nước, cắm mốc, phân lô vẫn chưa hoàn thiện.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa chủ đầu tư, địa phương và các đơn vị liên quan có lúc chưa chặt chẽ; một số địa phương còn thiếu quyết liệt trong công tác tuyên truyền, vận động, xác định nguồn gốc đất và hoàn thiện hồ sơ bồi thường.

Tỉnh Gia Lai dự kiến triển khai di dời khẩn cấp tại 16 khu vực với 1.858 hộ dân ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trước tình trạng trên, UBND tỉnh Gia Lai đã phê bình Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cùng UBND các xã An Hòa, Phù Mỹ Đông, Cát Tiến, Đề Gi, Ia Hiao và các đơn vị liên quan do để tiến độ thực hiện chậm.

Đồng thời yêu cầu các sở, ngành, chủ đầu tư và địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng, giao đất và di dời người dân, bảo đảm tiến độ giải ngân nguồn vốn Trung ương và sớm ổn định cuộc sống cho các hộ dân vùng thiên tai.

UBND tỉnh nhấn mạnh, nếu không triển khai quyết liệt và đồng bộ, tiến độ giải ngân nguồn vốn Trung ương sẽ bị ảnh hưởng; trách nhiệm trước hết thuộc về người đứng đầu các địa phương, đơn vị được giao nhiệm vụ.