Tháo 'nút thắt' giải phóng mặt bằng

Nhiều công trình không thiếu vốn, không thiếu quyết tâm triển khai nhưng khi mặt bằng chưa được bàn giao thì máy móc phải nằm chờ, nhà thầu phải giãn tiến độ, nguồn vốn đầu tư công không thể giải ngân theo kế hoạch. Hệ quả là nhiều mục tiêu phát triển bị kéo chậm lại. Điển hình là cho tới tháng 6.2026, tỷ lệ giải ngân của Lâm Đồng còn rất thấp, trong khi mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số của tỉnh phải được hoàn thành trong năm 2026.

Không thể nói đến "tăng trưởng cao" nếu những dự án tạo động lực phát triển vẫn nằm trên giấy hoặc thi công cầm chừng như thời gian qua. Điều đáng nói là nhiều tổ công tác đã được thành lập để tháo gỡ giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, kết quả thực chất ở các công trình vẫn chưa rõ rệt. Nhìn những con đường nhếch nhác do thi công chậm chạp ở Mũi Né, Tiến Thành (TP.Phan Thiết cũ) hiện nay, nhiều người không khỏi ngao ngán.

Giải phóng mặt bằng là công việc khó bởi liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Vì vậy, giải pháp trước hết phải là công khai, minh bạch, bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân và doanh nghiệp. Mọi chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cần được giải thích rõ ràng, thực hiện công bằng và nhất quán. Quan trọng hơn, những người thực thi công vụ phải dám nghĩ, dám làm vì cái chung, vì lợi ích của cộng đồng. Cùng với đó, phải có cơ chế xử lý đối với tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ; không thể để tình trạng dự án không có mặt bằng thi công kéo dài năm này qua năm khác, nhưng không ai phải chịu trách nhiệm.

Tăng trưởng hai con số là mục tiêu lớn của Lâm Đồng và sẽ không thể đạt được chỉ bằng khẩu hiệu. Muốn biến mục tiêu thành hiện thực, Lâm Đồng phải tháo bằng được "nút thắt" giải phóng mặt bằng.