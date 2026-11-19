Liên quan vụ hàng chục học sinh ở phường Long Khánh (thành phố Đồng Nai) nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm, ngày 19.11, Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh cho biết hiện tại còn 33 trường hợp đang điều trị tại bệnh viện, tình trạng sức khỏe ổn định. Số còn lại đã được xuất viện về nhà.

Trường tiểu học, THCS và THPT liên kết Quốc tế, nơi có hàng chục học sinh nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm ẢNH: H.K

43 học sinh nhập viện

Trước đó, từ ngày 17 - 18.11, Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh đã tiếp nhận hàng chục học sinh nhập viện với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn và nôn (nghi ngộ độc thực phẩm).

Theo báo cáo của UBND phường Long Khánh, số bệnh nhân trên đều là học sinh của Trường tiểu học, THCS và THPT liên kết Quốc tế (đóng trên địa bàn phường).

Sau khi tiếp nhận thông tin từ Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh, UBND phường đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Trạm y tế tiến hành điều tra, xác minh vụ việc.

Cụ thể, Trường tiểu học, THCS và THPT liên kết Quốc tế tự tổ chức bếp ăn tập thể cho học sinh. Vào ngày 16.11, thực đơn gồm: buổi sáng ăn món hamburger gà, sữa tươi; buổi trưa ăn các món cơm trắng, cốt lết nướng BBQ, trứng hấp, cải thìa cà rốt xào dầu hào, canh rong biển thịt bằm, tráng miệng (ổi, nhãn); buổi xế chiều ăn món khoai lang kén (chỉ có học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 ăn).

Trong khoảng thời gian từ 0 giờ 30 phút ngày 17.11 đến 11 giờ ngày 18.11, Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh đã tiếp nhận 43 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm, có liên quan đến việc sử dụng thức ăn tại căn tin Trường tiểu học, THCS và THPT liên kết Quốc tế vào bữa sáng và bữa trưa ngày 16.11.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy các mẫu thực phẩm sống, chín trong ngày 16.11 gửi đến Viện Pasteur TP.HCM để thực hiện xét nghiệm các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm theo quy định.

Về phương hướng xử lý, UBND phường Long Khánh đã giao đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm phường kiểm tra, truy xuất nguồn gốc các nơi cung ứng thực phẩm cho trường vào ngày 16.11, tham mưu UBND phường xử phạt vi phạm hành chính (nếu có).

Đồng thời, giao tổ điều tra ngộ độc thực phẩm tiến hành điều tra dịch tễ các học sinh Trường tiểu học, THCS và THPT liên kết Quốc tế nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm đang nhập viện điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh.

Ngoài ra, giao Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì, liên hệ Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh cập nhật tình hình sức khỏe các học sinh hằng ngày và tham mưu UBND phường báo cáo UBND thành phố, Sở Y tế thành phố cho đến khi 100% trường hợp mắc ổn định sức khỏe và được xuất viện.

UBND phường Long Khánh cũng đề nghị Trường tiểu học, THCS và THPT liên kết Quốc tế tiếp tục liên hệ phụ huynh, theo dõi tình hình sức khỏe các học sinh, gửi báo cáo về UBND phường trước 16 giờ hằng ngày cho đến khi 100% học sinh ổn định sức khỏe và xuất viện; tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tìm ra nguyên nhân vụ nghi ngộ độc thực phẩm.

Nhà trường hỗ trợ chi phí khám và điều trị

Sau khi sự cố xảy ra, Trường tiểu học, THCS và THPT liên kết Quốc tế đã có thư xin lỗi gửi đến các phụ huynh và cho biết sẽ hỗ trợ chi phí khám và điều trị của học sinh. Đồng thời cho biết nhà trường đang nỗ lực phối hợp với các cơ quan ban ngành để xác định nguyên nhân và kiểm tra tất cả các khâu, công đoạn vận hành liên quan.

Ngày 19.11, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện nhà trường cho biết đã cử kế toán làm việc với bệnh viện, theo đó nhà trường sẽ chi trả trực tiếp phần chi phí mà bệnh viện đã điều trị cho các học sinh của trường.

Đồng thời, nhà trường cũng thay thế thực đơn khác, nhằm phòng tránh những rủi ro về ngộ độc thực phẩm có thể xảy ra.