Ngày 19.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Trọng Vỹ, Phó chủ tịch UBND xã Hương Khê (Hà Tĩnh), cho biết chính quyền địa phương đã thành lập tổ công tác để xác minh vụ việc 22 học sinh lớp 7A3 của Trường THCS Chu Văn An bị ngộ độc nghi do uống nước ngọt mua ngoài cổng trường.

Trường THCS Chu Văn An ẢNH: TÂN KỲ

Ngay sau khi sự việc xảy ra, tổ công tác đã xác định được tiệm tạp hóa bán nước cho nhóm học sinh và ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động cơ sở này để phục vụ công tác kiểm tra.

"Qua xác minh ban đầu, chủ cơ sở này đã bán cho các em học sinh một số loại nước ngọt đóng chai và nước trà tự pha chế. Tổ công tác đã lấy mẫu các loại nước này gửi Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh kiểm nghiệm nhằm xác định chính xác nguyên nhân gây ngộ độc", ông Vỹ thông tin.

Cũng theo lãnh đạo UBND xã Hương Khê, sau khi được đưa đến Trung tâm Y tế Hương Khê cấp cứu và điều trị tích cực, sức khỏe của toàn bộ 22 học sinh đã ổn định và được xuất viện về nhà ngay trong chiều 18.11.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 8 giờ 30 ngày 18.11, bộ phận y tế Trường THCS Chu Văn An ghi nhận nhiều học sinh lớp 7A3 có biểu hiện đau bụng, buồn nôn. Qua tìm hiểu, đầu giờ sáng cùng ngày, nhóm học sinh này đã mua nước uống tại một cửa hàng tạp hóa bên ngoài cổng trường.

Nhà trường lập tức đưa toàn bộ học sinh lớp 7A3 xuống phòng y tế sàng lọc, đồng thời chuyển các em có triệu chứng bất thường đến Trung tâm Y tế Hương Khê. Tại đây, các bác sĩ tiếp nhận tổng cộng 22 học sinh (12 nam, 10 nữ) và chẩn đoán các em bị ngộ độc thực phẩm, nghi do sử dụng đồ uống mua vào buổi sáng.