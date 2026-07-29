48 tỉ đồng 'hồi sinh' điểm đen cạnh hồ Xuân Hương ở Đà Lạt

Ngày 28.7, ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, các đơn vị thi công đang tập kết máy móc, thiết bị, vật tư để chuẩn bị triển khai dự án nạo vét, cải tạo, chỉnh trang hồ lắng số 2 hồ Xuân Hương nằm cạnh công viên Yersin (phường Xuân Hương - Đà Lạt).

Chuẩn bị cho việc triển khai thi công nạo vét hồ lắng số 2 hồ Xuân Hương ẢNH: LÂM VIÊN

Trước đó, Báo Thanh Niên nhiều lần phản ánh tình trạng hồ lắng số 2 thường xuyên ngập rác thải, bùn lắng, nước đen và bốc mùi hôi nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan hồ Xuân Hương - thắng cảnh quốc gia và cũng là biểu tượng của Đà Lạt.



Hồ lắng số 2 thường xuyên trong tình trạng đủ loại rác thải ùn ứ, nước đen và bốc mùi hôi ẢNH: LÂM VIÊN

Theo ghi nhận thực tế, nhiều nhà hàng, cơ sở kinh doanh và hộ dân quanh khu vực xả nước thải trực tiếp xuống hồ, khiến chất lượng nguồn nước ngày càng suy giảm. Không chỉ gây ô nhiễm môi trường, tình trạng này còn làm xấu hình ảnh khu vực cạnh quảng trường Lâm Viên, trung tâm du lịch của Đà Lạt.



Bốn hạng mục cải tạo hồ lắng số 2 hồ Xuân Hương

Theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Lâm Đồng, dự án nạo vét và xây dựng kè hồ lắng số 2 có tổng mức đầu tư khoảng 48 tỉ đồng, gồm 4 hạng mục chính: nạo vét lòng hồ, xây kè quanh hồ, làm đường ven hồ và kiên cố hóa lòng suối dẫn nước.

Theo thiết kế, khoảng 1 ha lòng hồ sẽ được nạo vét với độ sâu trung bình 2,4 m nhằm khôi phục dung tích lắng bùn, cát trước khi dòng nước chảy vào hồ Xuân Hương.



Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 48 tỉ đồng, gồm 4 hạng mục chính ẢNH: LÂM VIÊN

Dự án cũng xây dựng 510 m kè bao quanh hồ bằng bê tông cốt thép kết hợp mái kè trồng cỏ, góp phần chống sạt lở và ổn định bờ hồ. Ngoài ra, đơn vị thi công sẽ xây dựng khoảng 400 m đường ven hồ rộng 3,5 m; hoàn thiện hệ thống mương thoát nước dọc khu dân cư, ba vị trí thoát nước ngang; lắp đặt hộ lan cùng 16 cụm đèn chiếu sáng và đèn trang trí, tạo diện mạo mới cho khu vực.

Một hạng mục quan trọng khác là kiên cố hóa gần 178 m lòng suối dẫn nước vào hồ bằng bê tông cốt thép, kết hợp đường dạo hai bên và hệ thống cống hộp nhằm nâng cao khả năng tiêu thoát nước. Theo kế hoạch, toàn bộ công trình sẽ được thi công trong khoảng 12 tháng.



Theo thiết kế sẽ xây dựng 400 m đường ven hồ rộng 3,5 m, hoàn thiện hệ thống mương thoát nước dọc lề bên nhà dân ẢNH: LÂM VIÊN

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, dự án không chỉ nhằm xử lý ô nhiễm môi trường nước mà còn nâng cao khả năng lắng bùn, cát trước khi nước chảy vào hồ Xuân Hương, góp phần điều tiết dòng chảy và giảm nguy cơ ngập úng khu vực hạ du trong mùa mưa.

Đồng thời, công trình hướng đến chỉnh trang đồng bộ cảnh quan đô thị, nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân, tạo thêm không gian công cộng phục vụ du lịch, phù hợp định hướng phát triển Đà Lạt trở thành đô thị xanh, sinh thái và chất lượng cao.



Người dân và du khách kỳ vọng hồ lắng số 2 sẽ được "hồi sinh" ẢNH: LÂM VIÊN

Người dân và du khách kỳ vọng sau nhiều năm ô nhiễm kéo dài, hồ lắng số 2 sẽ được "hồi sinh", góp phần trả lại môi trường trong lành và diện mạo khang trang cho khu vực hồ Xuân Hương - điểm đến biểu tượng của Đà Lạt.

