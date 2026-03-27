5 bước bảo vệ thận theo khuyến nghị của Hiệp hội Thận Quốc gia Mỹ

Bệnh thận ở giai đoạn đầu thường diễn tiến âm thầm, không có dấu hiệu rõ ràng, nên nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi đã phải chạy thận hoặc ghép thận. Vì vậy, kiểm tra định kỳ đóng vai trò then chốt trong phát hiện sớm bệnh.

Sau đây là 5 bước theo hướng dẫn của Hiệp hội Thận Quốc gia Mỹ về bệnh thận, nguy cơ và cách phòng ngừa, theo National Kidney Foundaton.

Bước 1: Cần biết rõ những điều sau

Đầu tiên, cần biết rõ những điều liên quan đến thận, bao gồm

5 nhiệm vụ của thận: Loại bỏ các sản phẩm chất thải và nước thừa khỏi cơ thể, giúp duy trì huyết áp, giữ cho xương khỏe mạnh, giúp tạo ra các tế bào hồng cầu, cân bằng các khoáng chất quan trọng trong cơ thể.

7 vấn đề bệnh thận có thể gây ra: Suy thận (bệnh thận giai đoạn cuối), bệnh tim hoặc đột quỵ, huyết áp cao, rối loạn khoáng chất và xương, tăng kali máu, tổn thương thần kinh, thiếu máu. Riêng huyết áp cao, bệnh tim và đột quỵ có thể vừa là nguyên nhân vừa là hậu quả của bệnh thận.

Bước 2: Đánh giá nguy cơ

6 yếu tố nguy cơ chính: Tiểu đường, huyết áp cao, bệnh tim hoặc suy tim (bản thân hoặc gia đình), tiền sử gia đình mắc bệnh thận hoặc suy thận, tiền sử cá nhân bị tổn thương thận cấp tính, béo phì.

Các yếu tố nguy cơ khác: Từ 60 tuổi trở lên, nhẹ cân khi sinh, lạm dụng kéo dài thuốc giảm đau, Lupus ban đỏ hoặc các rối loạn tự miễn khác, nhiễm trùng đường tiết niệu mạn tính, sỏi thận.

Bước 3: Nhận biết các triệu chứng

Hầu hết người bệnh giai đoạn đầu không có triệu chứng. Khi triệu chứng xuất hiện, bệnh có thể đã tiến triển. Hãy chú ý các triệu chứng: Mệt mỏi, yếu sức, tiểu khó, đau, nước tiểu có bọt, nước tiểu màu hồng, sẫm (có máu), khát nước nhiều, tiểu nhiều (đặc biệt là ban đêm), bọng mắt, sưng phù ở mặt, tay, bụng, mắt cá chân, bàn chân, buồn nôn, khó tập trung, theo National Kidney Foundaton.

Bước 4: Thực hiện xét nghiệm

Nếu bạn thuộc nhóm nguy cơ cao, hãy yêu cầu các xét nghiệm sau:

Huyết áp.

Tỷ lệ albumin-creatinine trong nước tiểu (UACR) : Chỉ số này có thể chỉ ra dấu hiệu sớm của bệnh thận.

Tỷ lệ lọc cầu thận ước tính (eGFR): Đo mức độ thận lọc máu.

Bước 5: Duy trì sức khỏe

Người mắc bệnh thận nên làm: Hạ mức huyết áp cao, kiểm soát lượng đường trong máu, giảm lượng muối ăn vào, tránh thuốc giảm đau, tiêu thụ đạm vừa phải, tránh thực phẩm chứa nhiều kali, phốt pho, tiêm phòng cúm hằng năm.

Mọi người nên làm: Tập thể dục thường xuyên, kiểm soát cân nặng, theo chế độ ăn uống cân bằng, bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia, uống đủ nước, theo dõi mức cholesterol, khám sức khỏe hằng năm, tiêm các loại vắc xin cần thiết, biết tiền sử y tế gia đình.