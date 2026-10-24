Câu chuyện về 5 chị em gái góp tiền xây nhà cho ba mẹ khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận nhiều lượt yêu thích và bình luận.

A I CŨNG có gia đình riêng

Chị Nguyễn Thị Lương Xuân (34 tuổi, xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng), người con gái thứ hai trong gia đình, cho biết căn nhà cũ của ba mẹ được xây dựng cách đây khoảng 30 năm. Qua nhiều năm sử dụng, tường nhà bong tróc, mái dột, một số hạng mục xuống cấp.

Căn nhà mới của ông Lọt và bà Thủy được 5 con gái xây tặng ẢNH: NVCC

Thấy ba mẹ ngày càng lớn tuổi, 5 chị em bàn nhau dành dụm tiền để xây lại nhà. Ý định đã có từ lâu nhưng chi phí xây dựng khá lớn, trong khi ai cũng có gia đình riêng và những khoản chi tiêu cần lo liệu.

"Chị em mình muốn thực hiện cho ba mẹ căn nhà khá lâu rồi nhưng khoản chi phí hơi cao nên mọi người phải dành dụm khá lâu mới làm được", chị Xuân kể.

Khi đã thu xếp được kinh phí, cả 5 chị em thống nhất cùng góp tiền, mỗi người theo khả năng của mình. Chị Xuân cho biết điều khiến chị vui là các anh em rể đều đồng thuận.

Công trình được xây dựng với chi phí khoảng 700 triệu đồng. Gia đình tiếp tục làm sân trước, sân sau, cổng và tường rào, tốn thêm khoảng 200 triệu đồng. Sau khi nhà hoàn thiện, các con sắm sửa nội thất, đưa tổng kinh phí lên hơn 1 tỉ đồng.

Trong quá trình xây dựng, người con gái lớn cùng chồng ở gần nhà ba mẹ nên thường xuyên đến giám sát, trao đổi với thợ và góp ý những chi tiết cần điều chỉnh. Bốn người em ở xa hơn, không thể ngày nào cũng có mặt tại công trình.

5 chị em cùng góp tiền xây nhà cho ba mẹ ẢNH: NVCC

"Trong lúc xây dựng mọi người cũng lường trước được những chi phí phát sinh ngoài dự tính. Mình biết ơn anh chị cả vì anh chị là người đồng hành, giám sát lúc thi công", chị Xuân chia sẻ.

Dù không ở gần nhau, các chị em vẫn trao đổi, bàn bạc những việc cần làm để căn nhà sớm hoàn thiện. Với họ, đây là kế hoạch chung đã ấp ủ nhiều năm, nên khi bắt tay thực hiện ai cũng cố gắng thu xếp phần việc của mình.

Niềm vui của ba mẹ ngày tân gia

Theo chị Xuân, kỷ niệm đáng nhớ nhất không phải ngày căn nhà hoàn thành, mà là lúc 5 chị em thông báo kế hoạch xây nhà cho ba mẹ. "Ba mẹ vui lắm, vui đến mức tối hôm đó gần như không ngủ được. Điều đó cũng là động lực để chị em mình cố gắng hoàn thiện món quà này", chị kể.

Ông Lọt và bà Thủy đều làm nông. Trước đây, để nuôi 5 con gái khôn lớn, họ phải dành nhiều thời gian làm lụng, xoay xở chi tiêu. Khi các con lần lượt trưởng thành và lập gia đình, ông bà vẫn sống trong căn nhà được xây từ khoảng 30 năm trước.

Bà Thủy kể có được một căn nhà vững chắc, che nắng che mưa là mong muốn lớn của bà. Vì vậy, khi biết các con quyết định cùng nhau xây nhà, bà vừa mừng vừa lo về khoản tiền phải bỏ ra.

Đại gia đình trong ngày tân gia ẢNH: NVCC

Trong quá trình xây dựng, bà thường chọn mẫu thiết kế đơn giản, vừa túi tiền để các con đỡ tốn kém. Đến ngày tân gia, khi đại gia đình tụ họp trong căn nhà mới, bà Thủy đã bật khóc. Sau nhiều năm sống trong căn nhà cũ, giờ đây ông bà có chỗ ở rộng rãi, thuận tiện hơn cho sinh hoạt.

Nhưng điều bà nhắc đến nhiều hơn cả vẫn là các con. Dù đã lập gia đình riêng, cả 5 chị em vẫn cùng bàn bạc, thu xếp công việc và tiền bạc để lo cho ba mẹ.

"Tôi hạnh phúc vì các con có gia đình riêng nhưng vẫn luôn dành thời gian yêu thương, chăm sóc ba mẹ. Tôi không có mong ước gì lớn lao ngoài việc các con đùm bọc, đoàn kết, thương yêu gia đình chồng và chăm lo gia đình nhỏ trọn vẹn", bà Thủy chia sẻ.



