Nữ tài xế cứu thương 0 đồng ở Quảng Trị

Ngày 7.10, chị Đoàn Thị Hà, sống tại khu phố 6, P.Quảng Trị (Quảng Trị), nhận lời hỗ trợ đưa anh L.T.Q (34 tuổi, ngụ xã Diên Sanh) vào Huế cấp cứu sau một vụ tai nạn.

Chị Hà cùng chiếc xe cứu thương 0 đồng Ảnh: NVCC

Chị trực tiếp lái xe đưa nạn nhân đến cơ sở y tế, đồng thời cập nhật tình hình chuyến đi trên trang Facebook cá nhân để người thân anh Q. theo dõi.

Sau đó, chị Lê Hà Thương, chị gái anh Q., đã gửi lời cảm ơn đến người phụ nữ giúp em trai mình trong lúc gia đình gặp khó khăn. "Thay mặt gia đình, em cảm ơn chị đã giúp đỡ cho em trai vào cấp cứu ở Huế. Em chúc chị Hà và các thành viên nhiều sức khỏe và luôn đồng hành với những người khó khăn như chúng em", chị Thương viết.

Từ những bữa cơm miễn phí

Đó là một trong những chuyến xe cứu thương miễn phí mà chị Hà thực hiện từ năm 2024, khi chị mua chiếc xe bằng tiền cá nhân cùng nguồn kinh phí vận động từ các nhà hảo tâm. Không chỉ đứng ra mua xe, chị còn trực tiếp cầm lái. Khi có người cần hỗ trợ, nếu thu xếp được công việc, chị đến hiện trường, phối hợp lực lượng chức năng đưa người bị nạn đến bệnh viện.

Chị Hà (đeo khăn rằn) trong một lần cứu trợ bão lũ ở tỉnh Lào Cai Ảnh: NVCC

Trước khi gắn bó với những chuyến xe cứu thương, chị Hà đã có nhiều năm tham gia hoạt động thiện nguyện. Năm 2008, chị vào TP.HCM lập nghiệp và lập gia đình. Có giai đoạn cuộc sống của chị gặp nhiều trắc trở. Trong thời gian ấy, bạn bè rủ chị tham gia một nhóm thiện nguyện hỗ trợ bệnh nhân ung bướu. Qua những lần đến bệnh viện, trò chuyện với người bệnh và người nhà, chị dần tìm được niềm vui trong việc giúp đỡ người khác. Từ đó, chị tham gia các nhóm phát quà, nấu ăn cho bệnh nhân, xây cầu tại những vùng khó khăn. Mỗi năm, chị cùng bạn bè tổ chức các hoạt động hỗ trợ người dân quê nhà Quảng Trị sau mưa lũ.

Năm 2019, chị quyết định trở về quê sinh sống, làm việc tại một công ty tư vấn việc làm. Chị cùng những người bạn duy trì "Bếp cơm vui vẻ 10", tổ chức nấu ăn vào mỗi chủ nhật để mang những suất cơm miễn phí đến bệnh nhân. "Ở những tỉnh thành khác, chúng tôi đã thành lập 9 bếp, ở Quảng Trị là bếp thứ 10. Bếp cơm này được tôi cùng các chị em tụ họp lại vào chủ nhật hằng tuần, nấu các suất ăn để phát cho bệnh nhân", chị kể.

Công việc tại công ty khá bận rộn, nhưng chị vẫn dành thời gian cho căn bếp và những chuyến đi thiện nguyện. Đến năm 2024, chiếc xe cứu thương được mua về, mở thêm một cách để chị hỗ trợ người gặp khó khăn.

“Bếp cơm vui vẻ” hướng đến những bệnh nhân nghèo Ảnh: NVCC

Chuyến xe đưa 3 người xấu số về quê

Không phải chuyến xe nào của chị Hà cũng đưa người bị nạn đến bệnh viện. Có những lần, chị nhận đưa thi thể người đã mất về quê khi gia đình không có điều kiện hoặc không tìm được phương tiện phù hợp.

Chị nhớ nhất chuyến đi vào tháng 7 vừa qua, khi một vụ tai nạn tại vùng núi Quảng Trị khiến 3 người tử vong. Gia đình các nạn nhân ở xa, việc tìm xe đưa cả 3 thi thể về quê gặp khó khăn. "Lúc đó tìm mãi không có xe cứu thương, người nhà tính phương án đưa lên xe tải chở về. Tôi nghe thấy thương quá, nên tìm mọi cách, tháo hết đồ đạc trên xe cứu thương ra để làm sao cho đủ diện tích chở được 3 thi thể", chị Hà kể. Chị cùng một người bạn thực hiện khâu vệ sinh, chuẩn bị rồi lái xe xuyên đêm từ Quảng Trị ra Hưng Yên, để đưa người xấu số về với gia đình.

Ngoài những chuyến xe cứu thương, chị Hà còn tham gia tìm kiếm người mất tích sau mưa lũ và kết nối hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Ông Cao Nguyên Vũ, Phó trưởng phòng Văn hóa - Xã hội P.Quảng Trị, cho biết địa phương ghi nhận những hoạt động thiện nguyện của chị Hà, từ hỗ trợ bệnh nhân nghèo, đưa người gặp nạn đi cấp cứu đến giúp các gia đình đưa người thân đã mất về quê. Theo ông Vũ, hiện chị còn hỗ trợ 7 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. "Chúng tôi luôn tạo điều kiện để mỗi khi cộng đồng cần, địa phương sẽ phối hợp hiệu quả với những người như chị Hà để giúp đỡ người dân", ông Vũ cho biết.