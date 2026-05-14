Quán cơm miễn phí gần bệnh viện và lời chúc lạ: ‘Mong không gặp lại’

Quán cơm miễn phí ấm lòng bệnh nhân nghèo

Khoảng 10 giờ 30 mỗi ngày, quán cơm miễn phí mang tên Tạ Ơn trên đường Điện Biên Phủ, phường Bàn Cờ, TP.HCM bắt đầu đông người. Trước cửa quán, dòng người lặng lẽ xếp hàng, chờ nhận phần cơm miễn phí. Người ôm hộp nhựa, người cầm chiếc túi ni lông cũ, có người nép vào góc tường tránh nắng.

Từ gian bếp, mùi thức ăn thơm phức dần lan ra. Những khay cơm đầy đặn với món mặn, rau xanh, canh và phần tráng miệng lần lượt được bưng lên bàn.

Bệnh nhân và thân nhân vui vẻ dùng cơm miễn phí tại quán cơm Tạ Ơn ẢNH: HOÀI NHIÊN

Giữa dòng người, bà Chao Thị Sum (58 tuổi, ở TP.HCM) lặng lẽ cầm hai hộp nhựa, chờ đến lượt nhận cơm. Một phần cho bà, một phần dành cho con trai 33 tuổi đang điều trị suy thận giai đoạn cuối tại Bệnh viện Bình Dân. Nhiều năm qua, vợ chồng bà ai thuê gì làm nấy, chắt chiu từng đồng để lo cho con chạy thận.

Bà Sum kể lần đầu ăn cơm ở quán Tạ Ơn, con trai bà vừa ăn vừa xuýt xoa: “Ngon lắm!”. Từ đó, cứ đến gần trưa, bà lại ghé quán nhận hai phần cơm.

“Hồi sáng, con trai tôi chạy thận nên tôi tranh thủ đến lấy cơm. Có cơm miễn phí, lại sát bên bệnh viện nên đỡ tiền dữ lắm. Ở bệnh viện nhiều thứ phải lo, tiền thuốc men, tiền đi lại, rồi ăn uống hằng ngày. Bớt được bữa cơm nào là mừng bữa đó”, bà xúc động nói.

Ông Nguyễn Xuân Linh (60 tuổi, quê Vĩnh Long) cũng có mặt trong dòng người chờ cơm. Mấy ngày nay, ông ở Bệnh viện Bình Dân chăm vợ. Bà được phát hiện có khối u bàng quang, đang chờ lịch phẫu thuật theo chỉ định của bác sĩ. Trong những ngày chật vật ở bệnh viện, ông biết đến quán cơm Tạ Ơn qua sự giới thiệu của bệnh nhân cùng phòng.

Những món ăn hấp dẫn dành cho bệnh nhân, thân nhân... tại quán cơm Tạ Ơn ẢNH: THANH MAI

Ông tâm sự do con cái khó khăn nên lâu lâu chỉ có thể gửi chút đỉnh phụ cha mẹ. Những khoản còn lại, hai vợ chồng tự xoay xở.

“Tôi đến nhận cơm ở đây nhiều lần rồi. Ở ngoài, một phần cơm cũng 30.000 - 40.000 đồng, nếu nằm viện lâu ngày thì đã ngốn một khoản lớn. Cầm hộp cơm trên tay, tôi thấy ấm lòng lắm”, ông Linh bày tỏ.

Cách đó không xa, chị Bùi Thị Ngân Tâm (38 tuổi, quê Vĩnh Long) lặng lẽ cầm mấy chiếc hộp nhựa nhỏ, chờ lấy cơm cho mẹ và cho bản thân. Mẹ chị vừa được chuyển vào Bệnh viện Bình Dân để điều trị sỏi thận.

Từ ngày đưa mẹ nhập viện, gia đình chị đã phải vay mượn khoảng 10 triệu đồng để lo chi phí chữa trị. Chồng chị ở quê đi làm thuê, còn chị một mình túc trực bên mẹ trong bệnh viện.

“Tiền ăn, tiền đi lại, tiền thuốc men… khoản nào cũng tốn. Mẹ con tôi lấy được 2 phần cơm là đỡ được một bữa. Bớt được đồng nào, tôi để dành lo thuốc men cho mẹ đồng đó”, chị Tâm nói.

Không chỉ bệnh nhân nghèo hay thân nhân người bệnh, quán cơm còn đón nhiều người khuyết tật, các cụ trên 70 tuổi ghé ăn mỗi ngày.

Bà Phùng Thị Ngọc Thu (58 tuổi, ở phường Gò Vấp) bị khuyết tật bẩm sinh. Hơn 3 tháng nay, ngày nào bà cũng đi xe buýt đến quán để ăn cơm: “Cơm ở đây ngon mà sạch sẽ lắm, món ăn đa dạng nên không ngán. Ngoài món mặn còn có canh, rau với tráng miệng nữa”.

Lời chúc “mong không gặp lại”

Người phụ trách quán cơm Tạ Ơn là chị Nguyễn Hoàng Bảo Trân (27 tuổi, quê ở Đắk Lắk). Hiện chị là nhân viên văn phòng, tranh thủ thời gian đến quán phát cơm cho bà con.

Chị Trân cho biết quán cơm bắt đầu hoạt động từ năm 2024, xuất phát từ ý tưởng của một người chị làm cùng công ty.

Chị Bảo Trân, người phụ trách quán cơm Tạ Ơn phát phiếu nhận cơm miễn phí cho bệnh nhân, thân nhân... ẢNH: THANH MAI

“Chúng tôi tìm hiểu thì một suất ăn trong bệnh viện khoảng 40.000 - 50.000 đồng. Người bệnh điều trị dài ngày đã tốn tiền thuốc men, viện phí, lại thêm tiền ăn uống nên rất chật vật. Nghĩ vậy, chúng tôi muốn mở một nơi có thể đỡ đần bà con được bữa nào hay bữa đó”, chị nhớ lại.

Từ thứ 2 đến thứ 7, quán chuẩn bị 350 suất cơm miễn phí/ngày với đủ món như cá lóc kho, thịt kho đậu hũ, đậu hũ dồn thịt sốt cà, trứng chiên, rau xanh, món tráng miệng…

Phía sau quán, gian bếp đỏ lửa từ sáng sớm. Chị Phạm Thị Kim Thi (49 tuổi, ở phường Nhiêu Lộc) là một trong những người gắn bó với quán từ những ngày đầu.

Chị Thi phụ trách dọn dẹp ở quán cơm Tạ Ơn ẢNH: THANH MAI

"Mỗi ngày, tôi bắt đầu nấu từ khoảng 7 giờ sáng. Làm nhiều khi cũng mệt nhưng thấy người ta nhận cơm, ăn ngon miệng là mình quên mệt liền", chị Thi cười hiền.