5 dấu hiệu cảnh báo gan nhiễm mỡ trên khuôn mặt

Gan nhiễm mỡ là tình trạng mà mỡ tích tụ quá nhiều trong tế bào gan, vượt quá 5-10% trọng lượng gan. Đây là một bệnh lý phổ biến, xuất hiện ở cả những người không uống và có uống rượu bia, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Mỹ).

Quầng thâm dưới mắt xuất hiện một cách dai dẳng dù đã ngủ đủ giấc thì có thể là do bất ổn về gan ẢNH MINH HỌA: AI

Gan nhiễm mỡ giai đoạn đầu thường không có triệu chứng rõ ràng. Khi đến các giai đoạn sau, bệnh sẽ có các triệu chứng như mệt mỏi, đau âm ỉ hoặc khó chịu ở vùng bụng trên bên phải, sưng bụng, phù chân, vàng da hoặc mắt.

Ngoài ra, bệnh gan nhiễm mỡ có thể xuất hiện những dấu hiệu sau trên mặt:

Quầng thâm mắt

Quầng thâm dưới mắt xuất hiện một cách dai dẳng dù đã ngủ đủ giấc thì có thể là do bất ổn về gan. Đây là dấu hiệu cho thấy khả năng giải độc cho cơ thể của gan đang ở mức kém. Chức năng gan đã suy yếu, dẫn đến tích tụ độc tố, cơ thể mệt mỏi, máu lưu thông kém.

Đỏ ở gò má

Đỏ bất thường trên da gò má do vấn đề về gan không phải chỉ là đỏ mặt thông thường. Tình trạng này là do chức năng gan bất ổn, làm tăng nồng độ hoóc môn estrogen trong máu. Đây là biểu hiện khá phổ biến ở người mắc bệnh gan nhiễm mỡ do rượu.

Da thô ráp, ngứa khô

Tình trạng này là do muối mật lắng đọng dưới da hoặc do gan tiết không đủ dưỡng chất cần thiết. Nguyên nhân là do rối loạn chức năng gan. Người mắc cần phải sớm đến bác sĩ kiểm tra.

Sưng phù mặt

Sưng phù mặt là một dấu hiệu khác cảnh báo vấn đề về gan. Khi chức năng gan suy yếu thì gan sẽ phải làm việc vất vả để điều chỉnh cân bằng chất lỏng trong cơ thể. Hệ quả là khiến cơ thể tích trữ nước, gây sưng phù một số bộ phận trên cơ thể, đặc biệt là mặt.

Mụn trứng cá

Gan nhiễm mỡ cũng có thể gây mụn trứng cá, nhất là mụn trứng cá xuất hiện theo đường viền hàm. Nguyên nhân là chức năng gan suy yếu đã dẫn đến mất cân bằng nội tiết, gây tích tụ độc tố trong máu và gây mụn.

Nếu các dấu hiệu trên mặt này xuất hiện kèm theo mệt mỏi, yếu sức, cảm giác khó chịu ở bụng thì người bệnh cần đến bệnh viện kiểm tra ngay. Tuân thủ theo hướng dẫn điều trị của bác sĩ và thay đổi lối sống, chẳng hạn như ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên, có thể ngăn ngừa biến chứng, theo Medical News Today.