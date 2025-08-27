Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

5 dấu hiệu cơ thể đang ‘kêu cứu’ do ngồi sai tư thế

Ngọc Quý
Ngọc Quý
27/08/2025 00:07 GMT+7

Ngồi sai tư thế khi làm việc, học tập, giải trí trong nhiều giờ khiến cơ bắp đau mỏi và cứng. Nếu không chú ý, tư thế sai kéo dài không chỉ ảnh hưởng cột sống mà còn gây ra các vấn đề tiêu hóa, hô hấp.

Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất của ngồi sai tư thế là vai nhô và cổ bị cúi về phía trước. Tư thế này khiến các cơ vùng cổ, vai bị căng quá mức, dẫn đến đau mỏi và giảm phạm vi chuyển động. Vì khi đầu cúi về trước, trọng lượng đầu sẽ gây áp lực lên cột sống cổ gấp nhiều lần, dễ gây đau và căng cứng cơ, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

5 dấu hiệu cơ thể đang ‘kêu cứu’ do ngồi sai tư thế - Ảnh 1.

Ngồi làm việc sai tư thế trong thời gian dài sẽ gây đau nhức cổ và vai gáy

ẢNH: AI

Các dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang kêu cứu vì ngồi sai tư thế gồm:

Đau cổ, vai, lưng và mỏi cơ

Tư thế ngồi sai khiến cơ thể phân bổ lực không đều, gây căng thẳng cho nhiều nhóm cơ. Các nhóm cơ dễ bị đau nhức gồm cổ, vai, lưng, cứng khớp. Tình trạng này làm tăng nguy cơ chấn thương nếu kéo dài.

Tổ chức y tế phi lợi nhuận Cleveland Clinic (Mỹ) lưu ý nếu không khắc phục sớm, ngồi sai tư thế sẽ dẫn đến tổn thương khớp cổ nghiêm trọng do viêm và sai lệch khớp.

Nhức đầu, căng hàm

Tình trạng nhức đầu liên quan đến căng cổ thường do ngồi sai tư thế trong thời gian dài. Cơ vùng cổ và vai khi bị căng quá mức có thể gây ra các cơn nhức đầu kèm theo căng ở hàm và cổ.

Ngồi sai tư thế gây thở nông

Khi ngồi sai tư thế, vai bị nhúng và cúi về phía trước, cơ lưng trên bị co rút lại. Hệ quả là làm ngực bị ép, cơ hoành khó hạ xuống, dẫn đến hơi thở nông và kém hiệu quả. Tư thế này làm giảm chức năng hô hấp, khiến cơ thể mệt mỏi thêm.

Trào ngược

Tư thế ngồi sai, chẳng hạn cúi người về phía trước sau khi ăn, sẽ gây chèn ép dạ dày, khiến a xít trào ngược và phân chuyển động chậm hơn trong ruột. Hệ quả là làm tăng nguy cơ trào ngược và táo bón.

Căng thẳng tâm lý

Tư thế ngồi sai không chỉ ảnh hưởng thể chất mà những đau nhức, khó chịu đó còn tác động đến tâm lý. Các chuyên gia cho biết tư thế ngồi giúp cơ thể hoạt động hiệu quả hơn, nhờ đó giảm mệt mỏi và duy trì sự tập trung.

Hơn nữa, một số bằng chứng nghiên cứu cho thấy tư thế cúi đầu khi ngồi còn làm giảm cảm giác tự tin và khả năng giao tiếp hiệu quả tại nơi làm việc, theo Medical News Today.

Khám phá thêm chủ đề

