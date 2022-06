5 dấu hiệu ‘tố cáo’ bạn có thể bị đa xơ cứng

Tuy nhiên, căn bệnh này - gây ra bởi hệ thống miễn dịch tấn công các dây thần kinh của não và tủy sống - có vẻ hơi mơ hồ.

Nhưng điều quan trọng là phải cảnh giác với các dấu hiệu ban đầu của MS; với sự điều trị, nhiều người có cuộc sống hạnh phúc.

Có nhiều triệu chứng tiềm ẩn của MS, nhưng các chuyên gia cho biết một triệu chứng phổ biến hơn các triệu chứng còn lại.

1. Vấn đề về thị lực

Viêm dây thần kinh thị giác có xu hướng là triệu chứng phổ biến nhất của MS, theo tiến sĩ Thomas Shoemaker, một nhà thần kinh học và chuyên gia MS của Rush Multiple Sclerosis Center, theo Eat This, Not That!

Đôi mắt của bạn có thể bị nhức khi chuyển động, tầm nhìn của bạn có thể bị mờ, hoặc bạn cũng có thể không nhìn thấy màu sắc. (Màu đỏ và xanh lá cây thường bị biến dạng).

Điều này thường xảy ra chỉ ở một mắt.

May mắn thay, điều này có thể điều trị được và thường có thể sửa chữa được bằng thuốc.

2. Tê hoặc ngứa ran

Theo National Multiple Sclerosis Society (Mỹ), cảm giác tê hoặc ngứa ran ở mặt, cơ thể, cánh tay hoặc chân là dấu hiệu đầu tiên phổ biến của MS.

Người bị MS có thể ít cảm giác ở tay, chân của họ, có thể cảm thấy buồn ngủ, hoặc mặt của họ có thể bị tê.





3. Vấn đề với sự cân bằng

Tổ chức Multiple Sclerosis Foundation cho biết: “Khó khăn trong việc đi lại, còn được gọi là rối loạn dáng đi, là một trong những triệu chứng phổ biến hơn được báo cáo ở những người bị MS”.

"Các vấn đề về thăng bằng có thể dẫn đến dáng đi không vững, lắc lư từ bên này sang bên kia. Điều này được một số người gọi là bước đi 'say rượu'".

Điều này là do một tình trạng được gọi là mất điều hòa, khi một phần của hệ thống thần kinh chịu trách nhiệm về chuyển động cơ bắp tự nguyện bị suy yếu.

4. Mệt mỏi

Theo National Multiple Sclerosis Society, khoảng 80% người bị MS cảm thấy mệt mỏi. Mệt mỏi liên quan đến MS có xu hướng xảy ra hằng ngày và có thể xuất hiện ngay cả sau một đêm ngủ yên.

Nó có thể đến dễ dàng, đột ngột và thường trở nên tồi tệ hơn khi tiến triển trong ngày, ảnh hưởng đến khả năng làm việc và thực hiện các hoạt động hằng ngày của một người.

5. Căng cứng

Căng cứng trong cơ thể (còn được gọi là co cứng) là một dấu hiệu phổ biến khác của MS.

Các cơ trên khắp cơ thể có thể bị căng, thường là chân, bẹn, mông và lưng.

Điều này xảy ra do MS làm suy giảm các dây thần kinh trong não và tủy sống kiểm soát chuyển động và phản xạ cơ.

Cứng có thể nhẹ hoặc có thể ở dạng co thắt không kiểm soát được. May mắn thay, có một số phương pháp điều trị có sẵn, từ vật lý trị liệu đến thuốc, theo Eat This, Not That!