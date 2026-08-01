5 điều khiến người dùng Android khó làm quen khi chuyển sang iPhone

iPhone nổi bật với nhiều ưu điểm, bao gồm hiệu năng mượt mà, sự tích hợp chặt chẽ giữa phần cứng và phần mềm, cùng chất lượng hoàn thiện cao cấp. Những yếu tố này đã thuyết phục không ít người dùng Android chuyển sang sử dụng iPhone.

Tuy nhiên, nếu cân nhắc việc chuyển đổi, hãy lưu ý một số thói quen và quy trình làm việc trên Android sẽ không thể áp dụng trên iPhone. Không phải vì iPhone kém hơn, mà đơn giản là do sự khác biệt giữa hai nền tảng.

Người dùng Android cần chuẩn bị tâm lý đối diện với một số khó khăn khi chuyển sang iPhone ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Cách iPhone xử lý thông báo

Khi chuyển từ Android sang iPhone, người dùng sẽ nhận thấy quyền kiểm soát đối với thông báo bị hạn chế hơn. Ví dụ, không thể đánh dấu tin nhắn đã đọc ngay từ màn hình khóa hay gửi phản hồi thông minh. Ngoài ra, iOS không cho phép người dùng tùy chỉnh loại thông báo mà họ muốn nhận từ các ứng dụng như Android, mà chỉ cung cấp các tùy chọn bật hoặc tắt cho từng ứng dụng.

Làm quen với kiểu điều hướng mới

Trên Android, thao tác vuốt từ bất kỳ cạnh nào của màn hình để quay lại là rất quen thuộc. Tuy nhiên, trên iPhone, thao tác này chỉ được hỗ trợ trên một số ứng dụng, trong khi một số ứng dụng khác lại giấu chức năng quay lại trong các nút nhỏ ở góc màn hình và gây bất tiện cho người dùng.

Trải nghiệm gõ phím mới

Nhiều người dùng Android lâu năm thường gặp khó khăn khi làm quen với bàn phím iPhone. Chức năng tự động sửa lỗi có thể quá nhạy và thiếu chính xác, trong khi tính năng dự đoán văn bản thường không hoạt động hiệu quả. Mặc dù có các bàn phím của bên thứ ba như Gboard hay SwiftKey, Apple lại hạn chế quyền truy cập hệ thống của chúng. Người dùng cần cấp "quyền truy cập đầy đủ" cho các ứng dụng này, nhưng ngay cả khi làm vậy, bàn phím vẫn không thể được sử dụng để nhập dữ liệu vào một số trường văn bản bảo mật, như mật khẩu hay số thẻ tín dụng.

Hạn chế về tùy chỉnh

Mặc dù iPhone đã cho phép tùy chỉnh nhiều hơn so với trước đây, như thay đổi màu sắc biểu tượng ứng dụng hay điều chỉnh các điều khiển trên màn hình khóa, nhưng vẫn không thể so sánh với mức độ tùy biến của Android. Trên Android, người dùng có thể cài đặt trình khởi chạy tùy chỉnh, cho phép họ thiết kế lại hoàn toàn giao diện và cách hoạt động của điện thoại.

Thời gian sạc lâu hơn

Trong khi điện thoại hiện đại có thời lượng pin tốt, người dùng vẫn cần sạc hằng ngày, nơi tốc độ sạc của iPhone thường chậm hơn so với nhiều thiết bị Android. Các mẫu iPhone mới nhất hỗ trợ sạc nhanh có dây lên đến 40W, trong khi Galaxy S26 Ultra có thể sạc nhanh đến 60W, giúp sạc khoảng 75% pin trong nửa giờ. Dẫu vậy, cả Samsung và Apple vẫn chưa theo kịp một số thương hiệu Trung Quốc như OnePlus và Xiaomi, với công suất sạc nhanh có thể lên tới 120W.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa chuyển sang iPhone là một sự thụt lùi của người dùng Android. Họ vẫn có thể tận hưởng hiệu năng mượt mà, sự tích hợp phần cứng và phần mềm chặt chẽ, cùng chất lượng hoàn thiện cao cấp mà Apple mang lại. Việc chuyển đổi giữa hai nền tảng này đi kèm với những sự đánh đổi và liệu những đánh đổi đó có xứng đáng hay không hoàn toàn phụ thuộc vào những gì người dùng coi trọng nhất ở một chiếc điện thoại.