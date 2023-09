5 điều quan trọng xảy ra với cơ thể khi bạn uống trà mỗi ngày

Trong số các loại trà, trà xanh là một trong những loại trà tốt nhất cho sức khỏe vì có đặc tính chống oxy hóa cao, theo trang tin Eat This Not That.



Sau đây các chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra 5 điều quan trọng có thể xảy ra khi bạn uống trà mỗi ngày.

Nhấm nháp trà mỗi ngày có thể gặp phải một chút tác dụng phụ Shutterstock

1. Tim khỏe hơn

Chuyên gia Amy Goodson, nhà tư vấn dinh dưỡng tại Đại học Texas Christian University (Mỹ), cho biết một số loại trà như trà đen, trà xanh, trà dâm bụt, giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, giúp hạ huyết áp, giảm mức cholesterol xấu và tăng cường chức năng tim mạch tổng thể.

Trà đen cung cấp cho cơ thể các hợp chất có lợi như theaflavin, thearubigins, giúp giảm mức cholesterol xấu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

2. Chức năng nhận thức tốt hơn

Tiến sĩ Trista Best, chuyên gia dinh dưỡng tại Sở Y tế quận Whitfield, Bang Georgia (Mỹ), cho biết trà xanh có chứa L-theanine, một loại axit amin hoạt động phối hợp với caffeine giúp tăng cường năng lượng, cải thiện sự tỉnh táo và chức năng nhận thức.

Một số loại trà, như trà đen, trà xanh và trà dâm bụt, giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, giúp hạ huyết áp Shutterstock

3. Có thể khó ngủ

Chuyên gia Goodson cho biết: Bởi vì trà chứa caffeine, tiêu thụ quá nhiều có thể dẫn đến bồn chồn, tăng nhịp tim và khó ngủ.

Tiêu thụ nhiều trà có chứa caffeine như trà xanh, trà đen lâu dài có thể làm gián đoạn chu kỳ và chất lượng giấc ngủ.

4. Ít mắc bệnh mạn tính hơn

Tiến sĩ Best cho biết: Trà xanh rất giàu chất chống oxy hóa catechin - giúp trung hòa các gốc tự do có hại trong cơ thể, giảm căng thẳng oxy hóa và nguy cơ mắc các bệnh mạn tính. Chất chống oxy hóa trong trà cũng giúp trung hòa các gốc tự do và giảm tổn thương tế bào.

5. Kiểm soát mức đường huyết tốt hơn

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa Journal of Research in Medical Sciences, cho thấy trà xanh có tác dụng tích cực trong việc điều chỉnh quá trình trao đổi chất - liên quan trực tiếp đến việc kiểm soát mức đường huyết, nhất là với bệnh nhân tiểu đường. Cả trà đen và trà ô long cũng có tác dụng này, theo Eat This Not That.