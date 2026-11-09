5 dưỡng chất nam giới trên 40 tuổi nên bổ sung để duy trì sức khỏe

Dưới đây là lý do vì sao các chuyên gia khuyên nam giới trên 40 tuổi nên chú ý bổ sung 5 dưỡng chất này từ chế độ ăn, theo EatingWell.

Magiê

Khi tuổi tác tăng lên, khả năng hấp thu magiê qua đường ruột có thể giảm, trong khi lượng đào thải qua thận tăng.

Theo ông Drew Hemler, thạc sĩ - chuyên gia dinh dưỡng (Mỹ), magiê tham gia vào nhiều quá trình trong cơ thể như sản xuất năng lượng, điều hòa đường huyết và huyết áp, duy trì chức năng cơ, thần kinh và sức khỏe xương.

Nam giới trưởng thành từ 31 tuổi cần khoảng 420 mg magiê mỗi ngày. Có thể bổ sung magiê từ ngũ cốc nguyên hạt, hạt bí ngô, hạnh nhân, đậu phộng và các loại rau lá xanh đậm như rau bina.

Chất xơ

Chất xơ giúp duy trì hoạt động tiêu hóa, phòng ngừa táo bón và có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính. Chế độ ăn giàu chất xơ cũng có thể góp phần giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Nam giới 40 - 50 tuổi có thể tham khảo mức khoảng 38 g chất xơ mỗi ngày, từ 51 tuổi trở lên là khoảng 30 g/ngày theo khuyến nghị dinh dưỡng của Mỹ. Có thể bắt đầu bằng cách bổ sung ít nhất một loại thực phẩm giàu chất xơ vào mỗi bữa ăn và bữa phụ, sau đó tăng dần lượng tiêu thụ.

Các chuyên gia khuyên hãy ưu tiên bổ sung omega-3, chất xơ, kali, vitamin D và magiê qua thực phẩm ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Kali

Kali tham gia vào quá trình co cơ, dẫn truyền thần kinh và duy trì chức năng tim, thận. Dưỡng chất này còn phối hợp với natri để điều hòa cân bằng dịch trong cơ thể.

“Với nam giới trên 40 tuổi, mối liên hệ giữa kali và huyết áp càng đáng chú ý. Tăng lượng kali tiêu thụ có thể giúp giảm huyết áp, đặc biệt ở người mắc tăng huyết áp”, ông Hemler nói.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), người trưởng thành nên tiêu thụ ít nhất 3.510 mg kali mỗi ngày. Một số thực phẩm giàu kali gồm sữa, sữa chua, rau lá xanh, khoai tây, cam, đậu lăng, cà chua và cá hồi.

Người mắc bệnh thận hoặc đang sử dụng một số loại thuốc ảnh hưởng đến nồng độ kali nên trao đổi với bác sĩ trước khi bổ sung kali hoặc dùng muối thay thế có chứa kali

Omega-3

Theo ông De Santis, axit béo omega-3, đặc biệt EPA và DHA, tham gia duy trì hoạt động của não bộ và hệ tim mạch, có vai trò trong điều hòa phản ứng viêm. Một số nghiên cứu cho thấy omega-3 có thể hỗ trợ kiểm soát triglyceride và huyết áp trong những trường hợp nhất định.

EPA và DHA có nhiều trong các loại cá béo như cá hồi, cá mòi, cá thu, cá trích; trong khi ALA có trong thực phẩm nguồn gốc thực vật như quả óc chó, hạt chia và hạt lanh.

Vitamin D

Theo ông Tony Castillo, thạc sĩ - chuyên gia dinh dưỡng (Mỹ), vitamin D giúp cơ thể hấp thu canxi, duy trì sức khỏe xương và chức năng cơ bắp.

Nam giới trưởng thành đến 70 tuổi cần khoảng 600 IU vitamin D mỗi ngày theo mức khuyến nghị của Mỹ. Vitamin D tự nhiên có trong một số thực phẩm như cá béo và lòng đỏ trứng.

Theo ông Castillo, nếu muốn sử dụng các sản phẩm bổ sung vitamin D, mọi người nên trao đổi với bác sĩ trước khi dùng.