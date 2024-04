5 lợi ích sức khỏe ít người biết khi thường xuyên ăn yến mạch

Yến mạch chứa chất xơ prebiotic có tác dụng kích thích lợi khuẩn trong ruột. Có nhiều loại yến mạch khác nhau như yến mạch nguyên hạt, cán dẹt, cán vỡ và cám yến mạch, theo chuyên trang dinh dưỡng và sức khỏe Eat This, Not That! (Mỹ).

Yến mạch có tác dụng giúp nhuận tràng và cải thiện đường huyết PEXELS

Nếu ăn thường xuyên, yến mạch sẽ mang lại những lợi ích sau:

Giảm cân

Yến mạch rất giàu chất xơ có tác dụng làm chậm quá trình tiêu hoá, nhờ đó tạo cảm giác no lâu. Chính cảm giác no lâu này giúp kiểm soát cơn thèm ăn. Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Current Nutrition Reports phát hiện yến mạch thực sự giúp kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ béo phì.

Giảm cholesterol "xấu"

Ăn bột yến mạch mỗi ngày có thể giảm mức cholesterol toàn phần, giảm cholesterol "xấu" LDL và tăng mức cholesterol "tốt" HDL. Lợi ích này của bột yến mạch chủ yếu đến từ beta-glucan, một loại chất xơ hoà tan được chứng minh là có tác dụng giúp giảm cholesterol.

Khi vào ruột, beta-glucan chuyển hoá thành một dạng giống như gel, có khả năng liên kết với cholesterol trong ruột và ngăn chặn chúng được hấp thụ vào máu. Nhờ đó, nồng độ cholesterol trong cơ thể sẽ giảm và ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ

Dễ đi tiêu

Hàm lượng chất xơ trong bột yến mạch có tác động đáng kể đến sức khỏe đường ruột, trong đó có việc đi tiêu đều đặn và dễ dàng. Những người đang bị táo bón hoặc ăn quá ít rau củ, trái cây trong khẩu phần ăn thì nên thường xuyên ăn yến mạch.

Một điều lưu ý khi ăn thêm chất xơ, dù là yến mạch, rau củ hay trái cây, thì cũng cần uống nhiều nước. Vì chất xơ muốn phát huy hết lợi ích của nó cần kết hợp với nước.

Kiểm soát đường huyết

Ăn yến mạch mỗi ngày còn giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Lợi ích này chủ yếu đến từ hàm lượng chất xơ trong yến mạch. Chất xơ sẽ làm chậm quá trình tiêu hoá cũng như hấp thụ đường glucose vào máu. Kết quả là giúp đường huyết không tăng đột ngột và giữ ổn định suốt cả ngày.

Giảm viêm

Viêm mạn tính có thể gây ra một loạt các vấn đề sức khỏe, từ rối loạn chuyển hóa, tăng chất béo trung tính đến tăng cân. Ăn yến mạch mỗi ngày sẽ làm giảm nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe này. Nhiều nghiên cứu phát hiện đặc tính chống viêm của yến mạch. Lợi ích này có được là nhờ hàm lượng dồi dào beta-glucan, theo Eat This, Not That!.