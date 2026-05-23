5 mẫu điện thoại nhỏ gọn đáng mua nhất năm 2026

Nhìn lại lịch sử phát triển của thị trường di động toàn cầu, kích thước hiển thị của những chiếc smartphone đã trải qua một cuộc nhảy vọt về thông số phần cứng. Sự dịch chuyển thói quen xem video ngắn (Shorts/TikTok) và nhu cầu xử lý các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI) trên màn hình lớn đã bóp nghẹt hoàn toàn đất sống của các dòng điện thoại nhỏ gọn. Phân khúc iPhone Mini hay Asus Zenfone dáng nhỏ truyền thống hiện đã bị 'khai tử'.

Hiện tại, khái niệm 'điện thoại nhỏ gọn' đã được các nhà sản xuất tái định nghĩa lại: Đó là những thiết bị dạng thanh sở hữu kích thước tiêu chuẩn dao động từ 6,2 - 6,3 inch nhưng được tối ưu hóa độ dày phần viền (bezel) đến mức cực hạn, hoặc những dòng máy sở hữu cơ chế màn hình gập vỏ sò mang lại trải nghiệm cầm nắm gọn gàng, tinh tế khi đút túi quần di chuyển hằng ngày.

Những điện thoại có thân hình nhỏ gọn nào vẫn đáng mua trong năm 2026?

ẢNH: GEMINI AI

Điểm mặt 5 điện thoại nhỏ gọn xuất sắc nhất thị trường năm 2026

1. Google Pixel 10 Pro

Được đánh giá là 'vua' của phân khúc Android nhỏ gọn khi Google đã tạo nên một bước đi đáng kinh ngạc bằng cách đem cấu hình Pro mạnh mẽ vào một thân máy chỉ 6,3 inch. Khác với các đối thủ thường cắt giảm RAM trên bản nhỏ, Pixel 10 Pro sở hữu dung lượng RAM khủng lên tới 16 GB ngay từ bản tiêu chuẩn để đảm bảo chạy mượt mà các mô hình AI cục bộ.

Google Pixel 10 Pro ẢNH: GOOGLE

Thiết bị sở hữu tấm nền LTPO OLED siêu sáng 3.300 nit, chip Tensor G5 tự thiết kế hoàn toàn mới và hỗ trợ hệ sinh thái sạc nam châm Pixelsnap, đi kèm cam kết hỗ trợ cập nhật phần mềm lên tới 7 năm. Điểm trừ duy nhất khiến nhiều người dùng không hài lòng là bộ nhớ trong của bản tiêu chuẩn chỉ 128 GB.

2. Apple iPhone 17

Đây là ứng cử viên sáng giá tiếp theo đại diện cho hệ sinh thái iOS, sở hữu trọng lượng tương đối nhẹ và màn hình kích thước 6,3 inch. Sau nhiều năm bị chỉ trích vì kiên quyết giữ lại màn hình với tần số quét 60 Hz trên các dòng máy giá rẻ, Apple đã trang bị màn hình ProMotion 120 Hz cùng con chip xử lý A19 tối tân cho mẫu máy tiêu chuẩn này, mang lại trải nghiệm thị giác cao cấp không hề thua kém dòng Pro đắt đỏ.

iPhone 17 ẢNH: APPLE

Một nâng cấp đắt giá khác được thừa hưởng từ dòng Pro là camera trước 18 MP (Center Stage) hỗ trợ góc nhìn rộng linh hoạt ở cả chế độ dọc lẫn ngang, đi kèm cụm camera kép 48 MP phía sau.

3. Samsung Galaxy S25

Mẫu S25 bất ngờ trở thành cái tên được giới công nghệ chú ý nhất dù đã ra mắt được hơn một năm. Trong bối cảnh thế hệ Galaxy S26 vừa trình làng không có quá nhiều sự đột phá về mặt cơ khí hay ngôn ngữ thiết kế, Galaxy S25 bỗng biến thành một "món hời" thực sự khi được các đại lý xả kho.

Galaxy S25 ẢNH: SAMSUNG

Sức mạnh của máy vẫn ấn tượng với bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite của Qualcomm, RAM 12 GB, màn hình LTPO AMOLED 6,2 inch độ sáng 2.600 nit và hệ thống 3 camera sau chất lượng. Với việc đã được nâng cấp lên hệ điều hành Android 16 (One UI 8) mới nhất cùng thời hạn hỗ trợ phần mềm còn tới 6 năm, đây chính là chiếc smartphone nhỏ gọn có tỷ lệ hiệu năng trên giá thành (P/P) tốt nhất hiện nay, bất chấp nhược điểm sạc khá chậm chỉ dừng ở mức 25W.

4. Apple iPhone 17e

Xuất hiện như một nước đi đầy toan tính của Apple nhằm đánh chiếm phân khúc cận cao cấp, với mức giá rẻ hơn so với bản iPhone 17 tiêu chuẩn. Ngoại trừ các dòng máy gập, đây chính là chiếc smartphone đại trà có thân máy nhỏ gọn nhất có thể mua được ở thời điểm hiện tại.

iPhone 17e ẢNH: APPLE

Dù bị cắt giảm mạnh tay ở khả năng nhiếp ảnh khi chỉ có một camera đơn 48 MP ở mặt sau, nhưng iPhone 17e vẫn sở hữu con chip A19 mạnh mẽ, bộ nhớ tiêu chuẩn 256 GB và bổ sung công nghệ sạc MagSafe tiện lợi. Tuy nhiên, điểm trừ lớn là việc nó vẫn sử dụng màn hình tần số quét 60 Hz lỗi thời, tốc độ sạc giới hạn ở mức 15W và sở hữu phần viền màn hình dày thô kệch hơn hẳn các anh em cùng thế hệ.

5. Motorola Razr Ultra (2025)

Đại diện cho một thái cực hoàn toàn khác biệt, đó là màn hình gập dáng vỏ sò giúp người dùng sở hữu một thân máy siêu mini. Nhờ tận dụng thời điểm Motorola xả kho dòng máy cũ, phiên bản 2025 trở nên đáng mua hơn hẳn thế hệ 2026 vốn có mức giá đắt đỏ nhưng nâng cấp không đáng kể.

Motorola Razr Ultra (2025) ẢNH: MOTOROLA

Chiếc điện thoại này sở hữu cấu hình mạnh mẽ với chip Snapdragon 8 Elite, RAM 16 GB, sạc nhanh có dây lên tới 68W và cụm camera kép 50 MP. Nhờ một màn hình phụ khổng lồ kích thước 4 inch ở mặt ngoài, người dùng có thể dễ dàng xử lý nhanh 80% tác vụ hằng ngày như lướt thông báo, trả lời tin nhắn hay xem bản đồ mà không cần phải lật mở màn hình chính 7 inch bên trong, giúp tối ưu hóa thời lượng pin cho một ngày làm việc.