5 mẹo ăn uống ngày tết cho người bệnh thận

Để giữ cho bản thân hoặc người thân yêu khỏe mạnh trong ngày đầu năm, người bệnh thận hãy vui tết một cách khôn ngoan.

Sau đây là 5 mẹo ăn uống lành mạnh dành cho người bệnh thận mạn tính, theo các chuyên gia tại Bệnh viện điều trị bệnh thận DaVita (Mỹ).

Lựa chọn đúng đắn tại bàn tiệc

Đừng ăn tất cả những gì được dọn ra. Hãy quan sát trước bàn tiệc và đưa ra những lựa chọn tốt nhất dựa trên các món ăn yêu thích và chế độ ăn kiêng cho thận. An toàn nhất, hãy chọn lòng trắng trứng, các món cá và hải sản, thịt gà không da và các loại rau ít kali như hành tây, ớt chuông, súp lơ trắng, của cải trắng, bí đao.

Hãy chọn những thực phẩm thân thiện với thận như lòng trắng trứng, các món cá, hải sản, thịt gà không da Ảnh minh họa: AI

Kiểm soát khẩu phần ăn

Điều độ là chìa khóa quan trọng. Hãy theo dõi khẩu phần, có thể nếm thử nhiều loại thức ăn khác nhau. Ăn chậm và nhấm nháp từng miếng cũng giúp kiểm soát khẩu phần và cảm thấy thỏa mãn hơn.

Cắt giảm chất béo

Hãy chủ động hạn chế các món nhiều chất béo, như các món chiên, thịt hầm vốn thường chứa nhiều kali và natri. Bỏ da gà, nếu ăn thịt bò, hãy nhớ bỏ phần mỡ.

Ăn đúng món tráng miệng

Hãy chọn những loại trái cây thân thiện với thận có hàm lượng kali thấp đến trung bình, như nho, dâu tây, dứa và lê.

Hạn chế muối

Tránh thực phẩm đóng gói hoặc chế biến sẵn vì chứa rất nhiều natri. Thay vào đó, hãy tự nấu ăn. Tìm cách làm cho bữa ăn thêm ngon miệng mà không cần muối.

Tóm lại: Tuân thủ chế độ ăn cho thận không nhất thiết phải làm mất đi niềm vui ngày tết. Thực hiện theo 5 mẹo trên giúp bạn tận hưởng ngày đầu năm mới trọn vẹn và làm chủ sức khỏe của mình.