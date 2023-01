5 mẹo giúp giảm cân sau tết

Để nỗ lực giảm cân sau tết có hiệu quả, mọi người cần lưu ý những cách sau:

Tránh xa nước ngọt có ga

Nước ngọt có ga là loại thức uống ưa thích của rất nhiều người. Tuy nhiên, vấn đề của loại thức uống này là chứa nhiều đường và calo. Uống nhiều và thường xuyên có thể gây tăng cân nhanh.

Thay vì uống nước ngọt có ga, mọi người nên thay thế bằng nước lọc hay trà đá không đường, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Ăn nhiều protein hơn

Một trong những lợi ích lớn nhất của protein với việc kiểm soát cân nặng là giúp người ăn cảm thấy no lâu. Protein khi vào dạ dày sẽ mất nhiều thời gian hơn để tiêu hóa, nhờ đó giúp đường huyết không bị tăng đột biến.

Thay vì ăn các món có nhiều tinh bột trắng và đường, mọi người hãy ưu tiên ăn các món giàu protein. Các món giàu protein là trứng, thịt gà, cá hồi, thịt bò và đậu.

Không giữ thức ăn thừa từ những ngày tết

Sau khi kỳ nghỉ tết kết thúc, mọi người nên cho hoặc bỏ tất cả những món có nhiều đường, tinh bột còn sót lại từ những ngày tết. Những món này thường là kẹo, nước ngọt có gas, bánh ngọt và một số loại bánh khác.





Vì nếu để trong nhà, chúng ta sẽ có xu hướng tìm đến và ăn chúng. Việc này sẽ khiến nỗ lực giảm cân khó hiệu quả.

Tập ăn ít lại

Dạ dày chúng ta có khả năng co giãn, tức là co lại hay to ra tùy theo lượng thức ăn tiêu thụ. Đây chính là một trong những lý do khiến phương pháp giảm cân bằng phẫu thuật thu hẹp dạ dày có thể thất bại. Vì một dạ dày nhỏ hơn sau phẫu thuật có thể sẽ lại co giãn và lớn hơn qua thời gian nếu chúng ta ăn quá nhiều, theo Healthline.

Tuy nhiên, với một dạ dày bình thường, nếu chúng ta ăn ít hơn thì qua thời gian chúng có thể co lại. Điều này giúp ăn ít hơn nhưng vẫn cảm thấy no.

Do đó, ăn ít hơn có thể gây khó chịu trong thời gian đầu. Nhưng qua thời gian, thói quen ăn này sẽ không còn là vấn đề nữa.

Tăng cường tập thể dục hằng ngày

Muốn giảm cân nhanh thì bên cạnh việc ăn kiêng thì cũng cần tập thể dục thường xuyên. Để tối ưu hóa kết quả tập luyện, bạn hãy kết hợp cả nâng tạ và cardio. Cách tập này vừa giúp mỡ thừa tăng nhanh, vừa giúp cơ bắp phát triển.