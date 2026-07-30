5 người ở TP.HCM cùng trúng 5,2 tỉ xổ số miền Nam nhờ dãy số may mắn

Anh Lê Du, đại diện đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM thông báo đã đổi thưởng 27 tờ vé số trúng giải độc đắc và an ủi xổ số miền Nam ngày 28 tháng 7 cho 5 khách.

27 tờ vé số trúng giải độc đắc và an ủi xổ số miền Nam ngày 28 tháng 7 được anh Lê Du đổi thưởng ẢNH: NVCC

Cụ thể, trong 27 tờ vé có 2 tờ trúng số độc đắc xổ số Bến Tre ngày 28 tháng 7 trị giá 4 tỉ đồng với dãy số may mắn 196971, 25 tờ còn lại trúng giải an ủi trị giá hơn 1,2 tỉ đồng với dãy số cuối 96971. Tổng số tiền 27 vé trúng số trên là hơn 5,2 tỉ đồng.

"Trong 5 người may mắn trên, 1 người trúng 2 tờ độc đắc trị giá 4 tỉ đồng. 25 tờ trúng an ủi của 4 người khác. Người trúng số độc đắc là nữ, ngoài 50 tuổi, mua vé số khi đi chợ và bất ngờ trúng lớn. Họ nhận tiền qua hình thức chuyển khoản lẫn tiền mặt", đại lý chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng số.

Trước đó, đại lý vé số Hải Trinh ở Đồng Nai cho biết đã đổi thưởng cho khách có 5 tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, 5 tờ có dãy số 760654 thuộc đài Tiền Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 26 tháng 7 trúng độc đắc trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 5 tờ vé số may mắn này là người đàn ông. Ông ấy ngồi ăn uống với bạn bè, có người bán dạo đi qua nên mua ủng hộ. Lúc đầu ông mua 15 tờ chia hết cho mọi người và mua thêm 5 tờ cho mình. Ông nhờ người bán dạo rút hộ 5 tờ, không ngờ những tờ vé số mua sau lại trúng độc đắc. Ông ấy nhận hơn 1 tỉ tiền mặt, số tiền còn lại nhận qua hình thức chuyển khoản. Ông ấy về nhà đãi tiệc mời mọi người, cho những người khó khăn một ít tiền còn phần lớn tiền trúng số gửi ngân hàng tiết kiệm", đại lý vé số Hải Trinh chia sẻ.