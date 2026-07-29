Nhờ người bán dạo rút hộ 5 tờ, trúng độc đắc 10 tỉ xổ số miền Nam

Đại lý vé số Hải Trinh ở Đồng Nai cho biết đã đổi thưởng cho khách có 5 tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, 5 tờ có dãy số 760654 thuộc đài Tiền Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 26 tháng 7 trúng độc đắc trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



5 tờ vé số trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 7 ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

"Chủ nhân của 5 tờ vé số may mắn này là người đàn ông. Ông ấy ngồi ăn uống với bạn bè, có người bán dạo đi qua nên mua ủng hộ. Lúc đầu ông mua 15 tờ chia hết cho mọi người và mua thêm 5 tờ cho mình. Ông nhờ người bán dạo rút hộ 5 tờ, không ngờ những tờ vé số mua sau lại trúng độc đắc. Ông ấy nhận hơn 1 tỉ tiền mặt, số tiền còn lại nhận qua hình thức chuyển khoản. Ông ấy về nhà đãi tiệc mời mọi người, cho những người khó khăn một ít tiền còn phần lớn tiền trúng số gửi ngân hàng tiết kiệm", đại lý vé số Hải Trinh chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng số.

Gần đây, anh Phan Tấn Giàu (23 tuổi) ở xã Hội Cư, Đồng Tháp (Tiền Giang cũ), người được nhiều người biết tới khi thường xuyên sưu tầm, mua những tờ vé xổ số miền Nam với dãy số đẹp, độc lạ cho biết đã mua 10 tờ vé dãy 345678.

Bất ngờ, những vé trên trúng giải tám xổ số Hậu Giang ngày 25 tháng 7. Dù không phải là giải lớn nhất, tuy nhiên, những tờ vé có dãy số đẹp may mắn trúng số khiến người chơi xổ số thích thú chia sẻ.