Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Mua vé số lúc nghỉ trưa, thợ hồ trúng độc đắc 32 tỉ xổ số miền Nam

Dương Lan - Cao An Biên
Một đại lý vé số ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long đã đổi thưởng 16 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam cho người đàn ông làm thợ hồ.

Anh Phước Danh, chủ đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết một người ở địa phương đã trúng độc đắc 16 tờ vé số. Theo đó, 16 tờ có dãy số 007403 thuộc đài Trà Vinh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 24 tháng 7 trúng độc đắc trị giá 32 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Mua vé số lúc nghỉ trưa, thợ hồ trúng độc đắc 32 tỉ xổ số miền Nam - Ảnh 1.

16 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam đài Trà Vinh

ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

"Chủ nhân của 16 tờ vé số may mắn là người đàn ông năm nay 42 tuổi, làm thợ hồ ở địa phương. Ông này mua vé số lúc nghỉ trưa, không ngờ trúng độc đắc. Người đàn ông chia sẻ đã mua những tờ có 2 số cuối là 03 suốt hơn một tháng nay, chỉ mua duy nhất số 03 không mua số khác. Ông ấy nhận 14 tỉ tiền mặt, số tiền còn lại chuyển khoản gửi tiết kiệm, để lại một ít xây nhà và giúp đỡ những người khó khăn xung quanh", đại lý vé số Phước Danh cho hay.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng số.

Gần đây, đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý ở TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo đã đổi thưởng 7 tờ vé số trúng 2 giải xổ số miền Nam ngày 23 tháng 7 cho khách may mắn.

Cụ thể, những vé trên có dãy số là 273952, trúng giải khuyến khích và giải tám xổ số An Giang ngày 23 tháng 7. Đại lý tiết lộ đã đổi thưởng cho khách may mắn, người này nhận toàn bộ số tiền trúng số bằng tiền mặt.

Tin liên quan

Cùng mua một dãy số, 8 người ở Tây Ninh trúng 1,8 tỉ xổ số miền Nam

Cùng mua một dãy số, 8 người ở Tây Ninh trúng 1,8 tỉ xổ số miền Nam

Cùng mua một dãy số may mắn, 8 người trúng 60 vé xổ số miền Nam với tổng số tiền thưởng là 1,8 tỉ đồng.

Giữ lại 7 tờ, 2 người bán dạo trúng độc đắc 14 tỉ xổ số miền Nam

Mua 7 tờ vé, một người ở TP.HCM bất ngờ trúng 2 giải xổ số miền Nam

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền nam ngày 27 tháng 7 xổ số ngày 27 tháng 7 xổ số miền Nam 27 tháng 7 trúng độc đắc

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận