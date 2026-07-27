Mua vé số lúc nghỉ trưa, thợ hồ trúng độc đắc 32 tỉ xổ số miền Nam

Anh Phước Danh, chủ đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết một người ở địa phương đã trúng độc đắc 16 tờ vé số. Theo đó, 16 tờ có dãy số 007403 thuộc đài Trà Vinh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 24 tháng 7 trúng độc đắc trị giá 32 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



16 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam đài Trà Vinh ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

"Chủ nhân của 16 tờ vé số may mắn là người đàn ông năm nay 42 tuổi, làm thợ hồ ở địa phương. Ông này mua vé số lúc nghỉ trưa, không ngờ trúng độc đắc. Người đàn ông chia sẻ đã mua những tờ có 2 số cuối là 03 suốt hơn một tháng nay, chỉ mua duy nhất số 03 không mua số khác. Ông ấy nhận 14 tỉ tiền mặt, số tiền còn lại chuyển khoản gửi tiết kiệm, để lại một ít xây nhà và giúp đỡ những người khó khăn xung quanh", đại lý vé số Phước Danh cho hay.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng số.

Gần đây, đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý ở TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo đã đổi thưởng 7 tờ vé số trúng 2 giải xổ số miền Nam ngày 23 tháng 7 cho khách may mắn.

Cụ thể, những vé trên có dãy số là 273952, trúng giải khuyến khích và giải tám xổ số An Giang ngày 23 tháng 7. Đại lý tiết lộ đã đổi thưởng cho khách may mắn, người này nhận toàn bộ số tiền trúng số bằng tiền mặt.