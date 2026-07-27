Xổ số miền Nam ngày 27 tháng 7: Truy tìm vé đẹp 9999 trúng đài Đồng Tháp

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 7, người chơi xổ số không giấu được bất ngờ và phấn khích khi dãy số trúng giải tư đài Đồng Tháp có dãy số cuối là 69999. Ngay lập tức, nhiều người truy tìm chủ nhân của những tờ vé siêu đẹp này.

Trong khi đó, anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết đã bán trúng và đổi thưởng cho 4 khách có 4 cọc vé lẻ gồm 64 tờ trúng số. Theo đó, 64 tờ vé có dãy số cuối 88008 thuộc xổ số Cà Mau ngày 27 tháng 7 trúng giải tư, mỗi tờ trị giá 3 triệu đồng. Đại lý cho biết 4 khách đã liên hệ đổi thưởng và nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản.

4 cọc vé lẻ gồm 64 tờ trúng số đài Cà Mau theo kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 7 ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

Xổ số ngày 27 tháng 7 mở thưởng 3 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 578824, đài Đồng Tháp với dãy số trúng độc đắc là 770181 và đài Cà Mau với dãy số trúng độc đắc là 363250.

Kết quả xổ số miền Nam thứ hai cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Chiều qua, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết đã bán trúng và đổi thưởng cho khách 3 cọc vé lẻ gồm 48 vé trúng số. Cụ thể, 16 tờ có dãy số 802361, 16 tờ có dãy số 902361 thuộc đài Đà Lạt mở thưởng xổ số miền Nam ngày 26 tháng 7 trúng giải tư, mỗi tờ trị giá 3 triệu đồng. Cọc vé lẻ gồm 16 tờ còn lại với dãy số 038754 cũng thuộc đài này trúng khuyến khích, mỗi tờ trị giá 6 triệu đồng.

"Chủ nhân của những tờ vé số may mắn là 2 khách quen của đại lý. Trong đó, một người mua 2 dãy vé khác nhau và may mắn trúng cả giải tư lẫn giải khuyến khích; người còn lại sở hữu 16 vé trúng giải tư", anh Lưu Quốc Duy cho hay.