Xổ số miền Nam ngày 28 tháng 7: Người trúng đài Bạc Liêu xuất hiện

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 28 tháng 7, đại lý vé số Yến Nương ở Tây Ninh (Long An cũ) thông báo bán 16 tờ vé trúng giải khuyến khích đài Bạc Liêu cho 1 khách ở địa phương.

Theo có kết quả xổ số miền Nam ngày 28 tháng 7, nhiều người trúng số đài Bạc Liêu lộ diện sớm ẢNH: NVCC

Cụ thể, những vé này có dãy số may mắn là 681000 trúng giải khuyến khích xổ số Bạc Liêu ngày 28 tháng 7. Đại lý cho biết sau khi có kết quả xổ số đã thông báo tin vui cho khách cũng như chia sẻ thông tin lên mạng xã hội để chúc mừng người may mắn.

Xổ số ngày 28 tháng 7 mở thưởng 3 đài gồm đài Bến Tre với dãy số trúng độc đắc là 196971, đài Vũng Tàu với dãy số trúng độc đắc là 818231 và đài Bạc Liêu với dãy số trúng độc đắc là 681100.

Kết quả xổ số miền Nam thứ ba cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Hôm qua, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 7, người chơi xổ số không giấu được bất ngờ và phấn khích khi dãy số trúng giải tư đài Đồng Tháp có dãy số cuối là 69999. Ngay lập tức, nhiều người truy tìm chủ nhân của những tờ vé siêu đẹp này.

Trong khi đó, anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết đã bán trúng và đổi thưởng cho 4 khách có 4 cọc vé lẻ gồm 64 tờ trúng số. Theo đó, 64 tờ vé có dãy số cuối 88008 thuộc xổ số Cà Mau ngày 27 tháng 7 trúng giải tư, mỗi tờ trị giá 3 triệu đồng. Đại lý cho biết 4 khách đã liên hệ đổi thưởng và nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản.