5 nhà khoa học Việt Nam vào Top 100 nhà khoa học xuất sắc châu Á

Năm nay, Việt Nam có 5 nhà khoa học được vinh danh trong danh sách Asian Scientist 100 năm 2026, ở nhiều lĩnh vực nghiên cứu quan trọng, tiếp tục khẳng định dấu ấn ngày càng rõ nét của khoa học Việt Nam trên bản đồ nghiên cứu quốc tế.

Trong số đó, GS-TS Trần Xuân Bách, Phó chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, giảng viên Trường ĐH Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, được ghi nhận trong lĩnh vực y tế công cộng với nhiều công bố khoa học có giá trị quốc tế và những đóng góp nổi bật trong nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số y tế và sức khỏe cộng đồng.

GS - TS Trần Xuân Bách ẢNH: CTV

Theo công bố của Asian Scientist, TS Bách đã có hàng trăm bài báo khoa học quốc tế, nhiều năm liên tiếp nằm trong nhóm 10.000 nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới và được trao giải thưởng Global Health Innovation Leadership Award 2025.

Bên cạnh GS-TS Trần Xuân Bách, danh sách năm nay còn có GS-TSKH Nguyễn Đình Đức (Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội), được ghi nhận trong lĩnh vực khoa học vật liệu và kỹ thuật công nghệ.

PGS-TS Nguyễn Minh Tân, ĐH Bách khoa Hà Nội, được vinh danh nhờ các nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ hóa học, hợp chất tự nhiên và hoạt chất sinh học.

PGS - TS Đặng Thị Mỹ Dung (Viện Công nghệ Nano, ĐH Quốc gia TP.HCM) được ghi nhận với các đóng góp nổi bật trong công nghệ nano và công nghệ in nano-inkjet.

Danh sách cũng ghi nhận TS Trương Hải Bằng (nghiên cứu sau tiến sĩ tại Trường ĐH Văn Lang), với các nghiên cứu về môi trường và công nghệ xử lý môi trường.

Việc các nhà khoa học Việt Nam cùng xuất hiện trong Asian Scientist 100 bên cạnh nhiều chủ nhân giải Nobel, Kyoto Prize và các nhà khoa học hàng đầu khu vực, không chỉ cho thấy chất lượng nghiên cứu của Việt Nam ngày càng được quốc tế ghi nhận, mà còn phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.