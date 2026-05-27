Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

5 nhà khoa học Việt Nam vào Top 100 nhà khoa học xuất sắc châu Á

Vũ Thơ
Vũ Thơ
27/05/2026 11:06 GMT+7

Tạp chí khoa học uy tín Asian Scientist vừa công bố danh sách Asian Scientist 100 năm 2026 nhằm tôn vinh 100 nhà nghiên cứu tiêu biểu của châu Á có đóng góp nổi bật trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Năm nay, Việt Nam có 5 nhà khoa học được vinh danh trong danh sách Asian Scientist 100 năm 2026, ở nhiều lĩnh vực nghiên cứu quan trọng, tiếp tục khẳng định dấu ấn ngày càng rõ nét của khoa học Việt Nam trên bản đồ nghiên cứu quốc tế.

Trong số đó, GS-TS Trần Xuân Bách, Phó chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, giảng viên Trường ĐH Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, được ghi nhận trong lĩnh vực y tế công cộng với nhiều công bố khoa học có giá trị quốc tế và những đóng góp nổi bật trong nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số y tế và sức khỏe cộng đồng. 

5 nhà khoa học Việt Nam vào Top 100 nhà khoa học xuất sắc châu Á- Ảnh 1.

GS - TS Trần Xuân Bách

ẢNH: CTV

Theo công bố của Asian Scientist, TS Bách đã có hàng trăm bài báo khoa học quốc tế, nhiều năm liên tiếp nằm trong nhóm 10.000 nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới và được trao giải thưởng Global Health Innovation Leadership Award 2025.

Bên cạnh GS-TS Trần Xuân Bách, danh sách năm nay còn có GS-TSKH Nguyễn Đình Đức (Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội), được ghi nhận trong lĩnh vực khoa học vật liệu và kỹ thuật công nghệ.

PGS-TS Nguyễn Minh Tân, ĐH Bách khoa Hà Nội, được vinh danh nhờ các nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ hóa học, hợp chất tự nhiên và hoạt chất sinh học.

PGS - TS Đặng Thị Mỹ Dung (Viện Công nghệ Nano, ĐH Quốc gia TP.HCM) được ghi nhận với các đóng góp nổi bật trong công nghệ nano và công nghệ in nano-inkjet.

Danh sách cũng ghi nhận TS Trương Hải Bằng (nghiên cứu sau tiến sĩ tại Trường ĐH Văn Lang), với các nghiên cứu về môi trường và công nghệ xử lý môi trường.

Việc các nhà khoa học Việt Nam cùng xuất hiện trong Asian Scientist 100 bên cạnh nhiều chủ nhân giải Nobel, Kyoto Prize và các nhà khoa học hàng đầu khu vực, không chỉ cho thấy chất lượng nghiên cứu của Việt Nam ngày càng được quốc tế ghi nhận, mà còn phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

Tin liên quan

Nhà khoa học trẻ được vinh danh Top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới

Nhà khoa học trẻ được vinh danh Top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới

Từ những mất mát do bão lũ ở quê hương, tiến sĩ Phạm Anh Tuấn dành nhiều năm nghiên cứu nền móng năng lượng - giải pháp giúp công trình bền vững hơn trước thiên tai, đồng thời tạo ra nguồn năng lượng sạch cho cuộc sống. Hành trình của anh là câu chuyện về một người trẻ Việt đi xa để học hỏi, rồi nỗ lực mang tri thức trở về phục vụ cộng đồng.

Nhà khoa học trẻ nói gì với lãnh đạo TP.HCM?

Công bố 10 nhà khoa học trẻ đoạt Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2025

Khám phá thêm chủ đề

ĐH Bách khoa Hà Nội khoa học Việt Nam khoa học Trần Xuân Bách
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận