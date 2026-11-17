Một số nhóm người cần chú ý đến lượng ăn, độ chín của quả hồng và cách sử dụng để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Người có bệnh lý dạ dày cần thận trọng với hồng còn chát

Bác sĩ chuyên khoa 2 Châu Thị Anh, phụ trách Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM, cho biết hồng chứa tanin, hợp chất tạo vị chát, tập trung nhiều hơn ở những quả chưa chín hoàn toàn. Khi tiêu thụ với lượng lớn, tanin có thể kết hợp với protein và các thành phần khác trong thức ăn, hình thành khối bã thức ăn trong dạ dày.

Đáng lưu ý, người từng phẫu thuật dạ dày, có tiền sử cắt dạ dày hoặc mắc tình trạng làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày có nguy cơ hình thành khối bã thức ăn cao hơn. Trong một số trường hợp, khối bã có thể gây tắc nghẽn đường tiêu hóa.

Vì vậy, nhóm người này nên hạn chế hồng còn chát, đặc biệt không ăn nhiều khi bụng đói. Nếu muốn thưởng thức, nên chọn quả chín kỹ, vị ngọt, ăn lượng nhỏ và theo dõi phản ứng của cơ thể.

Người bị táo bón, dạ dày cần chú ý độ chín và lượng hồng tiêu thụ ẢNH MINH HỌA: L.C TẠO BỞI CHAT GPT

Người mắc tiểu đường cần kiểm soát khẩu phần

Hồng treo gió và hồng sấy khô chứa lượng đường tự nhiên (fructose, glucose) cô đặc, mật độ carbohydrate cao. Việc ăn quá 1 quả hồng treo gió có thể đẩy tải lượng đường huyết vọt lên mức cao, làm tăng đường huyết sau ăn.

Ưu tiên hồng tươi thay vì hồng khô. Nếu ăn hồng treo gió, tùy tình trạng và tư vấn bác sĩ điều trị, chỉ dùng tối đa từ nửa quả đến một quả mỗi ngày và ăn kèm với chất béo tốt (hạnh nhân, óc chó) để làm chậm hấp thu đường.

Người cao tuổi và trẻ nhỏ không nên ăn quá nhiều

Người trên 65 tuổi hoặc trẻ nhỏ dưới 5 tuổi không nên ăn quá nhiều hồng. Bởi ở người cao tuổi, lực co bóp dạ dày và ruột giảm, răng yếu khiến việc nhai xơ hồng không kỹ, làm tăng nguy cơ tắc ruột do bã thức ăn. Trong khi đó, trẻ nhỏ có dung tích dạ dày bé, ăn nhiều chất xơ hòa tan kết hợp tanin dễ gây đầy bụng, chán ăn bữa chính. Do đó nên nhai kỹ, chỉ ăn quả chín mềm, bỏ vỏ và không ăn quá 1 quả/ngày.

Người suy thận mạn tính cần lưu ý hàm lượng kali

Quá trình rút nước ở hồng treo gió và hồng sấy làm mật độ khoáng chất kali tăng lên rất cao. Việc nạp nhiều kali khi chức năng lọc của thận suy giảm dễ dẫn đến tăng kali máu, gây nguy hiểm cho nhịp tim.

Hồng treo gió, hồng sấy khô chứa lượng đường tự nhiên (fructose, glucose) cô đặc ẢNH MINH HỌA: L.C TẠO BỞI CHAT GPT

Bệnh nhân suy thận đoạn tiến triển cần kiểm soát lượng kali nạp vào. Do đó, cần tham khảo ý kiến bác sĩ điều trị hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi thêm hồng sấy hoặc hồng treo gió vào thực đơn.

Người bị táo bón cần chú ý độ chín và lượng hồng tiêu thụ

Tanin có đặc tính làm săn niêm mạc và giảm tiết dịch đường ruột, làm chậm nhu động ruột. Nếu ăn hồng tươi còn vị chát nhẹ hoặc ăn quá nhiều, tình trạng táo bón sẽ trở nên nghiêm trọng hơn.

Do đó nên tránh ăn hồng khi đang bị táo bón. Uống đủ nước và chọn các loại quả giàu chất xơ hòa tan khác như đu đủ, thanh long.