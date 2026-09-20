5 nhược điểm khi treo TV lên tường

Ý tưởng treo TV lên tường thường hấp dẫn nhờ mang lại phong cách bài trí tối giản và giải phóng diện tích sàn cho phòng khách. Tuy nhiên, đằng sau vẻ đẹp thẩm mỹ hoàn hảo như trong các tạp chí nội thất là những bất tiện thực tế mà ít người lường trước. Việc hiểu rõ các rủi ro trước khi khoan tường sẽ giúp bạn tránh được sự thất vọng và tốn kém không đáng có.

1. Quá trình lắp đặt phức tạp và tốn nhiều công sức

Không đơn giản như việc đặt lên kệ tủ, việc treo TV đòi hỏi sự tính toán cẩn trọng và dùng nhiều sức lực. Dù sở hữu màn hình mỏng nhẹ, các mẫu TV hiện nay vẫn rất nặng và khó xoay xở khi thao tác trên cao. Để đưa một chiếc màn hình lớn như OLED 55 inch lên tường an toàn, bạn cần ít nhất hai người phối hợp nhịp nhàng nhằm tránh nguy cơ rơi vỡ.

Việc đo đạc cũng đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối vì chỉ một sai lệch nhỏ của khung treo cũng khiến màn hình bị nghiêng. Ngoài ra, bạn không thể bắt vít trực tiếp lên tường thạch cao bởi vật liệu này không đủ sức chịu tải trọng lớn của thiết bị. TV bắt buộc phải gắn vào khung xương chịu lực bằng dụng cụ chuyên dụng hoặc phải tốn thêm chi phí thuê thợ chuyên nghiệp.

Lắp đặt TV lên tường tuy gọn gàng nhưng tiềm ẩn nhiều nhược điểm lớn ẢNH: PHONG ĐỖ

2. Gây hư hại bề mặt tường và khó phục hồi khi tháo dỡ

Để cố định giá đỡ chịu lực, bạn buộc phải khoan những chiếc bu-lông cỡ lớn ăn sâu vào kết cấu tường nhà. Điều này làm thay đổi bề mặt tường vĩnh viễn và để lại các hư tổn rõ rệt ngay khi bạn muốn di chuyển thiết bị. Những người đi thuê nhà cần đặc biệt lưu ý vì chủ nhà có thể trừ tiền cọc để sửa chữa lại các mảng tường bị đục khoét.

Vết tích hư hại sẽ lộ rõ nhất khi bạn chuyển nhà, cải tạo không gian hoặc tháo dỡ hệ thống khung đỡ kim loại. Bức tường lúc này sẽ còn lại các lỗ thủng lớn và sâu, đòi hỏi nhiều giờ trét vữa, chà nhám và sơn phủ lại tỉ mỉ. Nếu bạn là người thường xuyên muốn thay đổi bố cục trang trí phòng ốc, việc gắn cố định TV vào tường sẽ trở thành một trở ngại lớn.

3. Kém linh hoạt và khó điều chỉnh vị trí trong tương lai

Khi đặt TV trên kệ, người dùng chỉ mất vài giây để dịch chuyển máy nhằm nhường chỗ cho một chiếc loa soundbar mới. Trái lại, khung gắn tường sẽ khóa chặt thiết bị vào một vị trí cố định duy nhất trong phòng. Ngay cả các loại giá đỡ xoay đa hướng đắt tiền cũng chỉ hỗ trợ nghiêng góc nhẹ chứ không thể thay đổi vị trí tổng thể của màn hình.

Nếu sau này bạn thay bộ sofa mới có chiều cao thấp hơn, việc hạ độ cao TV sẽ trở thành bài toán phức tạp. Bạn buộc phải tháo toàn bộ khung sắt, khoan thêm các lỗ mới và mất công xử lý các lỗ khoan cũ lộ ra ngoài. Ngoài ra, việc nâng cấp lên kích thước màn hình lớn hơn cũng dễ khiến tâm TV bị lệch khỏi tầm nhìn thẳng từ ghế ngồi.

4. Khó khăn trong việc xử lý dây cáp

Vẻ đẹp tối giản của TV treo tường chỉ thực sự trọn vẹn khi bạn tìm được cách giấu kín toàn bộ hệ thống dây điện. Ngoài dây nguồn, mớ dây cáp HDMI nối thiết bị ngoại vi, đầu thu hay máy chơi game dễ tạo nên cảnh tượng rối rắm dưới đáy màn hình. Cụm dây treo lơ lửng không chỉ phá hỏng tính thẩm mỹ mà còn dễ kích thích sự tò mò nguy hiểm của trẻ nhỏ và thú cưng.

Việc sử dụng các nẹp luồn dây gắn ngoài tuy hạn chế đục tường nhưng vẫn để lộ các thanh nhựa gây mất cân đối. Để đạt độ thẩm mỹ tuyệt đối, bạn phải chọn phương án đi dây âm tường phức tạp hoặc thuê thợ điện thi công. Việc sử dụng các bộ nguồn âm tường đòi hỏi phải đục khoét thêm các lỗ cắt lớn trên tường, làm phức tạp hóa quá trình lắp đặt.

5. Nguy cơ đau mỏi cổ do đặt sai chuẩn công thái học

Tác hại ít được nhắc đến nhất của việc treo TV là cảm giác đau mỏi cổ xuất hiện sau thời gian dài sử dụng. Do các mảng tường trống thường nằm ở vị trí khá cao, người xem luôn phải ngửa cổ lên thay vì nhìn thẳng tự nhiên. Việc duy trì góc ngửa đầu bất thường này suốt các buổi xem phim hay chơi game kéo dài có thể gây ra những vấn đề đau cổ mãn tính.

Theo nguyên tắc công thái học chuẩn, tâm màn hình TV bắt buộc phải đặt ngang tầm mắt người ngồi trên ghế sofa. Treo TV ở tầm thấp đúng chuẩn lại rất dễ vướng các đồ đạc nội thất phía dưới và cũng không khác biệt nhiều so với việc đặt trên kệ tủ. Việc cố tình treo màn hình quá cao vì tính thẩm mỹ có thể biến trải nghiệm giải trí tại nhà thành nỗi ám ảnh cho sức khỏe.