5 ô tô hybrid bán chạy nhất Việt Nam tháng 10.2026: Corolla Cross HEV dẫn đầu

Trong bối cảnh sức mua trên thị trường ô tô Việt Nam "hãm phanh", lượng tiêu thụ ô tô hybrid - xe sử dụng hệ thống động cơ xăng kết hợp mô-tơ điện (gồm mild-hybrid, plug-in hybrid và hybrid) cũng sụt giảm doanh số. Theo số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, trong tháng 10.2026 tổng lượng ô tô hybrid của các thành viên VAMA bán ra thị trường đạt 1.891 xe, giảm 277 xe tương đương 12,8% so với tháng 9.2026.

Đáng chú ý, trong số các mẫu mã phiên bản ô tô hybrid phân phối trên thị trường, một số mẫu xe hybrid của Toyota như Corolla Cross HEV, Innova Cross HEV, Yaris Cross HEV tiếp tục được khách hàng ưa chuộng, chọn mua nhiều nhất. Các phiên bản xe hybrid của Toyota tiếp tục áp đảo danh sách 5 ô tô hybrid bán chạy nhất Việt Nam tháng 10.2026 khi có tới 4 cái tên góp mặt.

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Dưới đây là thông tin chi tiết về 5 ô tô hybrid bán chạy nhất Việt Nam tháng 10.2026:

1. Toyota Corolla Cross HEV: 587 xe

Sau khi để Innova Cross HEV vượt mặt trong hai tháng trước đó, Toyota Corolla Cross HEV vừa lấy lại vị thế dẫn đầu trong cuộc đua vào top 5 mẫu ô tô hybrid bán chạy nhất Việt Nam tháng 10 vừa qua với 587 xe đến tay khách hàng, ít hơn 29 xe so với tháng trước đó. Mẫu xe này thuộc phân khúc Crossover 5 chỗ, hướng đến nhóm khách hàng mua xe sử dụng cá nhân, gia đình. Corolla Cross HEV dùng hệ thống hybrid kết hợp giữa động cơ xăng 1.8 lít (công suất 97 mã lực, mô-men xoắn cực đại 142 Nm), với một mô-tơ điện công suất 71 mã lực, mô-men xoắn 163 Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT, dẫn động cầu trước. Theo công bố của nhà sản, mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp của bản Corolla Cross HEV ở mức 3,67 lít/100 km. Tại Việt Nam, Toyota Corolla Cross HEV có giá bán 865 triệu đồng. Sau 10 tháng đã qua của năm 2026, tổng doanh số mẫu xe hybrid này đạt 4.762 xe. Bước sang tháng 11.2026, Toyota Corolla Cross HEV được hãng xe Nhật Bản áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá 43,5 triệu đồng, tương đương 50% lệ phí trước bạ Ảnh: BÁ HÙNG

2. Toyota Innova Cross HEV: 467 xe

Với 467 xe bán ra trong tháng 10.2026, Toyota Innova Cross HEV xếp thứ hai trong danh sách 5 mẫu ô tô hybrid bán chạy nhất Việt Nam tháng 10.2026. So với tháng trước đó, doanh số phiên bản này giảm 163 xe. Ngoài danh tiếng của một trong những mẫu MPV 7 chỗ từng hút khách nhất thị trường, việc sở hữu kiểu dáng thiết kế hiện đại, không gian nội thất rộng rãi, thực dụng, vận hành mạnh mẽ, êm ái… là những yếu tố giúp Innova Cross HEV tạo sức hút. Hiện tại, dòng Toyota Innova Cross tại Việt Nam có 3 phiên bản, trong đó riêng bản Innova Cross HEV có giá niêm yết 960 triệu đồng. Tổng doanh số sau 10 tháng đã qua của phiên bản này đạt 4.344 xe. Bước sang tháng 11.2026, Toyota Innova Cross HEV được hãng xe Nhật Bản áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá 60 triệu đồng Ảnh: TOYOTA

3. Honda CR-V e:HEV RS: 277 xe

Mẫu xe duy nhất của thương hiệu Honda góp mặt trong danh sách này, đồng thời cũng là mẫu hybrid duy nhất trong danh sách này có doanh số tăng trưởng dương so với tháng trước đó. Cụ thể, doanh số Honda CR-V e:HEV RS trong tháng 10.2026 đạt 277 xe, tăng 88 xe so với tháng trước, qua đó vươn lên xếp thứ ba. Hãng xe Nhật Bản hiện có tới 3 mẫu xe có phiên bản hybrid, trong đó Honda CR-V e:HEV RS là dòng xe được ưa chuộng nhất dù có giá bán lên tới 1,250 tỉ đồng. Đây là mẫu xe thuộc phân khúc Crossover hạng C thiết kế 5+2 chỗ ngồi, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Cộng dồn 10 tháng đã qua, tổng doanh số mẫu xe này đạt 2.694 xe Ảnh: BÁ HÙNG

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4. Toyota Yaris Cross HEV: 274 xe

Toyota Yaris Cross HEV rơi xuống vị trí thứ tư với 274 xe bán ra, giảm 39 xe so với tháng trước đó. Qua đó, nâng tổng doanh số sau 10 tháng của năm 2026 lên mức 2.251 xe. Ngoài mức giá 730 triệu đồng dễ tiếp cận nhất trong nhóm xe hybrid hiện nay trên thị trường, Yaris Cross HEV còn sở hữu kiểu dáng thời trang, hiện đại, vận hành tiết kiệm… Trong tháng 11.2026, phiên bản Toyota Yaris Cross HEV đang được Toyota Việt Nam (TMV) áp dụng ưu đãi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm giá 74 triệu đồng Ảnh: TOYOTA

5. Toyota Camry HEV: 126 xe

Vị trí thứ 5 trong danh sách này vẫn thuộc về Toyota Camry HEV. Đây cũng là mẫu xe thứ 4 của thương hiệu Toyota góp mặt. Doanh số Toyota Camry HEV trong tháng 10 đạt 126 xe, giảm 5 xe so với tháng trước đó. Mẫu xe này tại Việt Nam hiện chỉ được Toyota cung cấp hai phiên bản dùng hệ thống động cơ hybrid, gồm Camry HEV Premium và Camry HEV Luxury giá từ 1,32 - 1,46 tỉ đồng. Toyota Camry HEV sở hữu những trang bị, tính năng hiện đại, đại diện cho một mẫu sedan "xịn" nhất của Toyota tại Việt Nam Ảnh: BÁ HÙNG



