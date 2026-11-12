5 ô tô hybrid bán chạy nhất Việt Nam tháng 10.2026: Corolla Cross HEV dẫn đầu

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Bất chấp doanh số sụt giảm trong bối cảnh sức mua trên thị trường chững lại, một số phiên bản xe hybrid của Toyota vẫn áp đảo danh sách ô tô hybrid bán chạy nhất Việt Nam tháng 10.2026, trong đó Toyota Corolla Cross HEV là mẫu xe hybrid bán chạy nhất.
Trong bối cảnh sức mua trên thị trường ô tô Việt Nam "hãm phanh", lượng tiêu thụ ô tô hybrid - xe sử dụng hệ thống động cơ xăng kết hợp mô-tơ điện (gồm mild-hybrid, plug-in hybrid và hybrid) cũng sụt giảm doanh số. Theo số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, trong tháng 10.2026 tổng lượng ô tô hybrid của các thành viên VAMA bán ra thị trường đạt 1.891 xe, giảm 277 xe tương đương 12,8% so với tháng 9.2026.
Đáng chú ý, trong số các mẫu mã phiên bản ô tô hybrid phân phối trên thị trường, một số mẫu xe hybrid của Toyota như Corolla Cross HEV, Innova Cross HEV, Yaris Cross HEV tiếp tục được khách hàng ưa chuộng, chọn mua nhiều nhất. Các phiên bản xe hybrid của Toyota tiếp tục áp đảo danh sách 5 ô tô hybrid bán chạy nhất Việt Nam tháng 10.2026 khi có tới 4 cái tên góp mặt.
Người Việt mua bao nhiêu ô tô trong nửa đầu năm 2026?
Dưới đây là thông tin chi tiết về 5 ô tô hybrid bán chạy nhất Việt Nam tháng 10.2026:
1. Toyota Corolla Cross HEV: 587 xe
2. Toyota Innova Cross HEV: 467 xe
3. Honda CR-V e:HEV RS: 277 xe
Hãng ô tô nào bán chạy nhất Việt Nam nửa đầu năm 2026?
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