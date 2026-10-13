Ô tô hybrid hút khách giữa lúc xăng tăng giá, xe Toyota bán chạy nhất

Sức mua hồi phục sau bước giảm mạnh trong tháng 8 (thời điểm trùng với tháng 7 âm lịch) kết hợp sự xuất hiện của một số mẫu mã mới đồng thời đúng lúc giá xăng, dầu "leo thang"… mang đến cơ hội tăng trưởng doanh số cho dòng ô tô hybrid - xe sử dụng hệ thống động cơ xăng kết hợp mô-tơ điện (gồm mild-hybrid, plug-in hybrid và hybrid). Tuy nhiên, xu hướng chọn mua ô tô hybrid của người Việt vẫn không có nhiều thay đổi khi phần lớn vẫn chuộng xe hybrid của Toyota.

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Lượng tiêu thụ ô tô hybrid tại Việt Nam tăng 36% trong tháng 9.2026

Theo số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, trong tháng 9.2026, doanh số bán ô tô mới các loại của các thành viên thuộc VAMA đạt tổng cộng 35.094 xe ô tô các loại, tăng 38% so với tháng 8.2026. Như vậy, sau khi quay đầu sụt giảm trong tháng 8 - thời điểm trùng với tháng 7 âm lịch, thị trường ô tô lập tức lấy lại nhịp tăng trưởng. Trong bối cảnh đó, phân khúc ô tô hybrid cũng ghi nhận tín hiệu khởi sắc về mặt doanh số bán hàng.

Doanh số ô tô hybrid Tháng 1.2026 863 Tháng 2.2026 1119 Tháng 3.2026 3143 Tháng 4.2026 1723 Tháng 5.2026 1670 Tháng 6.2026 2347 Tháng 7.2026 1636 Tháng 8.2026 1388 Tháng 9.2026 2168

Theo VAMA, tổng lượng ô tô hybrid của các thành viên VAMA bán ra thị trường trong tháng 9 vừa qua đạt 2.168 xe, tăng 780 xe tương đương 36% so với tháng 8.2026. Đây là một trong những tháng bán hàng có kết quả tốt nhất của dòng ô tô hybrid tại Việt Nam tính từ đầu năm 2026 đến nay, chỉ xếp sau tháng 3 (đạt 3.143 xe) và tháng 6 (đạt 2.347 xe).

Kết quả này thậm chí vẫn chưa phản ánh hết quy mô của thị trường ô tô hybrid tại Việt Nam do chưa bao gồm doanh số bán các phiên bản hybrid của một số mẫu xe do KIA phân phối tại Việt Nam như KIA Carnival HEV, Sportage HEV hay Sorento HEV… cũng như lượng xe hybrid của Hyundai, Mercedes-Benz hay các hãng xe Trung Quốc bán ra thị trường. Tuy nhiên cũng phần nào cho thấy nhu cầu mua sắm ô tô hybrid của người Việt đang trên đà tăng trưởng.

Tháng 9.2026, thị trường ô tô hybrid tại Việt Nam có thêm sự góp mặt của Toyota Land Cruiser HEV ẢNH: TOYOTA

Ngoài sự hồi phục của thị trường, việc một số phiên bản xe hybrid mới xuất hiện trên thị trường như Toyota Land Cruiser HEV đặt trong bối cảnh giá xăng, dầu liên tục "leo thang" trong thời gian gần đây đã thúc đẩy nhu cầu mua xe hybrid gia tăng. Với một số khách hàng vốn đề cao yếu tố tiết kiệm nhiện liệu nhưng vẫn e ngại chuyện sạc pin, giới hạn quãng đường di chuyển và không muốn thay đổi thói quen dùng ô tô… thì xe hybrid được xem là lựa chọn khả thi nhất.

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Ô tô hybrid của Toyota vẫn hút khách nhất

Trong bối cảnh xe hybrid xuất hiện ngày càng nhiều nhưng độ bền bỉ vẫn cần thời gian để kiểm chứng, phần lớn người Việt đè cao yếu tố "ăn chắc, mặc bền" cũng như giá trị bán lại vẫn ưu tiên lựa chọn các mẫu mã ô tô hybrid thương hiệu Nhật Bản, đặc biệt là xe Toyota.

Số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ báo cáo bán hàng của VAMA cho thấy, trong số các thương hiệu ô tô thuộc VAMA cập nhật doanh số xe hybrid, Toyota lại tiếp tục dẫn đầu. Cụ thể, trong tháng 9.2026 Toyota đã bán ra thị trường Việt Nam 1.821 xe hybrid, tăng 775 xe, tương đương 42,6%.

10 mẫu ô tô hybrid hút khách nhất Việt Nam tháng 9.2026 Nguồn: VAMA

Trong đó, Toyota Innova Cross HEV, Toyota Corolla Cross HEV là những phiên bản ô tô hybrid bán chạy nhất Việt Nam của hãng xe Nhật Bản trong tháng qua với doanh số đạt hơn 600 chiếc. Toyota cũng áp đảo danh sách 5 ô tô hybrid bán chạy nhất Việt Nam tháng 9.2026 khi có tới 4 mẫu xe góp mặt. Không chỉ tạo sức hút về thương hiệu, hãng xe Nhật Bản cũng đang từng bước đa dạng hoá danh mục sản phẩm xe hybrid tại Việt Nam. Với việc bổ sung thêm Toyota Land Cruiser HEV, Toyota hiện có tới 7 phiên bản xe hybrid trong danh mục sản phẩm, trải đều ở các phân khúc khác nhau.

Honda chỉ bán được 234 xe hybrid trong tháng 9.2026, giảm 17 xe tương đương 7% với tháng 8.2026. Trong đó, mẫu CR-V e:HEV RS vẫn đóng vai trò "đầu tàu" với 189 xe được bàn giao đến tay khách hàng. Suzuki cũng chỉ đạt 113 xe, tăng 22 xe tương đương 19,5% so với tháng trước đó, đây cũng chính là kết quả bán hàng của mẫu XL7 Hybrid trong bối cảnh Fronx Hybrid không được hãng xe Nhật Bản công bố doanh số.

Cộng dồn 9 tháng đã qua của năm 2026 đạt 16.057 xe, tăng 6.272 xe tương đương gần 39,1% so với cùng kỳ năm ngoái.