Xe plug-in hybrid BYD Sealion 5 về Việt Nam, 'đầy pin đầy bình' chạy hơn 1.200 km

Sau một số thông tin được hé lộ, mới đây mẫu xe plug-in hybrid hoàn toàn mới - BYD Sealion 5 vừa xuất hiện tại Việt Nam để chuẩn bị được hãng xe Trung Quốc tung ra thị trường, trong khi đó các đại lý của BYD Việt Nam cũng bắt đầu nhận đặt hàng với mẫu xe này.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, lô xe BYD Sealion 5 đầu tiên vừa được đơn vị này nhập khẩu từ nhà máy BYD ở Thái Lan và chuẩn bị trình làng tại Việt Nam. Sealion 5 được định vị ở phân khúc SUV hạng C, hướng đến nhóm khách hàng cá nhân, gia đình trẻ có thu nhập trung bình cao, những ai đang muốn chuyển từ xe xăng sang xe hybrid hay những người đang tìm kiếm một mẫu ô tô tích hợp nhiều công nghệ, tính năng nhưng vẫn tiết kiệm chi phí sử dụng…

Lô xe BYD Sealion 5 đầu tiên về Việt Nam được nhập khẩu từ nhà máy BYD ở Thái Lan Ảnh: HOÀNG CƯỜNG

Với định vị này, BYD Sealion 5 được xem là "đàn em" của mẫu BYD Sealion 6 từng gia nhập thị trường Việt Nam vào tháng 4 năm ngoái; đồng thời cạnh tranh cùng hàng loạt mẫu mã ở phân khúc SUV hạng C tại Việt Nam như: Mazda CX-5, Omoda C7, Hyundai Tucson Hybrid, KIA Sportage Hybrid, Toyota Corolla Cross HEV, Ford Territory…

Mang danh "tân binh" gia nhập phân khúc ô tô với nhiều mẫu mã và cạnh tranh bậc nhất thị trường ô tô Việt Nam nhưng Sealion 5 được xem là một trong những mẫu xe chiến lược được BYD Việt Nam đặt rất nhiều kỳ vọng.

Trả lời PV Thanh Niên liên quan đến mẫu BYD Sealion 5, ông Võ Minh Lực, Giám đốc điều hành BYD Việt Nam cho biết: "Phân khúc SUV đô thị hạng B, hạng C tại Việt Nam đang rất cạnh tranh với hàng loạt mẫu mã, đây cũng là phân khúc chiếm gần 50% doanh số tại thị trường ô tô Việt Nam những năm gần đây. BYD Sealion 5 với nhiều điểm đặc biệt về thiết kế, công nghệ, khả năng vận hành và cả giá bán là một sản phẩm chiến lược, quan trọng trong việc thúc đẩy doanh số cho BYD Việt Nam từ nay đến cuối năm cũng như trong những năm tới".



Sealion 5 được xem là một trong những mẫu xe chiến lược được BYD Việt Nam đặt rất nhiều kỳ vọng Ảnh: HOÀNG CƯỜNG

Không phải ngẫu nhiên mà BYD Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng vào một mẫu mã vẫn còn "lạ mặt và mới chỉ được nhắc tên" tại Việt Nam như Sealion 5, bởi thực tế mẫu xe này sở hữu nhiều điểm đặc biệt sẽ góp phần hình thành nên lợi thế cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc và tạo sức hấp dẫn rất lớn với khách hàng.

Chưa bàn về tính thẩm mỹ, kiểu dáng thiết kế nhưng về kích thước BYD Sealion 5 là mẫu xe có kích thước tổng thể, chiều dài cơ sở hàng đầu phân khúc với trục cơ sở 2.712 mm cùng chiều dài 4.735 mm. Điều này mang lại không gian nội thất rộng rãi cho những khách hàng mua xe sử dụng gia đình hay cần sự linh hoạt, rộng rãi trên một chiếc SUV. BYD Sealion 5 cũng sở hữu khoang hành lý với dung tích tiêu chuẩn 530 lít, dễ dàng mở rộng lên 1.482 lít khi gập hàng ghế sau.

BYD Sealion 5 là mẫu xe có kích thước tổng thể, chiều dài cơ sở hàng đầu phân khúc với trục cơ sở 2.712 mm cùng chiều dài 4.735 mm Ảnh: HOÀNG CƯỜNG

Với những khách hàng mua SUV cỡ C nhưng đề cao trang bị, tính năng công nghệ… BYD Sealion 5 cũng sẵn sàng đáp ứng. Mẫu xe này sở hữu kiểu dáng khí động học đi kèm đèn LED ma trận, mâm 18 inch, cốp đóng mở bằng điện và các cảm biến trước, sau. Nội thất được thiết kế tinh gọn, thông thoáng với điểm nhấn là màn hình cảm ứng kích thước 10,1 - 12,8 inch (tuỳ phiên bản) tích hợp hệ thống điều khiển giọng nói thông minh. Ngoài ra còn có tính năng hỗ trợ chìa khóa kỹ thuật số NFC, ứng dụng điều khiển từ xa BYD App, Bluetooth Key. Tính năng karaoke trên xe kết hợp cùng hệ thống 8 loa chất lượng cao và hệ thống lọc không khí PM2.5 cũng có sẵn trên xe.

BYD Sealion 5 cũng sở hữu gói hỗ trợ lái thông minh ADAS L2 tích hợp 20 tính năng an toàn chủ động. Hệ thống camera 360 độ xuyên thấu hỗ trợ quan sát toàn cảnh và cảm biến đỗ xe, cảm biến áp suất lốp…

Với những khách hàng mua SUV cỡ C nhưng đề cao trang bị, tính năng công nghệ… BYD Sealion 5 cũng sẵn sàng đáp ứng Ảnh: HOÀNG CƯỜNG

Với những khách hàng đề cao yếu tố kinh tế, tiết kiệm trong quá trình sử dụng ô tô và đang muốn đổi sang xe hybrid… BYD Sealion 5 cũng là lựa chọn rất đáng cân nhắc. Mẫu xe này mang trong mình hệ truyền động DM-i Super Hybrid thế hệ mới vốn được xem là một trong những trụ cột công nghệ của BYD. Hệ thống này là sự kết hợp của động cơ xăng dung tích 1.5 lít, mô-tơ điện công suất cao và nền tảng pin Blade Battery độc quyền của BYD.

Theo thông tin ban đầu được hé lộ, hệ truyền động DM-i Super Hybrid thế hệ mới trên BYD Sealion 5 cho tổng công suất kết hợp 214 mã lực, mô-men xoắn 210 Nm. Sức mạnh này giúp xe tăng tốc từ 0 -100 km/giờ trong 8,5 giây. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất là với hệ truyền động DM-i Super Hybrid, khi "sặc đầy pin và đổ đầy bình" (bình xăng 52 lít) BYD Sealion 5 có thể chạy được quãng đường tối đa hơn 1.200 km. Trong đó, quãng đường di chuyển thuần điện lên đến 110 km (theo chuẩn NEDC). Tại Thái Lan, trong một cuộc thử nghiệm thực tế, BYD Sealion 5 có thể hoạt động với phạm vi lên đến 1.847 km.

BYD Sealion 5 mang trong mình hệ truyền động DM-i Super Hybrid thế hệ mới kết hợp của động cơ xăng dung tích 1.5 lít, mô-tơ điện công suất cao và nền tảng pin Blade Battery Ảnh: HOÀNG CƯỜNG

Xe sử dụng loại pin LFP với dung lượng 18,3 kWh cho bản Premium hỗ trợ sạc nhanh DC công suất 18 kW, sạc AC công suất 3,3 kW. Ngoài ra, xe còn có chức năng cung cấp nguồn điện AC V2L công suất 3.300W.

Đặc biệt, giá bán cùng chính sách ưu đãi cũng được kỳ vọng sẽ giúp BYD Sealion 5 tạo lợi thế cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc cũng như tăng sức hút với khách hàng muốn mua SUV hạng C. Theo BYD Việt Nam, Sealion 5 sẽ được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản, gồm gồm Essential và Premium. Phía BYD chưa công bố giá chính thức nhưng đơn vị này cho biết sẽ chỉ ở mức hơn 600 triệu đến dưới 790 triệu đồng. Đáng chú ý, trong giai đoạn mở đặt cọc từ 21/9 đến trước ngày ra mắt chính thức, khách hàng đặt 20 triệu đồng giữ chỗ sẽ hưởng ưu đãi 80 triệu đồng trừ thẳng vào giá bán. Như vậy, tổng gói ưu đãi lên đến 100 triệu đồng cho những khách hàng tiên phong.

BYD chưa công bố giá chính thức nhưng đơn vị này cho biết sẽ chỉ ở mức hơn 600 triệu đến dưới 790 triệu đồng Ảnh: HOÀNG CƯỜNG

Với việc hội tụ nhiều yếu tố tạo nên lợi thế cạnh tranh lớn, BYD Sealion 5 được kỳ vọng sẽ giúp hãng xe Trung Quốc "tăng lực" vào phân khúc SUV hạng C để giành miếng bánh thị phần, đồng thời gia tăng doanh số bán tại thị trường Việt Nam. Với Sealion 5, danh mục xe plug-in hybrid dùng nền tảng DM-i của BYD tại Việt Nam hiện có 4 mẫu mã. Trước đó, hãng đã phân phối BYD Sealion 6, mẫu sedan Seal 5 và mẫu MPV - BYD M9.

