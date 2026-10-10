Xe hybrid có tạo được cú hích giữa thời xăng tăng giá?

Sau 6 kỳ tăng liên tiếp, giá xăng E10 RON95-III đã vượt 28.000 đồng/lít, khiến chi phí nhiên liệu trở thành mối quan tâm lớn với người sử dụng ô tô. Trong bối cảnh đó, những mẫu xe hybrid vốn có lợi thế về khả năng tiết kiệm xăng có thể được khách hàng quan tâm hơn.

Giá xăng E10 RON 95-III đã vượt 28.000 đồng/lít ẢNH: CHÍ TÂM

Đáng chú ý, thị trường xe hybrid tại Việt Nam cũng đang có sẵn đà tăng trưởng. Khi giá nhiên liệu tiếp tục tăng cao, lợi thế về mức tiêu hao có thể trở thành yếu tố thúc đẩy nhu cầu đối với dòng xe này trong thời gian tới.

Giá xăng tăng, lợi thế xe hybrid càng rõ

Khác với xe thuần xăng, xe hybrid kết hợp động cơ đốt trong với mô-tơ điện nhằm giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ. Với loại HEV phổ biến hiện nay, người dùng cũng không cần cắm sạc bởi pin có thể được nạp thông qua động cơ và quá trình thu hồi năng lượng khi xe giảm tốc, phanh.

Xe hybrid chiếm lợi thế nhờ tiết kiệm nhiên liệu ẢNH: CHÍ TÂM

Lợi thế này đặc biệt hữu ích khi di chuyển trong đô thị, nơi ô tô thường xuyên tăng, giảm tốc hoặc dừng chờ. Khi giá xăng càng cao, mỗi lít nhiên liệu tiết kiệm được cũng đồng nghĩa khoản chi phí giảm xuống đáng kể hơn.

Có thể lấy Toyota Corolla Cross làm ví dụ. Theo thông số công bố, bản 1.8V dùng động cơ xăng tiêu thụ trung bình 7,55 lít/100 km, trong khi bản HEV chỉ 3,67 lít/100 km, chênh khoảng 3,88 lít.

Với giá xăng khoảng 28.250 đồng/lít, mức chênh này tương đương gần 110.000 đồng sau mỗi 100 km. Nếu di chuyển khoảng 1.000 km mỗi tháng, người dùng bản hybrid có thể tiết kiệm khoảng 1,1 triệu đồng tiền nhiên liệu, tương đương hơn 13 triệu đồng mỗi năm theo mức tiêu hao công bố. Ngoài ra, với các kiểu loại hybrid khác như PHEV, REEV..., mức tiết kiệm nhiên liệu còn ấn tượng hơn nữa.

Xe hybrid sẵn đà tăng trưởng

Khả năng tiết kiệm nhiên liệu không phải yếu tố duy nhất tạo nên lợi thế của xe hybrid. Sau 8 tháng đầu năm 2026, các thành viên thuộc Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đã bán 13.889 xe hybrid, tăng khoảng 65% so với cùng kỳ năm ngoái (đạt 8.414 xe).

Đáng chú ý, Toyota Corolla Cross HEV đạt 3.559 xe, Innova Cross HEV đạt 3.247 xe, Honda CR-V e:HEV đạt 2.228 xe và Yaris Cross HEV đạt 1.564 xe. Đặc biệt, bản hybrid chiếm khoảng 75% tổng doanh số Corolla Cross trong cùng giai đoạn.

Doanh số xe hybrid hiện đang tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước ẢNH: CHÍ TÂM

Điều này cho thấy, người Việt ngày càng cởi mở hơn với công nghệ hybrid, thay vì chỉ xem đây là phiên bản bổ sung bên cạnh xe động cơ xăng truyền thống.

Bên cạnh đó, chính sách thuế từ năm 2026 cũng giúp cải thiện khả năng cạnh tranh của dòng xe này. Xe kết hợp động cơ xăng và điện đáp ứng điều kiện được áp mức thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 70% so với xe động cơ đốt trong cùng loại. Nhờ vậy, giá bán nhiều mẫu hybrid được điều chỉnh giảm hàng chục triệu đồng.

Nguồn cung trên thị trường cũng ngày càng phong phú. Ngoài Toyota và Honda, nhiều thương hiệu như Hyundai, KIA, Subaru cùng các hãng xe Trung Quốc đang mở rộng danh mục HEV, MHEV và PHEV tại Việt Nam.

Dù chưa thể khẳng định doanh số xe hybrid sẽ "lên ngôi", diễn biến giá xăng hiện nay có thể khiến nhiều người mua ô tô cân nhắc kỹ hơn giữa bản xăng và hybrid. Với đà tăng trưởng sẵn có cùng lợi thế tiết kiệm nhiên liệu, xe hybrid đang có thêm cơ hội để tăng sức hút tại Việt Nam.