Người dùng Việt sắp có thêm lựa chọn xe điện giá rẻ, dưới 300 triệu đồng

\Từ chỗ gần như chỉ đủ mua xe cũ, ngân sách dưới 300 triệu đồng hiện đã mở ra khá nhiều lựa chọn ô tô mới cho người Việt, chủ yếu là các mẫu xe điện đô thị cỡ nhỏ. Khoảng giá này sắp tới dự kiến tiếp tục được mở rộng khi TMT Motors chuẩn bị đưa ra thị trường thêm hàng loạt dòng xe điện mới.

Theo thông tin TMT công bố ngày 22.9, doanh nghiệp này đang hoàn thiện 5 dòng xe điện gồm E2, E3, E5, Q5 và Q7, dự kiến giới thiệu sớm nhất vào cuối năm 2026. Trong đó, E2, E3 và E5 được định hướng cho khách hàng cá nhân, trong khi Q5 và Q7 hướng đến nhu cầu chuyên chở hành khách nội khu hoặc hàng hóa. Giá dự kiến của toàn bộ dải sản phẩm dao động từ 123 - 295 triệu đồng. Riêng mẫu E2 được công bố ở mức 123 triệu đồng.

Loạt xe điện giá chỉ hơn 120 triệu đồng sắp nhập cuộc

So với mặt bằng ô tô mới hiện nay, mức giá 123 triệu đồng của TMT E2 thu hút sự chú ý bởi thấp hơn đáng kể những mẫu xe điện giá rẻ đang được phân phối. Nếu kế hoạch thương mại hóa giữ nguyên mức giá công bố, sản phẩm này sẽ tiếp tục kéo giá khởi điểm của ô tô mới tại Việt Nam xuống một mốc thấp hơn.

Tuy nhiên, mức giá rẻ cũng đi kèm những khác biệt đáng kể về công năng. TMT gọi nhóm sản phẩm này là xe điện "tốc độ thấp", với vận tốc tối đa dự kiến chỉ khoảng 35 km/giờ hoặc nhỉnh hơn đôi chút. Doanh nghiệp hiện chưa công bố chi tiết kích thước, công suất mô-tơ, dung lượng pin cũng như phạm vi hoạt động của từng mẫu.

Loạt xe điện mới của TMT dự kiến có giá từ 123 - 295 triệu đồng, mở rộng thêm lựa chọn ở nhóm ô tô giá rẻ tại Việt Nam ẢNH: TMT

Về kiểu dáng, ba mẫu E2, E3 và E5 có thiết kế tương tự ô tô con cỡ nhỏ, kết cấu 4 - 5 cửa và bố trí 4 chỗ ngồi. Trong khi đó, Q5 phù hợp với nhu cầu đưa đón khách tại khách sạn, khu du lịch, sân golf hoặc khuôn viên nội bộ; Q7 hướng nhiều hơn đến hoạt động vận chuyển hàng hóa.

Đáng chú ý, với tốc độ dự kiến chỉ khoảng 35 km/giờ, những mẫu xe mới của TMT không hoàn toàn cùng nhóm với các mẫu minicar điện đang lưu thông phổ biến như VinFast VF 2, VF 3 hay Bestune Xiaoma 222. Khả năng lưu thông thực tế, phạm vi hoạt động cũng như quy định áp dụng cho dòng xe điện tốc độ thấp sẽ là những yếu tố người mua cần quan tâm khi sản phẩm chính thức được thương mại hóa.

Xe điện dưới 300 triệu đồng ngày càng "đông đúc"

Trước khi dải sản phẩm mới của TMT xuất hiện, nhóm ô tô điện dưới 300 triệu đồng tại Việt Nam đã bắt đầu hình thành với nhiều lựa chọn. Rẻ nhất trong nhóm ô tô điện thông thường hiện nay có VinFast VF 2 và Minio Green, cùng giá niêm yết 188 triệu đồng gồm pin. Riêng VF 2 là dòng xe 2 cửa, 4 chỗ dành cho khách hàng cá nhân, sử dụng mô-tơ điện công suất 30 kW, dẫn động cầu sau. Xe dùng pin 18,64 kWh, phạm vi hoạt động khoảng 215 km theo chuẩn NEDC.

VinFast VF 2 là một trong những mẫu ô tô có giá thấp nhất hiện nay ẢNH: VINFAST

Minio Green có kích thước và cấu hình vận hành khá tương đồng nhưng được định hướng linh hoạt hơn cho nhu cầu cá nhân lẫn kinh doanh dịch vụ. Xe dùng pin 18,3 kWh, mô-tơ điện công suất 30 kW, tầm hoạt động 210 km mỗi lần sạc đầy theo NEDC. Giá niêm yết 188 triệu đồng, trong khi mức ưu đãi tham khảo hiện được hãng công bố từ 178,6 triệu đồng.

Ở nhóm trên 200 triệu đồng có Bestune Xiaoma 222. Mẫu xe điện Trung Quốc này có giá khoảng 232 triệu đồng, thiết kế 2 cửa, 4 chỗ, dùng mô-tơ công suất khoảng 40 mã lực, mô-men xoắn 90 Nm. Pin LFP dung lượng 18,11 kWh cho phạm vi hoạt động tối đa khoảng 222 km, tốc độ tối đa 100 km/giờ.

VinFast VF 3 cũng đã nằm hoàn toàn trong khoảng giá dưới 300 triệu đồng sau khi hãng bổ sung hai phiên bản Eco và Plus. Hiện VF 3 Eco có giá niêm yết 285 triệu đồng, bản Plus 296 triệu đồng; giá ưu đãi tham khảo lần lượt khoảng 270,75 triệu và 281,2 triệu đồng.

Ngoài ra, Wuling Mini EV Macaron phiên bản tầm hoạt động 205 km từng được TMT Motors công bố giá 269 triệu đồng, trong khi bản 300 km có giá 329 triệu đồng. Như vậy, ít nhất một phiên bản của dòng xe này cũng tham gia vào khoảng giá dưới 300 triệu đồng.

Nhóm xe điện dưới 300 triệu đồng ngày càng đông, nhưng khác biệt lớn về kích thước, phạm vi hoạt động và công năng sử dụng ẢNH: BESTUNE VIỆT NAM

Nhìn chung, sự xuất hiện liên tiếp của những mẫu xe điện cỡ nhỏ đang làm thay đổi đáng kể mặt bằng giá thấp nhất trên thị trường ô tô Việt Nam. Trước đây, người mua ô tô mới thường phải chuẩn bị ít nhất hơn 300 triệu đồng để tiếp cận các mẫu hatchback hạng A. Tuy nhiên thời điểm hiện tại, giá khởi điểm của nhiều mẫu xe điện đã xuống dưới 200 triệu đồng, thậm chí TMT đang dự kiến đưa con số này về 123 triệu đồng.

Dù vậy, giá bán thấp không đồng nghĩa các sản phẩm có thể thay thế hoàn toàn ô tô truyền thống. Phần lớn xe điện trong khoảng giá dưới 300 triệu đồng có kích thước nhỏ, không gian và khoang hành lý hạn chế, phạm vi hoạt động chủ yếu phù hợp nhu cầu đi lại hàng ngày trong đô thị.

Bởi vậy, khi số lượng lựa chọn ngày càng nhiều, cuộc cạnh tranh trong nhóm ô tô điện giá rẻ sẽ không chỉ nằm ở con số trên bảng giá. Phạm vi hoạt động, tốc độ, khả năng sạc, mức độ an toàn, mạng lưới dịch vụ và phạm vi được phép lưu thông nhiều khả năng sẽ trở thành những yếu tố quyết định việc một mẫu xe giá rẻ có thực sự phù hợp với nhu cầu của người dùng Việt hay không.