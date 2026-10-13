5 ô tô nhập khẩu bán chạy nhất 3 quý đầu năm 2026

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Ô tô nhập khẩu tiếp tục tạo sức hút tại thị trường Việt Nam, trong đó xe gầm cao tầm giá dưới 750 triệu đồng mang thương hiệu Nhật Bản như Toyota, Mitsubishi… được khách hàng ưa chuộng nhất.
Bất chấp sức mua trên thị trường ô tô Việt Nam liên tục biến động, ô tô nhập khẩu nguyên chiếc vẫn cho thấy sức hút với tốc độ tăng trưởng doanh số nhanh hơn so với xe lắp ráp trong nước trong nửa đầu năm 2026.
Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), khép lại 3 quý đầu năm 2026 tổng doanh số bán ô tô của các thành viên thuộc VAMA đạt 282.092 xe ô tô các loại, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh số ô tô nhập khẩu nguyên chiếc của riêng các thành viên VAMA đạt 160.164 xe, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi xe lắp ráp trong nước chỉ đạt 121.865 xe bán ra, tăng 2%. Các mẫu ô tô nhập khẩu bán chạy nhất Việt Nam sau 3 quý đầu năm 2026 phần lớn là xe gầm cao đa dụng mang thương hiệu Nhật Bản nhập khẩu từ các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á có giá bán cạnh tranh.
Dưới đây là thông tin chi tiết về 5 ô tô nhập khẩu bán chạy nhất Việt Nam sau 3 quý đầu năm 2026:
1. Toyota Yaris Cross: 12.646 xe
2. Mitsubishi Xforce: 9.456 xe
Người Việt mua bao nhiêu ô tô trong nửa đầu năm 2026?
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