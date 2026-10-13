5 ô tô nhập khẩu bán chạy nhất 3 quý đầu năm 2026

Bất chấp sức mua trên thị trường ô tô Việt Nam liên tục biến động, ô tô nhập khẩu nguyên chiếc vẫn cho thấy sức hút với tốc độ tăng trưởng doanh số nhanh hơn so với xe lắp ráp trong nước trong nửa đầu năm 2026.

Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), khép lại 3 quý đầu năm 2026 tổng doanh số bán ô tô của các thành viên thuộc VAMA đạt 282.092 xe ô tô các loại, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh số ô tô nhập khẩu nguyên chiếc của riêng các thành viên VAMA đạt 160.164 xe, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi xe lắp ráp trong nước chỉ đạt 121.865 xe bán ra, tăng 2%. Các mẫu ô tô nhập khẩu bán chạy nhất Việt Nam sau 3 quý đầu năm 2026 phần lớn là xe gầm cao đa dụng mang thương hiệu Nhật Bản nhập khẩu từ các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á có giá bán cạnh tranh.

Dưới đây là thông tin chi tiết về 5 ô tô nhập khẩu bán chạy nhất Việt Nam sau 3 quý đầu năm 2026:

1. Toyota Yaris Cross: 12.646 xe

Dẫn đầu danh sách này là mẫu Crossover hạng B - Toyota Yaris Cross nhập khẩu từ Indonesia. Không chỉ vượt qua Vios, Innova Cross… để trở thành mẫu xe Toyota bán chạy nhất Việt Nam, Yaris Cross còn là mẫu ô tô nhập khẩu hút khách nhất sau 3 quý đầu năm 2026. Cái mác xe Toyota nhập khẩu cùng sức hút về kiểu dáng thiết kế, giá bán dễ tiếp cận đồng thời phù hợp với nhiều nhóm khách hàng khác nhau… là những yếu tố giúp Yaris Cross tạo sức hút. Kết thúc 3 quý đầu năm 2026, tổng doanh số Toyota Yaris Cross đạt 12.646 xe, tăng gần 3.000 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Toyota Yaris Cross phân phối tại Việt Nam nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, hiện có giá 650 - 728 triệu đồng. Ngoài bản động cơ đốt trong truyền thống, mẫu xe này còn có phiên bản hybrid - Yaris Cross HEV ẢNH: TOYOTA

2. Mitsubishi Xforce: 9.456 xe

Xếp ngay sau Toyota Yaris Cross có Mitsubishi Xforce. Tương tự đối thủ đồng hương, Mitsubishi Xforce cũng được phân phối tại Việt Nam theo diện ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy ở Indonesia. Sau 3 quý đầu năm 2026 đạt tổng doanh số 9.456 xe, tăng 1.422 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Xforce liên tục được Mitsubishi Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi lên đến hàng chục triệu đồng, đồng thời tái cơ cấu lại danh mục xe. Sức hút của mẫu xe này còn đến từ kiểu dáng nhỏ gọn, thời trang đi kèm hàng loạt công nghệ tính năng được Mitsubishi trang bị. Mitsubishi Xforce tại Việt Nam hiện có 3 phiên bản, đi kèm mức giá 605 - 720 triệu đồng ẢNH: BÁ HÙNG

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3. Toyota Innova Cross: 8.959 xe

Cùng với Yaris Cross, mẫu Toyota Innova Cross nhập khẩu từ Indonesia cũng góp mặt trong danh sách này. Doanh số mẫu MPV này sau 3 quý đầu năm 2026 đạt 8.959 xe, tăng 3.549 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Thiết kế hiện đại, không gian nội thất rộng rãi, vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm và có cả bản hybrid… là những yếu tố giúp Innova Cross tạo sức hút. Mẫu xe này hiện đang được phân phối 3 phiên bản, giá từ 730 - 960 triệu đồng Ảnh: Toyota

4. Ford Everest: 8.761 xe

Nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, mẫu SUV 7 chỗ này sở hữu danh mục lựa chọn đa dạng với 6 phiên bản, giá bán 1,129 - 1,629 tỉ đồng. Nỗ lực không ngừng của Ford trong việc cải tiến, nâng cấp mẫu mã, áp dụng ưu đãi, giảm giá… giúp Ford Everest tiếp tục giữ được sức hút với khách hàng. Sau 3 quý đầu năm 2026, doanh số bán Ford Everest đạt 8.761 xe, tăng 371 xe so với kỳ năm ngoái. Kiểu dáng thiết kế mạnh mẽ, hiện đại không gian nội thất rộng rãi, tiện nghi cùng khả năng vận hành linh hoạt là những yếu tố giúp Everest được nhiều người Việt lựa chọn. Đây cũng là mẫu SUV 7 chỗ bán chạy nhất Việt Nam sau 3 quý đầu năm 2026 ẢNH: FORD

5. Mitsubishi Xpander: 8.545 xe

Mẫu MPV phổ thông 5+2 chỗ ngồi Mitsubishi Xpander tiếp tục góp mặt trong danh sách này dù doanh số bán sụt giảm. Ngoài phiên bản lắp ráp trong nước, mẫu xe này còn được hãng xe Nhật phân phối các phiên bản nhập khẩu từ Indonesia. Đáng chú ý, Xpander nhập khẩu lại có sức hút lớn hơn xe lắp ráp trong nước. Cụ thể, trong tổng số 10.496 xe Mitsubishi Xpander đến tay khách Việt sau 3 quý đầu năm 2026, có tới 8.545 xe Xpander nhập khẩu. Bất chấp thị trường có khá nhiều lựa chọn cùng tầm giá và phân khúc MPV 5+2 có thêm nhiều đối thủ mới… Mitsubishi Xpander vẫn được nhiều khách hàng lựa chọn. Kết quả này một phần đến từ nỗ lực áp dụng các chương trình ưu đãi của nhà phân phối đối với Xpander. Hiện tại, Mitsubishi Xpander đang phân phối 2 biến thể (Xpander và Xpander Cross), có giá 560 - 699 triệu đồng ẢNH: CHÍ TÂM



