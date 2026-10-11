Ô tô nhập khẩu tăng tốc về Việt Nam, xe giá rẻ từ Indonesia chiếm hơn 40%

Sau bước sụt giảm trong tháng 8.2026, ô tô nhập khẩu về Việt Nam lập tức lấy lại nhịp tăng trưởng trong bối cảnh sức mua hồi phục, thị trường chuẩn bị bước vào mùa cao điểm mua sắm cuối năm 2026. Xe giá rẻ từ Indonesia tiếp tục chiếm phần lớn lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam, trong khi xe Trung Quốc cũng tăng trưởng mạnh mẽ về cả số lượng cũng như giá trị nhập khẩu.

Ô tô nhập khẩu tăng tốc vào Việt Nam

Theo số liệu mới nhất từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính), trong tháng 9.2026, có tổng cộng 25.295 xe ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu vào Việt Nam với giá trị kim ngạch đạt gần 567 triệu USD. So với tháng 8.2026, ô tô nhập khẩu vào Việt Nam tháng 9.2026 tăng 5.949 xe, tương đương 30,8% về số lượng đồng thời tăng 26% về giá trị nhập khẩu. Tính bình quân, mỗi chiếc ô tô nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 9 vừa qua có giá trị trung bình hơn 22.406 USD.

Lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam Tháng 1.2026 15042 Tháng 2.2026 16216 Tháng 3.2026 25255 Tháng 4.2026 16580 Tháng 5.2026 23730 Tháng 6.2026 25609 Tháng 7.2026 27686 Tháng 8.2026 19346 Tháng 9.2026 25295

Như vậy, sau khi sụt giảm trong tháng 8, ô tô nhập khẩu về Việt Nam đã tăng trưởng trở lại về cả số lượng cũng như giá trị nhập khẩu. Đây cũng là tháng thứ tư tính từ đầu năm đến nay, lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam đạt trên 25.000 xe.

Điều này diễn ra trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam vừa tìm lại nhịp tăng trưởng sau giai đoạn sụt giảm do hiệu ứng tháng Ngâu. Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 9.2029 doanh số ô tô nhập khẩu cũng như xe lắp ráp trong nước đều tăng trưởng 38%. Trong đó, lượng ô tô nhập khẩu bán ra đạt hơn 21.300 xe, nhiều hơn xe lắp ráp trong nước (đạt 13.784 xe). Bên cạnh đó, thị trường ô tô vừa bước vào mùa bán hàng cuối năm, nhu cầu thường tăng cao, do đó các doanh nghiệp cũng tăng cường nhập khẩu ô tô về Việt Nam.

Xe giá rẻ từ Indonesia chiếm hơn 10.200 chiếc, ô tô Trung Quốc dẫn đầu về giá trị nhập khẩu

Tương tự những tháng trước đây, ô tô nhập khẩu vào Việt Nam tăng trưởng về số lượng cũng như giá trị nhập khẩu tuy nhiên cơ cấu xe nhập khẩu từ các quốc gia cung ứng ô tô cho thị trường Việt Nam vẫn không có sự xáo trộn, khi xe giá rẻ từ Indonesia vẫn chiếm ưu thế.

Ô tô nhập khẩu về Việt Nam đã tăng trưởng trở lại về cả số lượng cũng như giá trị nhập khẩu Ảnh: BÁ HÙNG

Theo Cục Hải quan, trong tổng số gần 25.300 xe ô tô nhập khẩu về Việt Nam, có hơn 10.200 xe được lắp ráp, sản xuất từ Indonesia, trị giá gần 151,1 triệu USD, đồng thời chiếm khoảng 40% tổng lượng ô tô nhập khẩu trong tháng 9.2026. So với tháng trước đó, lượng ô tô nhập khẩu từ Indonesia tăng 1.743 xe.

Phần lớn trong số này là các dòng ô tô giá rẻ có tầm giá từ 400 - 800 triệu đồng thuộc các phân khúc như MPV phổ thông 7 chỗ ngồi, Crossover hạng B hay xe cỡ nhỏ hạng A… Đây được xem là các dòng ô tô phổ thông, có giá bán dễ tiếp cận khách hàng Việt Nam và đủ sức cạnh tranh với xe lắp ráp trong nước. Trong đó, các mẫu mã Crossover, MPV 7 chỗ hạng B như Toyota Yaris Cross, Honda BR-V, Mitsubishi Xforce, Mitsubishi Xpander… là các mẫu xe được người Việt ưa chuộng.

Đáng chú ý, ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc cũng tăng trưởng với 6.757 xe về Việt Nam trong tháng 9.2026 với giá trị nhập khẩu đạt 216,5 triệu USD, tăng 2.103 xe so với tháng trước đó. Không chỉ vượt ô tô nhập khẩu từ Thái Lan, ô tô Trung Quốc cũng dẫn đầu thị trường nếu xét về giá trị nhập khẩu. Điều này xuất phát từ việc xe nhập khẩu từ Trung Quốc không chỉ có ô tô du lịch thuộc các phân khúc từ phổ thông đến hạng sang mà còn có xe tải, xe thương mại…

Ô tô sản xuất lắp ráp tại Indonesia chiếm hơn 40% trong tổng lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam tháng 9.2026 Ảnh: BÁ HÙNG

Thái Lan xếp thứ ba trong số các quốc gia cung ứng ô tô nhiều nhất cho thị trường Việt Nam trong tháng 9 vừa qua. Cụ thể, theo Cục Hải quan lượng ô tô lắp ráp, sản xuất từ Thái Lan nhập về Việt Nam đạt 6.528 xe, tăng gần 2.200 xe, giá trị nhập khẩu đạt 136,5 triệu USD.

Ngoài ra, trong tháng 9.2026, các nhà lắp ráp, sản xuất ô tô tại Việt Nam cũng đã chi gần 630 triệu USD nhập khẩu lượng linh kiện và phụ tùng ô tô từ các quốc gia trên thế giới, tăng 9,4% so với tháng trước đó.

Cộng dồn 9 tháng đầu năm 2026, tổng lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam đạt 193.220 xe ô tô nguyên chiếc các loại, với giá trị nhập khẩu đạt gần 4,5 tỉ USD, tăng trưởng 24,7% về số lượng và 30,7% về giá trị nhập khẩu.