Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 10 vừa qua, doanh số bán ô tô các loại của các thành viên thuộc VAMA đạt tổng cộng 28.957 xe ô tô các loại, giảm 6.137 xe tương đương khoảng 17% so với tháng 9.2026. Sức mua giảm tiếp tục kìm hãm đà tăng trưởng của mảng ô tô lắp ráp trong nước cũng như ô tô nhập khẩu.

Dù vậy, ô tô nhập khẩu nguyên chiếc với mẫu mã đa dạng, giá bán cạnh tranh tiếp tục hút khách hơn so với xe lắp ráp trong nước. Cụ thể, các thành viên thuộc VAMA đã bán ra thị trường 16.204 xe ô tô nhập khẩu, giảm 24% so với tháng trước đó. Trong khi đó, xe lắp ráp trong nước chỉ đạt 12.753 xe bán ra, giảm 7%. Các mẫu ô tô nhập khẩu bán chạy nhất Việt Nam phần lớn là xe gầm cao đa dụng thương hiệu xe Nhật Bản được nhập từ các nước trong khu vực Đông Nam Á.

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Dưới đây là thông tin chi tiết 5 ô tô nhập khẩu bán chạy nhất Việt Nam tháng 10.2026:

1. Toyota Yaris Cross: 1.327 xe

Dẫn đầu danh sách này là mẫu Crossover hạng B - Toyota Yaris Cross nhập khẩu từ Indonesia. Không chỉ vượt qua Vios, Innova Cross… để trở thành mẫu xe Toyota bán chạy nhất Việt Nam, Yaris Cross còn là mẫu ô tô nhập khẩu hút khách nhất của Toyota trong tháng 10.2026. Cái mác xe Toyota nhập khẩu cùng sức hút về kiểu dáng thiết kế, giá bán dễ tiếp cận đồng thời phù hợp với nhiều nhóm khách hàng khác nhau… là những yếu tố giúp Yaris Cross tạo sức hút. Trong tháng 10.2026 doanh số Yaris Cross đạt 1.327 xe bán ra, giảm 472 xe so với tháng. Qua đó, nâng doanh số cộng dồn năm 2026 lên gần 14.000 xe. Ngoài bản động cơ đốt trong truyền thống, mẫu xe này còn có phiên bản hybrid - Yaris Cross HEV. Mẫu xe này hiện đang được phân phối tại Việt Nam 2 phiên bản, giá bán từ 658 - 733 triệu đồng đồng thời đang được giảm từ 50 - 74 triệu đồng với phiên bản hybrid Ảnh: BÁ HÙNG

2. Toyota Innova Cross: 1.078 xe

Cùng với Yaris Cross, mẫu Toyota Innova Cross nhập khẩu từ Indonesia cũng góp mặt trong danh sách này. Doanh số mẫu MPV trong tháng 10.2026 đạt 1.078 xe, giảm 383 xe so với tháng trước đó. Thiết kế hiện đại, không gian nội thất rộng rãi, vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm và có cả bản hybrid… là những yếu tố giúp Innova Cross tạo sức hút. Mẫu xe này hiện đang được phân phối 3 phiên bản, giá từ 738 - 960 triệu đồng, đồng thời đang được áp dụng gói ưu đãi trị giá từ 45 - 60 triệu đồng, tùy phiên bản. Sau 10 tháng đã qua của năm 2026, tổng doanh số Toyota Innova Cross đạt 10.037 xe Ảnh: TOYOTA

3. Toyota Hilux: 941 xe

Toyota Hilux tạp bất ngờ trong tháng 10.2026. Trong bối cảnh sức mua trên thị trường sụt giảm, doanh số Toyota Hilux lại tăng trưởng với 941 xe bán ra, tăng 515 xe so với tháng trước đó, qua đó nâng tổng doanh số sau 10 tháng đã qua của năm 2026 lên 6.628 xe. Kết quả này giúp Toyota Hilux góp mặt trong danh sách này đồng thời vượt mặt Ford Ranger ở phân khúc xe bán tải. Sức hút từ mẫu mã mới cùng chính sách bán hàng theo lô là yếu tố giúp doanh số Toyota Hilux được cải thiện đáng kể trong tháng 10.2026. Mẫu xe này được nhập khẩu từ Thái Lan, phân phối ra thị trường Việt Nam với giá bán từ 640 - 911 triệu đồng Ảnh: TOYOTA

4. Ford Everest: 836 xe

Nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, mẫu SUV 7 chỗ này sở hữu danh mục lựa chọn đa dạng với 6 phiên bản, giá bán 1,129 - 1,629 tỉ đồng. Nỗ lực không ngừng của Ford trong việc cải tiến, nâng cấp mẫu mã, áp dụng ưu đãi, giảm giá… giúp Ford Everest tiếp tục giữ được sức hút với khách hàng. Trong tháng 10.2026, doanh số bán Ford Everest đạt 836 xe, giảm 240 xe so với tháng 9.2026. Kiểu dáng thiết kế mạnh mẽ, hiện đại không gian nội thất rộng rãi, tiện nghi cùng khả năng vận hành linh hoạt là những yếu tố giúp Everest được nhiều người Việt lựa chọn. Đây cũng là mẫu SUV 7 chỗ bán chạy nhất Việt Nam 10 tháng đầu năm 2026 với tổng doanh số đạt 9.552 xe Ảnh: BÁ HÙNG

5. Mitsubishi Xforce: 774 xe

Xếp thứ 5 trong bảng xếp hạng ô tô nhập khẩu bán chạy nhất tháng 10.2026 là Mitsubishi Xforce. Tương tự Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce cũng được phân phối tại Việt Nam theo diện ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy ở Indonesia. Trong tháng 10.2026, doanh số Xforce đạt 774 xe bán ra, giảm 549 xe so với tháng 9.2026, qua đó nâng tổng doanh số trong 10 tháng đầu năm 2026 lên 10.230 xe. Xforce liên tục được Mitsubishi Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi lên đến hàng chục triệu đồng, đồng thời tái cơ cấu lại danh mục sản phẩm. Sức hút của mẫu xe này còn đến từ kiểu dáng nhỏ gọn, thời trang đi kèm hàng loạt công nghệ tính năng được Mitsubishi trang bị. Mitsubishi Xforce tại Việt Nam hiện có 3 phiên bản, có giá 605 - 720 triệu đồng Ảnh: BÁ HÙNG



