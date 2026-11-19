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Bất chấp sức mua sụt giảm, doanh số ô tô nhập khẩu vẫn nhỉnh hơn xe lắp ráp trong nước, trong đó phần lớn các mẫu ô tô nhập khẩu bán chạy nhất thuộc những phân khúc xe gầm cao, nhập từ Indonesia, Thái Lan…
Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 10 vừa qua, doanh số bán ô tô các loại của các thành viên thuộc VAMA đạt tổng cộng 28.957 xe ô tô các loại, giảm 6.137 xe tương đương khoảng 17% so với tháng 9.2026. Sức mua giảm tiếp tục kìm hãm đà tăng trưởng của mảng ô tô lắp ráp trong nước cũng như ô tô nhập khẩu.
Dù vậy, ô tô nhập khẩu nguyên chiếc với mẫu mã đa dạng, giá bán cạnh tranh tiếp tục hút khách hơn so với xe lắp ráp trong nước. Cụ thể, các thành viên thuộc VAMA đã bán ra thị trường 16.204 xe ô tô nhập khẩu, giảm 24% so với tháng trước đó. Trong khi đó, xe lắp ráp trong nước chỉ đạt 12.753 xe bán ra, giảm 7%. Các mẫu ô tô nhập khẩu bán chạy nhất Việt Nam phần lớn là xe gầm cao đa dụng thương hiệu xe Nhật Bản được nhập từ các nước trong khu vực Đông Nam Á.
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