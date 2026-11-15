Ô tô nhập khẩu vào Việt Nam giảm mạnh, xe giá rẻ từ Indonesia chiếm gần 50%

Cùng với sự suy giảm về sức mua trên thị trường, ô tô nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 10.2026 cũng quay đầu giảm mạnh về cả số lượng cũng như giá trị nhập khẩu. Dù vậy, các mẫu mã ô tô giá rẻ từ Indonesia vẫn chiếm số lượng lớn trong tổng lượng xe nhập về Việt Nam, trong khi xe nhập từ Thái Lan tiếp tục sụt giảm, xếp sau cả xe Trung Quốc vốn đang có giá trị nhập khẩu cao nhất thị trường.

Người Việt mua bao nhiêu ô tô trong nửa đầu năm 2026?

Ô tô nhập khẩu vào Việt Nam "hãm phanh" giảm hơn 24%

Sau bước tăng trưởng trong tháng 9.2026, những tưởng thị trường ô tô Việt Nam đã tìm lại nhịp hồi phục để bước vào mùa mua sắm cuối năm. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường vẫn còn chịu tác động từ nhiều yếu tố, sức mua một lần nữa có sự biến động.

Theo số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, trong tháng 10 vừa qua, doanh số bán ô tô các loại của các thành viên thuộc VAMA đạt tổng cộng 28.957 xe ô tô các loại, giảm 6.137 xe tương đương khoảng 17% so với tháng 9.2026. Trong đó, ô tô nhập khẩu dù vẫn bán nhỉnh hơn xe lắp ráp trong nước (đạt 12.753 xe) nhưng lại giảm tới 24% về mức 16.204 xe trong tháng 10.2026.



Lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam Tháng 1.2026 15042 Tháng 2.2026 16216 Tháng 3.2026 25255 Tháng 4.2026 16580 Tháng 5.2026 23730 Tháng 6.2026 25609 Tháng 7.2026 27686 Tháng 8.2026 19346 Tháng 9.2026 25295 Tháng 10.2026 19187

Sức mua đang có dấu hiệu chậm lại, trong khi áp lực cạnh tranh trên thị trường ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh đó, để hạn chế nguy cơ xe tồn kho khi năm 2026 đang dần khép lại, ô tô nhập khẩu vào Việt Nam cũng đang cho thấy dấu hiệu "hãm phanh".

Theo số liệu mới nhất từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính), trong tháng 10.2026, có tổng cộng 19.187 xe ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu vào Việt Nam với giá trị kim ngạch đạt hơn 437 triệu USD. So với tháng 9.2026, ô tô nhập khẩu vào Việt Nam tháng 10.2026 giảm 6.108 xe, tương đương 24,1% về số lượng, đồng thời giảm 22,9% về giá trị nhập khẩu. Tính bình quân, mỗi chiếc ô tô nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 10 vừa qua có giá trị trung bình hơn 22.784 USD.

Tính trong vòng 5 tháng trở lại đây, tháng 10 vừa qua là một trong những tháng có lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam đạt mức thấp nhất. Điều này cho thấy tâm lý thận trọng của các nhà kinh doanh ô tô, khi sức mua trên thị trường thiếu sự ổn định và thời gian bán hàng của năm 2026 đang dần rút ngắn.

Trong tháng 10.2026, có tổng cộng 19.187 xe ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu vào Việt Nam với giá trị kim ngạch đạt hơn 437 triệu USD Ảnh: BÁ HÙNG

Xe giá rẻ từ Indonesia chiếm gần một nửa, ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc vượt Thái Lan

Cũng giống như những tháng trước đây, ô tô nhập khẩu vào Việt Nam dù biến động về số lượng cũng như giá trị nhập khẩu nhưng cơ cấu xe nhập khẩu từ các quốc gia cung ứng ô tô cho thị trường Việt Nam vẫn không có sự xáo trộn. Theo đó, trong tháng 10.2026, các doanh nghiệp tại Việt Nam đã nhập khẩu ô tô từ 12 quốc gia khác nhau, đáng chú ý xe giá rẻ từ Indonesia vẫn chiếm ưu thế.

Cụ thể, trong tổng số gần 19.200 xe ô tô nhập khẩu về Việt Nam, có 8.742 xe được lắp ráp, sản xuất từ Indonesia, trị giá gần 134,3 triệu USD, đồng thời chiếm hơn 45% tổng lượng ô tô nhập khẩu trong tháng 10.2026. So với tháng trước đó, lượng ô tô nhập khẩu từ Indonesia giảm khoảng 1.500 xe.

Trong đó, ô tô nhập khẩu từ Indonesia phần lớn là các dòng ô tô giá rẻ có tầm giá từ 400 - 800 triệu đồng thuộc các phân khúc như MPV phổ thông 7 chỗ ngồi, Crossover hạng B hay xe cỡ nhỏ hạng A… Đây được xem là các dòng ô tô phổ thông, có giá bán dễ tiếp cận khách hàng Việt Nam và đủ sức cạnh tranh với xe lắp ráp trong nước. Trong đó, các mẫu mã Crossover, MPV 7 chỗ hạng B như Toyota Yaris Cross, Honda BR-V, Mitsubishi Xforce, Mitsubishi Xpander… là các mẫu xe được người Việt ưa chuộng.

Cộng dồn 10 tháng đầu năm 2026, tổng lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam đạt 212.339 xe ô tô nguyên chiếc các loại, với giá trị nhập khẩu đạt gần 4,9 tỉ USD Ảnh: BÁ HÙNG

Lượng ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc xếp thứ hai với 5.383 xe, tương đương giá trị nhập khẩu đạt 170,3 triệu USD. So với tháng trước, ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc giảm 1.374 xe; tuy nhiên ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc cũng dẫn đầu thị trường nếu xét về giá trị nhập khẩu. Bên cạnh các dòng ô tô du lịch dưới 9 chỗ, xe nhập khẩu từ Trung Quốc còn có cả xe xe tải, xe thương mại…

Với kết quả này, ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc tiếp tục vượt Thái Lan, bởi trong tháng 10 vừa qua các doanh nghiệp tại Việt Nam chỉ nhập khẩu 3.593 xe với giá trị nhập khẩu đạt 71,7 triệu USD, giảm gần 3.000 xe so với tháng trước đó.

Hãng ô tô nào bán chạy nhất Việt Nam nửa đầu năm 2026?

Trong tháng 10.2026, các nhà lắp ráp, sản xuất ô tô tại Việt Nam cũng đã chi gần 626 triệu USD nhập khẩu lượng linh kiện và phụ tùng ô tô từ các quốc gia trên thế giới, giảm 0,6% so với tháng trước đó.

Cộng dồn 10 tháng đầu năm 2026, tổng lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam đạt 212.339 xe ô tô nguyên chiếc các loại, với giá trị nhập khẩu đạt gần 4,9 tỉ USD, tăng trưởng 22,9% về số lượng và 26,6% về giá trị nhập khẩu.