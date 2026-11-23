Ngày 21.11, Quốc hội thông qua luật Đất đai (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1.7.2027, trừ một số quy định chuyển tiếp. Riêng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất theo luật mới được áp dụng từ ngày 1.1.2028.

Trong đó luật có nhiều quy định liên quan trực tiếp đến quyền lợi của hộ gia đình, cá nhân, nhất là những trường hợp sử dụng đất lâu năm chưa có sổ đỏ, mua bán đất bằng giấy viết tay, chưa đủ tiền thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc có đất bị nhà nước thu hồi.

Mở rộng trường hợp được cấp sổ đỏ, kể cả đất không có giấy tờ

Luật Đất đai (sửa đổi) là mở rộng cơ hội được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất lâu năm nhưng chưa có giấy tờ hợp pháp.

Theo quy định mới, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất từ trước ngày 1.7.2014, nếu đáp ứng các điều kiện luật định có thể được xem xét cấp sổ đỏ.

Luật Đất đai sửa đổi mở ra nhiều cơ hội cho đất không có giấy tờ được cấp sổ đỏ ẢNH: NGÂN NGA

Luật cũng quy định việc cấp giấy chứng nhận đối với đất có nguồn gốc lấn, chiếm trước ngày 1.7.2014, nếu việc sử dụng đất phù hợp với quy hoạch tại thời điểm cấp và đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Đối với đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền hoặc được giao quyền sử dụng đất không đúng quy định trước ngày 1.8.2024 theo quy định của Chính phủ cũng được xem xét cấp giấy chứng nhận.

Đối với hộ gia đình, cá nhân đã được giao đất, cho thuê đất hoặc cấp sổ đỏ nhưng sử dụng đất không đúng mục đích từ trước ngày 1.7.2014, và việc sử dụng đất phù hợp với quy hoạch tại thời điểm cấp và đáp ứng điều kiện cũng được xem xét.

Như vậy, không phải cứ thiếu giấy tờ hoặc có nguồn gốc đất lấn, chiếm là đương nhiên được cấp sổ đỏ. Cơ quan có thẩm quyền vẫn phải xem xét nguồn gốc, thời điểm sử dụng, hiện trạng, quy hoạch và các điều kiện pháp luật tương ứng.

Mua bán đất trước ngày 1.8.2024 chưa sang tên vẫn có thể được cấp sổ đỏ

Luật Đất đai (sửa đổi) mở rộng việc xem xét cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 1.8.2024 nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền. Tuy nhiên, không đồng nghĩa mọi hợp đồng mua bán đất trước ngày này đều hợp pháp hoặc được tự động cấp sổ đỏ.

Quy định này giúp những gia đình đã mua đất nhiều năm, trực tiếp quản lý, sử dụng ổn định nhưng chưa hoàn tất thủ tục sang tên sẽ được xem xét.

Trên thực tế, không ít giao dịch đất đai trước đây được thực hiện bằng giấy viết tay hoặc có giấy tờ chuyển nhượng nhưng chưa đăng ký biến động. Có trường hợp bên bán đã chuyển đi nơi khác, qua đời hoặc không còn liên hệ được, khiến người mua gặp khó khăn khi làm sổ đỏ.

Được ghi nợ tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ lần đầu

Trước đây, nghĩa vụ tài chính là một trong những khó khăn khiến nhiều gia đình chậm hoàn tất thủ tục cấp sổ đỏ, nhất là khi số tiền sử dụng đất phải nộp lớn so với khả năng chi trả.

Theo nội dung luật mới, việc ghi nợ tiền sử dụng đất được đặt ra đối với hộ gia đình, cá nhân khi cấp giấy chứng nhận lần đầu. Điều này tạo thêm phương án thực hiện nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất, thay vì phải thu xếp ngay toàn bộ số tiền trong mọi trường hợp.

Ngoài ra, luật còn quy định trường hợp đất có tranh chấp nhưng xác định được phạm vi diện tích, ranh giới đang tranh chấp thì phần đất không có tranh chấp, nếu đủ điều kiện tách thửa, vẫn có thể được cấp giấy chứng nhận.

Quy định này có ý nghĩa đối với những thửa đất chỉ tranh chấp một phần diện tích, tránh việc toàn bộ thửa đất đều không thể hoàn tất thủ tục cấp sổ đỏ dù phần còn lại đã đủ điều kiện.

Bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng từ năm 2028

Theo luật Đất đai (sửa đổi), bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định định kỳ 3 năm một lần, thay vì ban hành, điều chỉnh hằng năm theo cơ chế trước đó.

Bảng giá đất được xây dựng theo loại đất, khu vực và vị trí. Hệ số điều chỉnh giá đất phản ánh mức tăng, giảm giá đất khi có sự khác biệt về khu vực, vị trí, điều kiện hạ tầng, quy hoạch và các yếu tố liên quan.

Bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất được sử dụng để tính các khoản thu ngân sách từ đất đai, xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và các trường hợp khác theo luật.

Đây cũng là một trong những căn cứ liên quan đến việc xác định thuế, phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất.

Đáng lưu ý, các quy định mới về bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất chỉ được áp dụng từ ngày 1.1.2028.

Đối với các trường hợp phát sinh đến hết ngày 31.12.2027, việc xác định giá đất tiếp tục thực hiện theo các quy định hiện hành và quy định chuyển tiếp tương ứng.

Thu hồi đất: Thêm phương án bồi thường, bảo đảm chỗ ở cho người dân

Luật Đất đai (sửa đổi) bổ sung các quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh hoặc phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Theo đó, việc bồi thường về đất trước hết được thực hiện bằng giao đất hoặc cho thuê đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất bị thu hồi.

Trường hợp không có đất cùng mục đích để bồi thường nhưng địa phương có quỹ đất, quỹ nhà ở và người bị thu hồi đất có nhu cầu thì có thể bồi thường bằng đất khác mục đích sử dụng hoặc bằng nhà ở.

Nếu không có đất, nhà ở để bồi thường thì thực hiện bồi thường bằng tiền, trừ trường hợp thu hồi đất ở, nhà ở. Trường hợp địa phương có quỹ đất, quỹ nhà ở nhưng người bị thu hồi đất không có nhu cầu nhận đất hoặc nhà thì cũng được bồi thường bằng tiền.

Đối với trường hợp phải bố trí tái định cư, việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất chỉ được tiến hành sau khi đã bố trí tái định cư hoặc tạm cư theo phương án được phê duyệt.

Kinh phí và thời gian tạm cư phải được thể hiện rõ trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.