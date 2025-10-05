Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

5 sai lầm hít đất dễ gây chấn thương vai

Ngọc Quý
Ngọc Quý
05/10/2025 00:07 GMT+7

Hít đất là bài tập thể lực cực kỳ phổ biến, không cần dụng cụ, giúp rèn cơ ngực, vai, tay sau và cơ cốt lõi. Tuy nhiên, vì tưởng đơn giản, nhiều người thực hiện hít đất với kỹ thuật sai, dẫn đến chấn thương.

Hít đất sai kỹ thuật có thể dẫn đến đau vai, viêm gân cơ chóp xoay, thoái hóa khớp vai hay viêm chóp xoay vai. Những tổn thương này có thể từ nhẹ đến nghiêm trọng, ảnh hưởng khả năng tập luyện lâu dài, theo tạp chí sức khỏe nam giới Men's Health (Úc).

5 sai lầm hít đất dễ gây chấn thương vai - Ảnh 1.

Hít đất sai kỹ thuật sẽ khiến khớp vai dễ bị chấn thương

ẢNH: AI

Dưới đây là những lỗi khi hít đất phổ biến mà nhiều người mắc phải:

Đặt tay quá rộng hoặc quá cao

Một trong những lỗi phổ biến nhất khi hít đất là đặt tay quá rộng hoặc quá cao so với vị trí vai. Khi tay nằm quá rộng, khuỷu tay thường bị đẩy ra ngoài, làm tăng áp lực lên phần trước của khớp vai và gân chóp xoay vai.

Khi tập, nếu tay tiếp xúc với bề mặt ở vị trí cao hơn vai, lực đẩy không phân bố theo đúng hướng, khiến khớp vai chịu áp lực không đều. Các chuyên gia cho biết đặt góc cánh tay khoảng 45° so với thân là tư thế đúng, giảm nguy cơ tổn thương vai.

Loại sai tư thế này làm tăng khả năng ma sát giữa mỏm xương vai và các cấu trúc mềm như gân chóp xoay vai, gây cảm giác đau phần trước của vai khi hạ thân xuống hoặc đẩy lên.

Khuỷu tay bung ra quá nhiều

Nhiều người khi hít đất để khuỷu tay hướng ra ngoài quá nhiều, thậm chí đến mức gần như vuông góc với thân. Tư thế này khiến áp lực dồn vào khớp vai nhiều hơn và làm giảm tính ổn định. Mở khuỷu quá rộng khi hít đất làm tăng nguy cơ chóp xoay vai bị kéo căng, viêm, thậm chí rách.

Lưng không thẳng

Trong quá trình hít đất, nếu thân người không giữ được đường thẳng từ đầu đến gót chân, vai sẽ bị kéo lệch và chịu áp lực bất thường. Lỗi phổ biến là để hông tụt xuống hoặc đẩy hông lên quá cao.

Khi thân không ổn định, vai có thể bị kéo lệch, ma sát giữa các đầu xương và phần mềm tăng lên. Hệ quả làm gia tăng nguy cơ viêm gân hoặc các vết rách nhỏ ở chóp xoay vai.

Tốc độ hít đất quá nhanh

Nhiều người muốn mau chóng hoàn thành bài tập nên hít đất với tốc độ nhanh. Tuy nhiên, tập nhanh sẽ khiến khó kiểm soát chuyển động, dễ phá vỡ kỹ thuật. Hệ quả là mỗi lần lặp lại động tác hít đất thì tư thế cơ thể sẽ bị lệch đi. Tốc độ thực hiện động tác quá nhanh còn khiến gân và khớp không có thời gian thích ứng lực, dễ gây chấn thương vi mô theo thời gian.

Không khởi động

Ngay cả khi hít đất với kỹ thuật đúng nhưng nếu cơ vai và gân chưa được làm ấm thì vẫn dễ bị chấn thương. Ngoài ra, nếu cơ chóp xoay vai yếu hoặc mỏi, các cấu trúc nhỏ này sẽ không chịu nổi áp lực từ hít đất. Khi đó, dù hít đất đúng kỹ thuật nhưng nếu thực hiện quá nhiều hoặc quá sức thì vẫn có nguy cơ chấn thương, theo Men's Health.

Tin liên quan

Hít đất và plank: động tác nào đốt mỡ nhanh hơn?

Hít đất và plank: động tác nào đốt mỡ nhanh hơn?

Hít đất và plank đều không cần thiết bị, có thể tập ở bất kỳ đâu. Cả hai bài tập này đều hỗ trợ đốt mỡ tốt. Tuy nhiên, mỗi loại bài tập sẽ có những lợi thế riêng.

Khám phá thêm chủ đề

hít đất chấn thương Vai khớp vai khởi động
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận